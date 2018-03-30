Американцы высылают торгпреда России

Торговый представитель России в США Александр Стадник узнал о своем выдворении Вашингтоном, находясь в Москве на заседании Министерства экономического развития. Об этом в пятницу, 30 марта, сообщает RT.

Стадник заявил, что после блокирования американскими силовиками торгпредства РФ в США в сентябре 2017 года новость о высылке в числе 60 других дипломатов для него не стала большим сюрпризом.

Кроме того, добавил Стадник, высылка дипломатов представляется ему крайне провокационным шагом американской стороны в направлении дальнейшей деградации отношений между Россией и США, передает ФАН.

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При этом ранее 29 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров пригласил в МИД посла США Джона Хантсмана, где замглавы росийского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков изложил американскому посланнику содержание ответных мер в отношении США по «делу Скрипаля».

Россия вышлет аналогичное количество дипломатов зарубежных стран — в том числе и 60 американских — а также закроет генеральное консульство США в Санкт-Петербурге. Ранее США приняли решение выслать 60 российских дипломатов из закрыть генконсульство РФ в Сиэтле, штат Вашингтон.

В пресс-службе Белого дома заявили, что решение Москвы выслать американских дипломатов из России знаменует собой дальнейшее ухудшение отношений между двумя странами. При этом, по мнению американских властей, высылка российских дипломатов США в начале этой недели стала «адекватным ответом на российское нападение на территории Великобритании».

Официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт в ходе брифинга во вторник, 27 марта, сравнила Россию с «чудовищем из морских глубин». Такое сравнение она выбрала, отвечая на вопрос о безопасности выборов в конгресс в 2018 году.

Согласно позиции внешнеполитического ведомства США, высылка российских дипломатов никак не может повлиять на безопасность грядущего избирательного процесса, потому что «у России длинные руки и множество щупалец», и Москва будет «продолжать попытки вмешаться» в выборы в США и других странах мира. Науэрт добавила, что

она лично не знает, за какого рода «разведывательную деятельность» были высланы 60 российских дипломатов, но убеждена, что в США после этого решения станут безопаснее. «Деятельность [высланных дипломатов] пристально отслеживалась определенными департаментами и людьми в Вашингтоне»,

— заявила представитель Госдепа.

В ответ на это в посольстве РФ в США заявили, что Госдеп перешел к методам нацистской пропаганды, сравнив риторику Нойерт о «чудовище из глубин моря» с плакатом Третьего Рейха, изображающим большевизм в образе паука с черепом и в каске с красной звездой.

27 февраля Хизер Науэрт также заявила, что США и их союзники на данный момент выслали 151 российского дипломата.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов пока не дал формального ответа американской стороне в связи с высылкой дипломатов.

«Доказательства» причастности России к инциденту в Солсбери вызывают сомнения — так, неназванный пресс-секретарь российского посольства в Лондоне заявил, что почти 160 стран незападного мира хотят от Британии доказательств причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

На это же указал и преесс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Во-первых, 20 или 30 стран — это лишь часть мирового сообщества. Мировое сообщество гораздо более многообразно и включает в себя гораздо большее количество стран», — отметил представитель Кремля.

Ранее 27 стран Запада, в том числе США, Канада, Австралия, а также Украина, Молдавия, Литва, Латвия и Эстония, объявили о высылке более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Власти Великобритании заявили, что к отравлению Скрипаля и его дочери причастна Россия.

Канадский МИД заявил, что в знак солидарности с Великобританией высылает четырех сотрудников российского посольства и генерального консульства. В заявлении канадского внешнеполитического ведомства говорилось, что четыре гражданина РФ, объявленных персонами нон-грата, являются шпионами, работавшими под прикрытием дипломатических паспортов.

В российском МИДе в ответ на эти действия выразили решительный протест в связи с принятым рядом стран-членов ЕС и НАТО решением о высылке российских дипломатов. Россия отрицает свою причастность к делу Скрипаля и требует провести объективное и прозрачное расследование загадочного отравления в Солсбери.