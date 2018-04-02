«Откровенная ложь»: Лавров ответил на действия Запада

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Великобритания, США и поддержавшие их страны отбросили все приличия, передает РИА «Новости». «Сейчас, по-моему, наши западные партнеры — я имею в виду, прежде всего, Великобританию, Соединенные Штаты и несколько стран, которые слепо за ними следуют, — все приличия отбросили, прибегают к откровенной лжи, откровенной дезинформации. Мы на это отвечаем, по-моему, достаточно спокойно, хладнокровно, настаиваем, что любые обвинения, утверждения необходимо обосновывать фактами», — сказал Лавров.

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По его словам, Россия больше всех заинтересована в том, чтобы установить истину и узнать правду о судьбе своих граждан. Министр также подчеркнул, что массовая высылка российских дипломатов из западных стран, произошла под надуманными предлогами. «Когда фактов нет, <…> начинают срывать зло на дипломатах, которые по определению призваны поддерживать отношения, разряжать сложные ситуации, искать какие-то пути преодоления сложностей, вот сокращают возможности для такого диалога путем высылки дипломатов под надуманными предлогами», — сказал министр.

По словам Лаврова, не от России зависит, как далеко все зайдет: «Как в детстве говорили, «кто первый начал, тот должен и остановиться».

Мы не хотим уподобляться детским играм, но пока наши партнеры занимаются ровно этим», — пояснил глава МИД.

Он добавил, что Лондону не удастся уйти от ответов, когда вопросы по делу Скрипаля публично задают руководители правительств целого ряда государств. «…Слишком очевидно, что наши британские коллеги заигрались», — отметил Лавров.

В дипломатических кругах России также популярно мнение, что вся история со Скрипалем является спланированной провокацией со стороны Лондона. Такую позицию высказывает и посол России в США Анатолий Антонов. «События в Великобритании явились лишь только предлогом для того, чтобы реализовать давно задуманную провокацию в отношении России. Мы внимательно посмотрели, кто в последнее время ездил в посольство США в Москве. Что это за люди — это люди из кризисного центра, из британского отдела госдепартамента. Все эти провокации готовились более трех недель», — сказал Антонов.

Дело Скрипаля обернулось широкомасштабным дипломатическим демаршем против России.

Антироссийские меры в связи с отравлением Сергея Скрипаля приняли более 30 стран по всему миру. Основной способ «наказания», который используют в отношении России, — высылка наших дипломатов. Их число уже превысило 150 человек.

Самую серьезную «чистку рядов» устроил Вашингтон: Белый дом принял решение высылать 48 сотрудников российской дипломатической миссии. Также США стали инициатором высылки 12 российских сотрудников в миссии ООН. Великобритания, с чьих обвинений и начался демарш против России, выслала 23 дипломатов. На третьем месте в этой массовой высылке расположилась Украина: Киев отправил в Москву 13 наших дипломатов.

Германия, Франция, Польша, Канада — по 4 дипломата; Чехия, Литва и Молдавия — по 3 дипломата; Австралия, Албания, Испания, Нидерланды, Дания и Италия — по 2. К демаршу также присоединились Финляндия, Швеция, Ирландия, Бельгия, Венгрия, Норвегия, Румыния, Хорватия, Эстония, Черногория, Латвия и Грузия — каждая из этих стран выслала по одному дипломату. При этом Черногория также отозвала разрешение на работу почетного консула из России, а Латвия объявила персоной нон грата сотрудника компании «Аэрофлот».

Нестандартные меры применили два государства. Исландия вместо высылки дипломатов решила приостановить дипломатические отношения с Россией на высоком уровне, а Новая Зеландия запретила въезд в страну тем российским дипломатам, которых выслали из других стран.

Россия встречает такие недружелюбные жесты не только от отдельных стран, но и международных организаций. Так, в НАТО приняли решение выслать семь российских дипломатов и еще троим отказали в аккредитации. Евросоюз принял решение отозвать своего посла из Москвы.