В четверг, 29 марта, посол США Джон Хантсман был вызван в Министерство иностранных дел России. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что его заместитель Сергей Рябков «излагает ему [Хантсману] содержание мер в отношении США».

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Ответный шаг России на высылку дипломатов не заставил себя ждать — 60 американских дипломатических сотрудников должны будут покинуть Россию до 5 апреля. Из них 58 человек работают в посольстве США в Москве, а двое — в американском консульстве в Екатеринбурге.

Кроме того, Россия закрывает генеральное консульство США в Санкт-Петербурге — сотрудники дипмиссии обязаны покинуть дом №15 на Фурштатской улице до 31 марта включительно.

Ранее посольство РФ в Вашингтоне опубликовало в твиттере голосование, на котором предложило пользователям выбрать — какое из трех консульств США в России будет закрыто. В голосовании, кроме Санкт-Петербурга, участвовали также Владивосток и Екатеринбург. Этот шаг был предпринят в ответ на закрытие российского генконсульства в Сиэттле, штат Вашингтон.

Сергей Лавров заявил, что аналогичные меры будут применены в отношении всех стран, последовавших примеру Соединенных Штатов. Кроме того, глава МИД РФ отметил — поведение Запада в ситуации вокруг «дела Скрипаля» представляется ему «глумлением над международным правом».

По словам Лаврова, делать выводы о «руке Москвы» в Солсбери — «поспешно и прискорбно». Министр вновь подчеркнул — Россия непричастна к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. «Для того чтобы добиться нормального разговора, для того чтобы установить истину, мы официально предложили созвать <…> 4 апреля внеочередную сессию исполнительного совета ОЗХО», — заявил Лавров. Глава МИД РФ также надеется на то, что Запад воздержится от «грубейших провокаций» и не будет «уходить от честного разговора».

В США в ответ на высылку американских дипломатов заявили, что действия Москвы являются «неоправданными» и демонстрируют, что Россия «не заинтересована в значимом для обеих стран диалоге».

«Я хочу вам напомнить, что нет никакого оправдания российскому ответу. Наши действия были мотивированы атакой на британского гражданина и его дочь», — заявила официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт.

Она также отказалась отвечать на вопрос, являются ли российские дипломаты, высланные из США, сотрудниками разведслужб РФ. Ранее Науэрт также отказалась предоставить какие-либо факты, указывающие на шпионскую деятельность попавших в список дипломатов. Она добавила, что госдеп изучает список из 60 американских дипломатов, представленных Россией к выдворению из страны, и собирается «ответить соответствующим образом».

Также Науэрт заявила в ходе брифинга в Вашингтоне, что Россия «стремится к самоизоляции», продолжая «бесстыдно игнорировать факт химической атаки». Кроме того представитель госдепа заявила, что закрытие генконсульства США в Санкт-Петербурге нанесет вред гражданам России, имеющим потребность получить визу для поездок в Соединенные Штаты.

«Нашим приоритетом должно быть, будь то там [в Российской Федерации] или в любой другой стране, иметь дело с американскими гражданами в первую очередь. Соответственно, мы сможем работать, чтобы помочь американским гражданам. Это, вне всяких сомнений, подрывает нашу способность делать это [помогать], но это всегда является нашим приоритетом. Но, конечно,

визовые и консульские операции будут затронуты этим [закрытием генконсульства в СПб]»,

— подытожила Науэрт.

Очередной виток дипломатического противостояния между Россией и Западом начался после того, как 4 марта в британском городе Солсбери экс-полковник ГРУ и агент MI-6 Сергей Скрипаль вместе со своей дочерью Юлией были обнаружены в состоянии крайне тяжелого отравления. По словам британских властей, они были отравлены веществом А234 «Новичок», а к отравлению якобы имеет отношение Кремль и спецслужбы России.

Москва отрицает обвинения Лондона и требует объективного расследования инцидента — пострадала российская гражданка Юлия Скрипаль, к ней не допускают консулов. Также Великобритания не стала раскрывать формулу «Новичка» и отказывается допускать российскую сторону к расследованию.

Вскоре после этого Британия объявила о высылке 23 российских дипломатов. В ответ на этот демарш Россия выслала 23 британских дипсотрудников, отозвала разрешение на открытие консульства Великобритании в Санкт-Петербурге и заявила о прекращении работы Британского совета (British Council). Великобританию в высылке российских послов поддержали 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, Украина, Молдавия, Албания, Македония и Норвегия.