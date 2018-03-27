Лицом к Востоку: как «дело Скрипаля» развернуло Россию

Обвинения Великобритании в адрес России о ее причастности к отравлению Сергея Скрипаля в Солсбери стали причиной масштабного дипломатического демарша против Москвы, в котором приняли участие около 30 стран по всему миру. Более 150 российских дипломатов будут высланы в Москву, причем многих из них обвинили в работе на российскую разведку.

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В этой массовой акции в знак солидарности с Лондоном немалую роль сыграл Вашингтон. По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома Раджа Шаха, президент США Дональд Трамп лично обзванивал союзников, призывая их последовать примеру Вашингтона и выслать российских дипломатов. Между тем ключевые союзники Соединенных Штатов в Азии — Южная Корея и Япония — так и не присоединились к дипломатическому демаршу в отношении РФ.

По словам программного директора клуба «Валдай» Тимофея Бордачева, действия европейских стран и США лишь убеждают Россию в необходимости развивать отношения со странами Азии.

«Такими действиями наши европейские друзья еще более укрепляют Россию в уверенности, что развивать отношения со странами Азии нужно.

И что тот перекос, который у нас существовал во внешней торговле со странами Европы, надо ликвидировать, что никакая несбалансированная односторонняя зависимость не является хорошей. Хотя в целом это печально, но политически и стратегически это пойдет только на пользу», — говорит эксперт.

Гнев Европы в обмен на Курилы

МИД Японии довольно уклончиво ответил на вопрос, будут ли высланы из страны российские дипломаты. В японском дипведомстве заявили о неприемлемости использования химического оружия, при этом воздержавшись от обвинений в адрес России. Представители МИДа этой страны также подчеркнули, что Токио надеется на «скорое выяснение истины» в «деле Скрипаля».

По мнению руководителя образовательной программы «Экономика и политика в Азии» ВШЭ Дениса Щербакова, присоединение Японии к мерам Запада в отношении России исключено. По его словам, «непокорность» Токио в случае с «делом Скрипаля» укладывается в политическую картину, актуальную на протяжении последних пяти-семи лет — Япония все больше отходит от политики, навязываемой ей Соединенными Штатами. Дональду Трампу пока не удалось переломить эту тенденцию, более того — за годы его президентства Токио все увереннее ведет себя на международной арене, считает эксперт.

«Поэтому крайне маловероятно, что Япония будет принимать против России какие-то меры. Тем более, что нынешний премьер-министр Японии достаточно пророссийски настроен.

Очевидно, что в условиях складывающейся благоприятной конъюнктуры и в политических, и в торгово-экономических отношениях высылки наших дипломатов не произойдет», — говорит Щербаков.

В свою очередь, бывший заместитель главы МИД РФ Георгий Кунадзе отмечает, что для Японии присоединиться к этой демонстративной акции в какой-то мере означает осложнить перспективы своих отношений с Россией.

«Япония же эти отношения старательно выстраивает — особенно при нынешнем премьер-министре [Синдзо] Абэ в надежде на какой-то прогресс по вопросу о Южных Курилах. Ради этой заветной цели Япония готова вызвать недовольство других своих союзников», — пояснил дипломат.

Однако «курильские амбиции» Абэ — далеко не единственная причина, почему Токио стремится сохранить свои отношения с Россией. Соседние Республика Корея и Китай также активно развивают отношения с Москвой. «Если Япония испортит отношения с Россией в политике, она рискует упустить конкурентные преимущества в экономике», — считает Денис Щербаков.

Пока что экономическое сотрудничество Японии с Россией продолжает развиваться в выгодном для обеих стран направлении. Уже сейчас идет работа над проектами Сахалин-1 и Сахалин-2, в которых участвуют японские компании. Кроме того, Япония всегда будет нуждаться в ресурсах, а для России ценны страны, которые приобретают у нас не просто сырье, а обработанные ресурсы, рассказывает эксперт. Развитие подобных проектов может стать еще более масштабным, в том числе и из-за ухудшения отношений России с Западом.

«Неблагодарная» Корея

Ситуация с Южной Кореей не так однозначна, как с Японией — республика еще не заявила об отказе высылать российских дипломатов официально, но при этом ничего не слышно и о планах Сеула отправить представителей РФ в Москву.

