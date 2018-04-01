«Это крушение российско-американских отношений»

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что отравление бывшего полковника ГРУ Минобороны Сергея Скрипаля в британском Солсбери стало лишь предлогом для готовившейся более трех недель провокации против России, передает RT.

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«События в Великобритании явились лишь только предлогом для того, чтобы реализовать давно задуманную провокацию в отношении РФ. Мы внимательно посмотрели, кто в последнее время ездил в посольство США в Москве. Что это за люди — это люди из кризисного центра, из британского отдела Госдепартамента. Все эти провокации готовились более трех недель», — цитирует дипломата РИА «Новости».

Он добавил, что не помнит такого напряжения в американо-российских отношениях.

«Честно говоря, таких выпадов в адрес РФ я не помню, такого крушения российско-американских отношений из истории я не могу припомнить», — пояснил посол.

В ночь на воскресенье 1 апреля два самолета забрали из США в Москву в общей сложности 171 россиянина — с учетом членов семей дипломатов.

Днем ранее Антонов рассказал о попытках вербовки российских должностных лиц со стороны американских спецслужб, передает НСН.

«В последние дни серьезно активизировались американские специальные службы. Мы знаем о подходах к нашим дипломатам, их пытаются склонить к сотрудничеству. Все это прикрыто слащавыми посулами и лозунгами, но по существу им предлагают взаимодействовать в интересах США», — сказал дипломат.

Бывший российский посол в США, а ныне – член Совета федерации РФ Сергей Кисляк, комментируя происходящее, указал, что резкое ухудшение отношений США и РФ связано с низкой взаимной экономической заинтересованностью двух стран, передает ФАН.

По его данным, товарооборот между странами в 2011 году достигал меньше 1 процента, сейчас он находится на уровне менее 0,5%, стороны «материально не заинтересованы».

«У американцев очень узка прослойка людей, которые материально заинтересованы в хороших отношениях с нами. Американцы для нас тоже не первые в списке приоритетных экономических партнеров», — пояснил бывший дипломат.

Кроме того, сенатор считает, что отсутствие материальной заинтересованности провоцирует русофобскую политику властей и разгул пропаганды в СМИ.

«В условиях антироссийской истерии люди в Конгрессе голосуют, зачастую не читая документов», — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что никто в американском истеблишменте и Конгрессе не оглядывается на мнение простых граждан. Кисляк акцентировал внимание на том, что «придумать экономические связи из воздуха невозможно».

В этой связи постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов заявил, что высылка дипломатов из российской миссии ООН в Нью-Йорке противоречит международным соглашениям и конвенциям.

«Дипломаты работают как представители России при ООН, а не при правительстве США. И любые действия по их высылке являются абсолютно неправомерными и противоречат всем международным соглашениям и конвенциям о дипломатических сношениях. Такие действия США мы рассматриваем, как нарушающие все эти международные документы», — сказал Гатилов.

Он подчеркнул, что США не в первый раз высылают российских дипломатов, которые работают при ООН, и такие действия противоречат международной практике.

Также в ночь на 1 апреля микроавтобус с последними дипломатическими сотрудниками покинул здание генконсульства США в Санкт-Петербурге, решение о закрытии которого было принято МИД России.

Около полуночи группа из пяти-семи человек, предположительно, американских дипломатов, вышла из здания. После этого входная дверь была закрыта изнутри. Вышедших увез микроавтобус. Следом здание покинула часть комиссии по приему здания.

В четверг, 29 марта, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о выдворении из России 60 сотрудников дипкорпуса США. Они должны будут покинуть Россию в недельный срок. Также с 31 марта прекращает свою работу генконсульство США в Санкт-Петербурге. Меры приняты в ответ на высылку российских дипломатов из США и других стран в связи с «делом Скрипаля».

В воскресенье 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери был отравлен бывший полковник ГРУ Минобороны России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу Британии, а затем выдан Лондону в рамках обмена задержанными шпионами.