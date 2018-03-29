Отставка ветеранов: как хаос в США влияет на Россию

Президент США Дональд Трамп продолжает проводить «кадровые встряски» в своем кабинете. На этот раз свой пост покидает министр по делам ветеранов Дэвид Шулкин. Его место — неожиданно для всех — займет лечащий врач Трампа, доктор Ронни Джексон.

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Именно Джексон проводит ежегодные медицинские обследования Трампа и недавно готовил доклад о состоянии здоровья президента. Он станет первым «не-ветераном», возглавившим это ведомство. Временно исполняющим обязанности главы ветеранского министерства пока назначили нынешнего замминистра обороны Роберта Уилки.

Слухи о грядущей отставке министра по делам ветеранов ходили еще с середины марта — первым об том рассказал телеканал CNN. Правда, на пост Шулкина источники телеканала в Белом доме прочили не Джексона, а нынешнего министра энергетики Соединенных Штатов Рика Перри. Собеседники CNN ссылались на то, что кадровая перестановка обсуждалась на встрече Трампа и Перри 12 марта.

По данным американского телеканала, причиной отставки стала неготовность Шулкина работать с рядом других чиновников Белого дома. При этом он работал в министерстве еще со времен предшественника Трампа Барака Обамы, а с приходом Трампа его повысили с должности замминистра, и он возглавил ведомство.

Парад отставок

Отставка министра по делам ветеранов — лишь последний эпизод в целой череде кадровых перестановок в Белом доме за последнее время. Всего неделю назад президент США объявил об отставке Герберта Макмастера — своего советника по национальной безопасности. На этом посту его сменил бывший постпред США при ООН Джон Болтон.

В Белом доме не дали внятного ответа по поводу причин отставки Макмастера, отметив лишь, что его уход вызван необходимостью «обновить» внешнеполитический блок американской администрации накануне «исторической» встречи Трампа с главой КНДР Ким Чен Ыном. Предполагается, что эта встреча состоится до мая текущего года.

При этом в Белом доме признали, что от Макмастера «избавились» несколько раньше, чем планировалось изначально. «Они [Трамп и Макмастер — «Газета.Ru»] обсуждали это на протяжении некоторого времени. Сроки отставки были ускорены, так как они оба считали, что важно вместо постоянных спекуляций назначить новую команду», — говорилось в сообщении американской администрации.

Между тем несколько американских изданий отмечают, что в Белом доме сейчас готовят единое заявление касательно отставок целого ряда сотрудников администрации. Внезапное заявление президента об уходе Макмастера нарушило эти планы и обескуражило советников президента.

Американское издание Politico со ссылкой сразу на нескольких представителей Белого дома пишет, что решение об отставке Макмастера «продавил» глава аппарата Белого дома Джон Келли — с ноября у него был конфликт с советником президента по нацбезопасности.

Болтона же Трамп рассматривал как претендента на пост советника по национальной безопасности еще в начале 2017 года. Тем не менее, это назначение «удивило не только главных советников Трампа, но и самого Болтона», — утверждает Politico. Он вступит в должность уже 9 апреля и станет третьим по счету советником Трампа по национальной безопасности за чуть более года его президентства.

Плохо для России: кто заменил Тиллерсона и Помпео

13 марта Трамп сменил сразу двух высокопоставленных чиновников — он отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона, назначив на его место возглавлявшего Центральное разведывательное управление (ЦРУ) Майка Помпео. Вместо него руководителем спецслужбы стала его заместитель Джина Хэспел.

Американские СМИ утверждают, что причиной ухода госсекретаря стали его постоянные разногласия с Трампом по ключевым вопросам внешней политики. Тиллерсон, в частности, поддерживал ненавистную Трампу ядерную сделку с Ираном. Кроме того, у политиков расходились взгляды на то, как должен вестись диалог с Северной Кореей.

Помпео же, напротив, разделяет точку зрения Трампа по многим международные проблемы. Кроме того, его взгляды во многом совпадают с идеями главы Пентагона Джеймса Мэттиса, что может поспособствовать сближению позиций двух ведомств, между которыми всегда было определенное соперничество. Помпео также известен своей жесткой позицией в отношении Москвы.

Программный директор РСМД Иван Тимофеев констатирует, что перестановки в американской администрации не добавят позитива российско-американским отношениям, уточняя, что дело не столько в кадровых перестановках, сколько в нынешней международной конъюнктуре.

