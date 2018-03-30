А был ли «Новичок»?: что расскажет Юлия Скрипаль

Дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, отравленная в Британии пришла в сознание. В районной больнице Солсбери сообщили, что ее состояние уже не оценивается как критическое и «быстро улучшается». По словам медиков, Юлия Скрипаль уже может самостоятельно есть и пить.

Реклама

«Я рада сообщить об улучшении состояния Юлии Скрипаль. Она хорошо реагирует на лечение, но продолжает получать профессиональную клиническую помощь 24 часа в сутки», — сказала директор больницы Кристин Бланшард, поблагодарив персонал госпиталя в Солсбери за профессионализм.

При этом медики уточняют, что у Юлии Скрипаль уже восстанавливаются речевые функции, но пока она не может говорить членораздельно и внятно излагать свои мысли.

Состояние 66-летнего Сергея Скрипаля по-прежнему остается критическим, но стабильным. В британских СМИ также появлялась информация о том, что следы отравляющего вещества были обнаружены на правой руке Сергея Скрипаля и на левой руке его дочери. Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль находятся в больнице три недели.

В беседе с «Газетой.Ru» врач-токсиколог Алексей Водовозов высказал предположение, что британские власти намеренно не показывают пришедшую в себя Юлию Скрипаль, ограничиваясь лишь заявлениями об улучшении ее состояния.

«Пока что британские власти только «говорят» об улучшении. Никто ничего не видел, никому никого не показывали. Если я посмотрю на такого пациента, то смогу сказать точно. И видимо, поэтому [Юлию Скрипаль — «Газета.Ru» ] и не показывают», — отмечает врач-токсиколог Алексей Водовозов.

В свою очередь, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин заявил РИА «Новости», что выздоровление Юлии Скрипаль свидетельствует о том, что она была отравлена не «Новичком», как считают британские власти.

«Данный факт [улучшение состояния Скрипаль] свидетельствует о том, что, скорее всего, для ее отравления было применено не вещество А-234 «Новичок», которое называла премьер-министр Великобритании Тереза Мэй», — констатировал эксперт, пояснив, что в противном случае оба Скрипаля были бы уже мертвы.

Между тем британские власти выражают надежду, что вскоре Юлия Скрипаль сможет дать показания полиции, и, возможно, предоставит правоохранительным органам ценную информацию о произошедшем 4 марта.

Глава МИД России Сергей Лавров уже прокомментировал информацию об улучшении состояния Юлии Скрипаль, подчеркнув, что российская сторона требует предоставления консульского доступа к пострадавшей россиянке.

«Упомяну в скобках — с удовлетворением, что нам сегодня сообщили британские власти наконец о состоянии здоровья, по крайней мере, Юлии Скрипаль. Она, как они написали, быстро идет на поправку, и мы опять потребовали, чтобы нам обеспечили доступ к Юлии, как к российской гражданке», — сказал глава российского дипведомства.

Есть и другие «исцелившиеся»

22 марта из больницы был выписан детектив полиции Солсбери Ник Бэйли, который одним из первых обыскивал дом Скрипалей на предмет токсичных веществ. Он провел в госпитале две недели. Британские следователи предполагают, что Сергей и Юлия Скрипаль могли контактировать с отравляющим веществом именно дома — детективы утверждают, что наибольшая концентрация яда была обнаружена на ручке входной двери.

Оправившись после отравления, Бэйли пожаловался на слишком пристальное внимание британской общественности. «Я бы хотел, чтобы люди сконцентрировались на расследовании, а не на полицейском, которому «посчастливилось» пострадать», — заявил детектив.

В тот же день британский суд дал разрешение на передачу проб крови Сергея и Юлии Скрипалей в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Судья Дэвид Уильямс затруднился дать ответ на вопрос о долгосрочных эффектах воздействия яда на здоровье пострадавших.

«В долгосрочной перспективе конкретные последствия воздействия [отравляющего вещества — «Газета.Ru»] на здоровье Скрипалей остаются неясными», — признал он.

Уильямс добавил, что результаты медицинских тестов свидетельствуют о возможном негативном воздействии яда на умственные способности пострадавших, уточнив, что пока нельзя предсказать, в какой степени это может проявиться.

Ранее Национальная служба здравоохранения Англии докладывала о 48 пациентах, обратившихся в госпиталь после отравления Скрипалей. Все они были обследованы и получили соответствующие медицинские рекомендации, но о серьезных случаях не сообщалось. Между тем изначально британские власти заявляли, что воздействию «нервно-паралитического вещества» могли подвергнуться «по меньшей мере» 130 человек.

Что выяснили следователи

28 марта полиция Великобритании объявила, что отравляющее вещество было нанесено на дверную ручку в доме Скрипаля. «На настоящий момент эксперты определили самую высокую концентрацию нервно-паралитического вещества на входной двери по месту проживания [Скрипалей — «Газета.Ru»]», — говорилось в сообщении Скотленд-Ярда.

Следователи утверждают, что обнаружили на ручке двери некую клейкую массу, в составе которой, как они полагают, и находился яд.

Кроме того, в правоохранительных органах заявили, что следы вещества были найдены во всех местах, которые Юлия и Сергей Скрипаль посетили днем 4 марта.

Согласно опубликованным материалам дела, 4 марта в 09:15 утра по Гринвичу Сергей и Юлия Скрипаль посетили кладбище, на котором похоронены жена и сын экс-полковника ГРУ. После этого, в 13:30 по местному времени, они припарковали свой автомобиль на стоянке в Солсбери, зашли в паб The Mill, а после — в итальянский ресторан Zizzi. И в пабе, и в ресторане британская полиция нашла следы яда.

Фрагменты вещества были также обнаружены в автомобиле Сергея Скрипаля. Ранее даже высказывалась версия, что нервно-паралитическое вещество могло быть распылено через систему вентиляции в машине. Тем не менее, последние данные указывают, что оно попало в автомобиль уже после того, как Сергей Скрипаль потрогал дверную ручку.

Впрочем, ранее высказывались и другие версии, включая ту, что Юлия Скрипаль могла привезти яд из Москвы — следователи не исключали, что ядом были пропитаны одежда, косметика и подарки, находившиеся в ее чемодане.