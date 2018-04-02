«Расчет на идиотов»: боевая гречка травит Скрипаля

В Великобритании обсуждают новую версию отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По данным британского таблоида The Sun, отравляющее вещество, воздействию которого подверглись Скрипали, могло содержаться в гречневой крупе.

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Источники издания отмечают, что Сергей Скрипаль просил свою дочь привезти из России гречку, специи и лавровые листья. Юлия об этом забыла и обратилась с той же просьбой к своей подруге, которая летела в Великобританию другим рейсом. Она и доставила дочери Скрипаля посылку с российскими продуктами. Британские правоохранительные органы уже допросили девушку. По словам собеседника The Sun, полицейские подозревают, что

боевое отравляющее вещество «Новичок» могло содержаться в посылке, привезенной подругой Юлии, в том числе в гречневой крупе.

Эту версию уже прокомментировали в Совете Федерации. По словам председателя комиссии Совфеда по информационной политике Алексея Пушкова, все «бредовые версии», которые появляются в так называемом «деле Скрипаля», «рассчитаны на идиотов».

Боевое химическое ОВ - то в ресторане, то на дверях, то в чемодане, то в гречневой каше! Множатся бредовые версии. Все рассчитаны на идиотов — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 2 апреля 2018 г.

Ранее британские СМИ уже представляли несколько версий отравления. Так, издание Mail on Sunday со ссылкой на осведомленный источник писало, что специалисты рассматривают в качестве орудия отравления цветы, которые Сергей Скрипаль оставил на могиле своей жены незадолго до инцидента в Солсбери.

«По-видимому, он [Скрипаль] ходил туда незадолго до того, как он прибыл на парковку [в центре Солсбери]», — рассказывал источник издания. По его словам, цветы могли быть отправлены Скрипалю домой. Кроме того, собеседник газеты не исключил, что в букете могла находиться открытка с просьбой отнести их на могилу жены.

Телеканал ABC News, ссылаясь на троих работников спецслужб, представлял иную версию отравления: ядовитый газ якобы мог поступить через вентиляционную систему в автомобиле BMW, который принадлежал Скрипалю. Собеседники ABC также сообщали, что отравляющее вещество, которое злоумышленники распылили в салоне машины, было представлено в виде порошка.

Ранее также высказывались предположения, что яд мог находиться в руле или сиденье автомобиля Скрипаля. Другие же СМИ отмечали, что Скрипали контактировали с отравляющим веществом в баре или торговом центре, который они посещали 4 марта.

Самая популярная версия заключается в том, что яд в чемодане привезла из России сама Юлия Скрипаль, приехавшая навестить отца.

Эту версию описывала газета Telegraph, ссылаясь на источники в контртеррористическом отделе Скотленд-Ярда и MI5. По данным спецслужб, ядом были пропитаны вещи в багаже Юлии Скрипаль, прибывшей из Москвы в аэропорт Хитроу 3 марта. Она «непреднамеренно доставила яд» на территорию Соединенного королевства, сообщает издание.

В итоге «отравленный предмет одежды или подарок» оказались в доме Сергея Скрипаля в Солсбери. Также есть версия, что ядом мог быть пропитан предмет косметики. Один из источников британского издания даже заявил, что злоумышленники могли с легкостью попасть в квартиру Юлии в Москве и подложить «Новичок» ей в багаж.

Официальные заявления правоохранителей, впрочем, ни одну из этих версий напрямую не подтверждают, однако дают почву для подобных «догадок».

Согласно последним заявлениям Скотланд-Ярда, Скрипали впервые подверглись воздействию отравляющего вещества у себя дома.

«В результате тщательного криминалистического и научного изучения, следователи полагают, что Скрипали впервые подверглись воздействию нервно-паралитического вещества в своем доме. Специалисты выявили самую высокую на данный момент концентрацию отравляющего вещества на входной двери в доме», — говорится в сообщении.

При этом следователи отмечают, что следы отравляющего вещества были обнаружены в нескольких местах в Солсбери. «Следы нервно-паралитического вещества были найдены и в нескольких других местах, где следователи работали на протяжении последних нескольких недель, но в более низкой концентрации, чем у них (Скрипалей) дома», — уточняют в Скотланд-Ярде.