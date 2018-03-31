Битва за умы: RT убрали из Вашингтона

Остановка вещания RT связана с прекращением работы двух телевизионных станций — WNTV и WNVC, отмечает агентство Bloomberg. Они обеспечивали ретрансляцию в районе столицы США более десяти иностранных телеканалов, в том числе RT.

Реклама

Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян прокомментировала прекращение вещания RT в Вашингтоне на сайте телеканала.

«Нас выкинули из сети вещания в Вашингтоне. Посвящается всем, кто пламенно и чистосердечно убеждал нас в том, что ярлык иноагента никак не повлияет на работу RT в Штатах», — сказала Симоньян.

В то же время представители MHz, которые распространяли вещание телеканала на кабельной сети в Вашингтоне, отвергли какую-то связь между своим решением и действиями Минюста США, который осуществляет функции регулятора в том, что касается «иностранных агентов» Телеканал CNN сообщает, что из-за решения вещателя пострадают также такие телеканалы, как France 24, китайский CGTN и германский телеканал Deutsche Welle.

Представитель компании MHz посетовал в беседе с CNN, что компания сама была лицензиатом другого вещателя, у которого они приобретали права, а тот еще в прошлом году собирался продать свои права.

Ранее RT получил в США статус «иностранного агента». Американские власти мотивировали это тем, что телеканал занимается пропагандистской, а не журналистской деятельностью. Регистрация в качестве иностранного агента для RT принесла бюрократические трудности, так как компания теперь вынуждена заполнять больше бумаг для американского Минюста. Кроме того, после включения телеканала в список «иностранных агентов» журналистов RT лишили аккредитации в американском конгрессе.

При публикации материалов на сайте или их трансляции СМИ, которое зарегистрировалось как «иностранный агент», должно сообщать об этом на своем сайте в рубрике «о нас». Эксперты телеканала также отмечали, что на них стало оказываться большее давление, чтобы убедить их прекратить сотрудничество с российских СМИ.

В ответ на занесение RT в список «иностранных агентов» свой закон об иностранных агентах дополнили и в Госдуме, занеся в соответствующий список финансируемые конгрессом радиостанции «Радио Свобода» и «Голос Америки», а также аффилированные с ними издания. При этом стоит отметить, что эти службы сегодня в основном популярны в России благодаря не вещанию, а интернет-сайтам, на которых размещается новостной и общественно-политический контент.

Сотрудник одного из СМИ, аффилированных с «Радио Свобода», на условиях анонимности рассказал «Газете.Ru», что

после включения в список иноагентов работать стало гораздо тяжелее. «Госорганы стали игнорировать наши запросы», — утверждает он.

Прекращение вещания RT в Вашингтоне — а это значит, что телеканал не будет доступен в кабельных сетях, — достаточно болезненный удар по влиянию телеканала. Столица США — главный политический город страны, а среди зрителей канала — представители истеблишмента. Кроме того, влиятельный эксперт может отказаться от сотрудничества, если узнает, что передачу нельзя будет посмотреть именно в Вашингтоне. Правда, сама Симоньян отметила, что у компании есть запасные варианты вещания на других платформах.

Глава Центра глобальных интересов в Вашингтоне Николай Злобин отмечает, что ситуация вокруг телеканала RT имеет коммерческое, а не политическое измерение и ему надо перейти на другую частоту. ''Хорошо, что в лице канала есть другое мнение, но RT в Вашингтоне смотрят немногие, а если и делают это, то прыгая с канала на канал», — считает он. При этом эксперт добавил, что канал достаточно профессиональный и даже не столь антиамериканский, как китайское телевидение.

Согласно опросу Nielsen Media Research, проведенному в 2014 году, еженедельная аудитория RT в США составляет почти 2 млн человек.

В то же время американское издание The Daily Beast писало, что, хотя компания ссылается на эти цифры, опубликованы они так и не были. Большое даже по сравнению с конкурентами количество просмотров приносят телеканалу ролики на Youtube, однако критики отмечают, что большинство из них — популярные съемки различных событий, снятых очевидцами, которые RT покупает для повышения рейтинга.

Однако телеканал за последние пару лет приобрел определенную популярность в США, так как представляет если не объективную, то как минимум «альтернативную» точку зрения на события, считает ряд американских экспертов.

В Кремле с негативом отнеслись к решению провайдеров исключить RT из вещания — пресс секретарь президента России Владимир Песков назвал действия американской стороны «волюнтаристскими». Он отметил, что эти действия «противоречат тем декларациям о приверженности свободе, демократии и свободе слова, которые мы днем и ночью слышим из Вашингтона».

Как отметил Песков, в настоящее время юристы изучают ситуацию. Во внешнеполитических кругах России ситуацию пока не комментируют, но можно ожидать, что Россия примет определенные меры. О том, что ответ последует, рассказал «Интерфаксу» глава Комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Он отметил, что если с противоположенной стороны будет «практическая реализация угроз, то и с нашей стороны последуют такого же свойства ответные меры».