Между тем Южная Корея зависит от США в еще большей степени, чем Япония, — как минимум, в сфере обороны. Между странами действует договор о взаимной обороне, в соответствии с которым на территории Южной Кореи функционируют американские военные базы, готовые защитить республику в случае нападения со стороны КНДР.

Но это еще не все — буквально накануне американцы пошли на существенные уступки Южной Корее в вопросе импортных пошлин на сталь, исключив ее из списка стран, на которые распространятся новые торговые барьеры. При этом республика является одним из основных поставщиков стали в Соединенные Штаты.

В беседе с «Газетой.Ru» Георгий Кунадзе, бывший также чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Корея, отметил, что в знак благодарности Вашингтону Сеул должен был проявить большую солидарность, однако не пошел на это.

«Причина — Южная Корея очень не хотела бы подтолкнуть Россию к Северной Корее. Это все вполне понятные, лежащие на поверхности политические расчеты», — пояснил дипломат. По его мнению, игнорируя призыв США, Южная Корея рассчитывает на будущее содействие России по северокорейскому вопросу.

«Россия в принципе проводит достаточно аккуратную политику в Северной Корее. Да, мы присоединились к санкциям, которые наложил Совет Безопасности, мы за них голосовали, но, тем не менее, Россия довольно тепло относится к северокорейскому режиму», — пояснил Кунадзе. При этом он считает, что Россия на уступки идти не захочет и что рано или поздно эта ситуация надоест Сеулу, а это, в свою очередь, может ухудшить отношения с Москвой.

«Если в Сеуле политический барометр покажет несколько другое значение, то я думаю, те лица в Южной Корее, кто особенно неприязненно относятся к КНДР, захотят припомнить Москве эту лояльность», — предупреждает Кунадзе.

А что Китай?

Китай тоже не присоединился к западным странам, высылающим российских дипломатов. 27 марта Пекин высказался по поводу «дипломатической травли» в отношении России, подчеркнув, что конфликт между РФ и Великобританией должен быть урегулирован «на основе фактов».

«В нынешних условиях все стороны должны отбросить мышление в духе «холодной войны», отказаться от конфронтации», — заявила журналистам официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Интересно, что всего за несколько дней до инспирированных Вашингтоном массовых высылок российских дипломатов американское давление как никогда ощутил на себе и сам Китай. 22 марта Дональд Трамп подписал меморандум о торговых ограничениях в отношении КНР, фактически объявив Пекину торговую войну.

По словам Трампа, введение пошлин на импортные китайские товары может нанести китайской экономике ущерб в размере $60 млрд. «Это — первая [мера] из множества», — подчеркнул американский лидер.

Главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Александр Ломанов отмечает, что торговое давление Вашингтона на Пекин, начавшееся практически синхронно с высылкой российских дипломатов, создает предпосылки для усиленного развития российско-китайских отношений.

«У Китая может появиться встречная заинтересованность в том, чтобы повернуться в направлении России, укрепить сотрудничество и по стратегическим вопросам, и по экономическим. Сближение возможно, потому что теперь заинтересованной стороной все в большей степени становится Китай», — поясняет свою позицию Ломанов.

В этом состоит главное отличие нынешней ситуации от периода 2014-2015 года, когда Россия попыталась осуществить резкий «разворот на Восток» — в частности, к Китаю, в то время еще полному оптимизма относительно связей с Западом. «Тогда у Пекина не было ощущения того, что в отношениях с США вдруг могут начаться какие-то серьезные трения. А на деле вышло совсем наоборот», — отмечает Ломанов.

Торговая война не единственное тревожащее Китай обстоятельство в нынешних отношениях с США. Незадолго до введения этих ограничений конгресс США также одобрил закон, разрешающий высшим должностным лицам Соединенных Штатов посещать Тайвань.

Трамп еще во время предвыборной кампании утверждал, что будет пересматривать принцип «одного Китая» — и Пекин весьма озабочен этим сигналом о готовности американцев оказывать и политическое, и экономическое давление.

Программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев также говорит о наличии предпосылок для активизации российско-китайских отношений. «На данном этапе Китай является важнейшим инвестиционным партнером России на Востоке, — напомнил эксперт, — Неслучайно к нам приезжает китайский министр иностранных дел — видимо, для того, чтобы «сверить часы» в контексте торговых санкций, которые на Китай накладывают США, и то, что сейчас предпринимают в отношении России США и страны Европейского союза».