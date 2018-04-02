Украинцам пригрозили голодомором

Заявление про ожидающий украинцев голодомор Луценко сделал, комментируя материалы по инициированному им же делу о попытке свержения существующего государственного строя, частью которого были якобы подготовка терактов Надеждой Савченко.

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«В том, что есть какой-то глобальный план по изменению или свержению конституционного строя на Украине, я глубоко уверен. И мы ищем этот мозговой центр», — сказал Луценко в эфире украинской программы «Свобода слова».

По его словам, действия Савченко и главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана, направлены на дестабилизацию ситуации в стране.

Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя центра «Офицерский корпус» Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию.

Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в столице. Она заявила, что все это было «сюрреализмом и политической провокацией», а основная ее цель — «показать властям, что они тоже смертны».

В этот раз, однако, Луценко решил пойти дальше и припугнуть сограждан как следует.

Он подчеркнул, что в случае государственного переворота население страны столкнется с «неизбежными бедами». В пример генпрокурор привел голодомор. «Государство УНР рухнуло, люди попали в рабство, миллионы из них легли в землю уже вскоре, в 30-х годах, — подчеркнул Луценко. — Все знают о голодоморе – миллионы жертв».

Почему же Луценко взялся защищать Порошенко, который по некоторым опросам, уже не входит в тройку главных кандидатов в президенты?

Как написала в конце февраля «Украинская правда», недавно на собрании ближнего круга Порошенко Луценко прямо сказал, что хочет быть премьером. «Все подумали, что это шутка. Но сказано оно было серьезно», - рассказал изданию один из присутствующих на той встрече.

«Логика Луценко вроде была такая, — пишет УП. — С одной стороны, если Порошенко таки будет баллотироваться на второй срок, ему нужен премьер, который возьмет на себя роль VIP-агитатора».

«Посмотрите на Гройсмана, он не очень рвется вписываться за Порошенко. А без помощи премьера президенту будет очень сложно переизбираться», - объясняет источник, близкий к Луценко. С другой стороны, если Порошенко по каким-то причинам баллотироваться не сможет, то «подхватить эстафету» сможет Луценко. Но «взлететь» с кресла генпрокурора, скорее всего, не получится.

«Для этого нужна более серьезная стартовая площадка. С кресла премьера Луценко мог бы мощно зайти в кампанию», - объясняют в окружении генпрокурора.

Однако, наблюдатели видят у Луценко ряд проблем, которые могут стать для него непреодолимым препятствием для условного кандидата в премьеры, не говоря уже о президентстве.

Во-первых, крайне сомнительный характер носит его борьба против коррупции, в том числе отсутствие расследования злоупотреблений со стороны самого Порошенко, о которых писали и украинские, и международные СМИ. Здесь можно вспомнить историю о том, как агрохолдинг президента позарился на землю ветеранов АТО или нарушение Порошенко законодательства Германии об отмывании денег.

А ведь именно фактическое отсутствие успехов на фронте борьбы с коррупцией и является одной из главных причин катастрофически низких рейтингов киевской власти. Это похоже осознают не только в самой Украине, но и в США. Не то чтобы Вашингтон стал главным радетелем интересов простых украинцев — в конце концов, если бы Янукович в свое время позволил себе пригрозить голодомором не согласным с его политикой согражданам, его немедленно и решительно осудили бы со всех западных трибун, обвинив при этом в безнравственности; в случае же с Луценко — тишина. Однако, растущие по сравнению с эпохой Януковича размеры коррупции на Украине, похоже вызывают легкую обеспокоенность теперь уже даже в Америке, куда, кстати, Луценко не пустили ранее на этой неделе.

Об этом сообщил депутат Рады Дмитрий Добродомов на своей странице в фейсбуке. По его словам, в аэропорту Амстердама Луценко аннулировали американскую визу и не попросту не разрешили посадку на самолет в США. Парламентарий предложил генпрокурор прямо опровергнуть информацию о поездке, однако Луценко этого не сделал. «Если это правда, то такое действие наших американских партнеров – более чем красноречивое. Это может означать только одно – настоящая оценка так называемой «антикоррупционной борьбы», – подчеркнул Добродомов.

И это уже не первый скандальный инцидент, который произошел с Луценко в аэропорту. Другой случился некоторое время назад в воздушной гавани Мюнхена и тогда он тоже все отрицал. Все помнят историю, как теперешний генпрокурор устроил дебош в аэропорту Франкфурта-на-Майне, подрался с полицией и просидел полдня в участке.

Говоря простым языком, еще одной причиной, по которой Луценко не стоит рассчитывать на значительное продвижение по иерархии украинской властной вертикали является еще привычка выпивать, причем не останавливаться на малом.

Вместе с тем Порошенко сейчас выгодно держать Луценко на коротком поводке.

Так, генпрокурор оберегает его от возможных коррупционных расследований, основания для которых можно найти довольно быстро, причем в международной прессе. Судя по истории с Савченко и выдвинутым в ее адрес обвинениям, Луценко также готов открывать дела на оппонентов власти. «Другие способы коммуникаций с обществом, бизнесом и оппонентами просто уже исчерпаны – по-другому заставить с собой считаться эта власть уже не может, — подчеркнула украинский политолог Елена Дьяченко. — Этим объясняется и нежелание Луценко отдавать полномочия следствия Бюро расследований, и нежелание власти создавать Антикоррупционный суд».

«Парадокс в том, что рейтинги оппозиции все равно продолжают расти, снижая шансы провластного кандидата в президенты выйти во второй тур, — отметил Дьяченко на своей странице в фейсбуке. — Эта угроза, похоже, заставила власть принять нестандартное управленческое решение — выборы 2019 года поручить не губернаторам и не ЦИК, а Генпрокуратуре».