«Скандал в Солсбери уже привел к новому витку напряженности. Поэтому здесь уже неважно, кто состоит в команде — это скорее вторичный фактор. Но, конечно, позитива это не добавит», — предупреждает Тимофеев.

По словам программного директора РСМД, перестановки в Белом доме стали следствие ужесточения внешнеполитического курса Трампа, в том числе в отношении Москвы.

«Взгляды Трампа оформились в более радикальную форму и в отношении и Северной Кореи, и Ирана, и России. Ему потребовались более жесткие соратники и ключевые лица, принимающие решения. Болтон известен своей жесткостью по этим вопросам. Что касается Помпео, у него, конечно, тоже более радикальный подход к международным делам», — отмечает Тимофеев.

В контексте отношений с Россией интересна и возглавившая ЦРУ Джина Хэспел. В беседе с «Газетой.Ru» специалист по американскому конституционному праву Александр Домрин высказал предположение, что она будет проводить куда более жесткую политику в отношении России, чем даже Тиллерсон или Помпео.

«Это такой «волк в юбке», куда более опасный, чем Помпео или Тиллерсон. Это «оторва», которой терять нечего, и она будет куда как более жестко проводить политику Соединенных Штатов, в том числе по отношению к России», — утверждает эксперт.

В 2002 году Хэспел руководила секретной тюрьмой ЦРУ в Таиланде, где содержались члены «Аль-Каиды» (организация запрещена в РФ). Она курировала сверхсекретную программу ЦРУ, в рамках которой сотрудники спецслужбы жестоко пытали заключенных, подозреваемых в связях с «Аль-Каидой». В 2005 году у Хэспел возникли серьезные проблемы, когда она пыталась уничтожить видеозаписи пыток.

Надежда на улучшение есть?

Директор Центра изучения США им. Рузвельта Юрий Рогулев, в свою очередь, предполагает, что дальнейшая политика Вашингтона в отношении Москвы будет во многом зависеть от того, поладят ли Помпео и Болтон с президентом.

«Болтон и Помпео — это в первую очередь политики. Возможно, с ними Трампу будет несколько легче. Они менее самостоятельны, и как политики могут занимать гораздо более гибкую позицию по целому ряду вопросов.

Касательно политики в отношении России многое будет зависеть от того, насколько они сработаются с Трампом и захотят ли они выполнять волю президента» — говорит эксперт.

В беседе с «Газетой.Ru» Рогулев обратил внимание и на тот факт, что Помпео является единственным, помимо Тиллерсона, представителем администрации США, который не так давно встречался с сотрудниками российских спецслужб.

«Да, он весь из себя такой «ястреб», но провел тайную встречу с представителями спецслужб России. Потом был чуть ли не скандал: «как же так, они давят на Россию, а он проводит встречу».

Если он и на посту госсекретаря будет занимать такую же позицию, он и здесь может пойти на какие-то встречи, — заметил эксперт. — Так же как и Болтон: ему уже припоминали все его ранние высказывания и по поводу Ирана, и по поводу Северной Кореи. А он просто ответил, что все это в прошлом — «сейчас совсем другое время, другой период».

Зачем Трампу эти увольнения

По мнению директора Центра изучения США им. Рузвельта, нынешние кадровые перестановки свидетельствуют в первую очередь о том, что было известно еще до президентства Трампа: у него нет команды.

«Он вынужден подыскивать каких-то людей, потом от них отказываться, искать новых. Это следствие того, что Трамп никогда не занимался госслужбой, у него нет готовых решений по многим вопросам», — уверен Рогулев.

Постоянные увольнения — а они регулярно происходят на протяжении всех 15 месяцев президентства Трампа — могут являться и следствием того, что ему не дают спокойно работать. Президента постоянно критикуют, нападают на его политику, проводят расследования.

Между тем программный директор РСМД Иван Тимофеев выделяет другую причину. «Скорее всего, причина кроется в изменении подходов к внешней политике и общей линии Белого дома по ключевым проблемам. Фигуры Тиллерсона и Макмастера были таким «компромиссным вариантом», и, по всей видимости, сам Трамп колебался в определении внешнеполитического курса по ключевым проблемам», — считает Тимофеев.