Министр Чечни по делам национальностей, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров готов оказать помощь в обнаружении и поимке украинского пранкера Евгения Вольнова, если перед Кадыровым «поставят такую задачу». Пока что, отметил Умаров, планов по поискам Вольнова (настоящее имя — Никита Кувиков; пранкер запустил дезинформацию о нескольких сотнях жертв пожара в Кемерово, что вызвало панику и не подтвердилось — «Газета.Ru») у Кадырова нет.

Реклама

Умаров отметил, что у российских правоохранительных органов достаточно сил и возможностей для самостоятельного поиска дезинформатора, передает RT.

«Мы же с вами не ковбои, за кого-то объявлять награду. Все в рамках закона. Зачем Рамзану Кадырову что-то планировать, когда в Российской Федерации есть масса соответствующих компетентных органов, которые должны заниматься привлечением к суду, поимкой и так далее»,

— заявил чеченский министр.

Он добавил, что если перед Кадыровым будет поставлена задача «в рамках компетенции», то он «выполнит ее филигранно». Умаров подчеркнул, что пранкеры, распространявшие дезинформацию о количестве погибших в Кемерове, должны быть наказаны по всей строгости закона.

«Рамзан Ахматович [Кадыров] четко у себя [в телеграме] написал, что наказание должно быть строгим. Мне кажется, нельзя спорить о том, каким должно быть наказание мерзавцу, который взбаламутил народ и баламутит до сих пор. Потому что у этого человека нет ничего святого», — добавил чиновник.

Кроме того, Умаров заявил, что российское законодательство должно «конкретно обратить внимание» на пранкеров, делающих подобные «вбросы».

«Потому что последствия самые плачевные. Этими людьми конкретно нужно заниматься. И с законодательной точки зрения и со всех других точек зрения. Чтобы никто не мог безнаказанно разыгрывать людей, когда речь идет о горе, когда речь идет о возможном социальном взрыве», — добавил Умаров.

По мнению главы чеченского Миннацпрессинфо, подобные «розыгрыши» представляют собой «антигосударственную деятельность», а не просто «шутовскую выходку».

Сам же Рамзан Кадыров в своем канале в телеграме написал, что попытки «тиражировать ложь о количестве жертв на фоне траура» кощунственны и бесчеловечны.

Следственный комитет России возбудил в отношении украинского пранкера Вольнова (Кувикова) уголовное дело по статье 282 УК РФ — «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Басманный суд в Москве заочно арекстовал пранкера — ему грозит до пяти лет колонии.

По данным следствия, гражданин Украины Никита Кувиков, известный под псевдонимом Евгений Вольнов, «распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерове, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших».

Ранее в интервью радиостанции «Говорит Москва» пранкер Вольнов заявил, что его звонки и фейки — «месть за погибших украинцев».

«Ваша страна уничтожает украинских граждан. Вы ждете от украинского гражданина, что он будет вам улыбаться? Для меня это скорее сатисфакция. Может для вас это виртуально, но я потерял близких мне людей от российского оружия. И виноват в этом каждый гражданин России в равной мере», — заявил Вольнов-Кувиков.

Ранее в соцсетях появились записи телефонных разговоров, в которых шла речь о якобы нескольких сотнях погибших при пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня». Позднее стало известно, что автором фальшивок был Евгений Вольнов, сообщает НСН.

В ответ на это глава Чечни Рамзан Кадыров призвал строго наказывать тех, кто распространяет ложь о количестве жертв при пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерове, передает ФАН.

«Отечество в трауре... Боль и сострадание в сердцах всех россиян и миллионов наших истинных друзей во всем мире. Трагедия сплотила народ. И на этом фоне кощунственны и бесчеловечны попытки тиражировать ложь о количестве жертв. Наказание должно быть строгим», — заявил Кадыров.

Ранее власти Кемеровской области сообщили, что телефонный хулиган с Украины обзванивал морги после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» и рассказывал о 600–700 погибших.