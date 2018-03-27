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«Такое хамство сносить никому не хочется»

Лавров пообещал ответить на «хамство» стран Запада

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что действия стран Запада, массово выславших российских дипломатов, говорят о том, что в мире осталось очень мало самостоятельных игроков. Министр пообещал, что ответ на «хамство» в адрес России со стороны этих государств будет дан уже в скором времени.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что решение ряда стран о высылке российских дипломатов свидетельствуют о том, как мало в мире осталось самостоятельных игроков.

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«...мы знаем доподлинно, что это результат колоссального давления, колоссального шантажа, который является главным инструментом Вашингтона на международной арене», — заявил Лавров, добавив, что дело Скрипаля показывает, что на Западе правящие элиты не прислушиваются к голосу народа.

Глава российского МИДа заверил, что Москва обязательно даст ответ на действия Запада. «Потому что такое хамство сносить, конечно, никому не хочется. Не будем этого делать», — подчеркнул он.

Накануне 24 западные страны поддержали обвинения Великобритании в адрес России о причастности Москвы к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Западные страны в массовом порядке выслали более 100 российских дипломатов, многих из которых обвинили в работе на российскую разведку. Самые агрессивные меры принял Вашингтон: Белый дом высылает 48 сотрудников дипмиссии РФ и еще 12 сотрудников в миссии ООН, а также закрывает российское генконсульство в Сиэтле.

Схожие меры приняли 17 из 28 стран Евросоюза и ряд других европейских государств, а также Австралия и Канада. Исландия вместо высылки дипломатов решила приостановить дипломатические отношения с Россией на высоком уровне.

МИД РФ выразил протест в связи с решением стран о высылке российских дипломатов, назвав его «недружественным и не отвечающим задачам и интересам» в расследовании инцидента шагом. Помимо этого, в российском ведомстве заявили об отказе со стороны Лондона в предметном разбирательстве.

В посольстве России в Великобритании заявили, что не удивлены действиями союзников Лондона. «Секретность расследования дела в Солсбери и отказ обеспечить международное сообщество информацией, которая бы подкрепила обвинения России, показали не только слабость британской общественной позиции, но и срочную потребность в обеспечении международной легитимности», — считает представитель пресс-службы посольства.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал обвинения в адрес Москвы «граничащими с бандитизмом».

26 марта на сайте ВЦИОМ были опубликованы результаты соцопроса, который показал отношение россиян к этому резонансному делу. Согласно его результатам, лишь 3% опрошенных солидарны с обвинениями британских властей. Большинство респондентов (38%) согласны с тем, что это «покушение на убийство совершено противниками нынешнего руководства России», 81 % респондентов считает позицию Лондона предвзятой.

Напомним, что 4 марта 2018 года в британском городке Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия, приехавшая из Москвы навестить отца, были отравлены неизвестным веществом. Их нашли без сознания на скамейке в парке и отправили в больницу.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитического отравляющим веществом, известным под названием «Новичок» и разработанным в Советском Союзе.

Москва категорически отрицает свою причастность к «делу Скрипаля». Еще в 2017 году Россия полностью уничтожила запасы химического оружия, что подтвердили специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Тем не менее Лондон не сомневается в виновности России, хотя до сих пор не представил Москве никаких доказательств. 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила отравление Скрипаля «актом применения силы» со стороны РФ и сообщила о приостановке отношений на высоком уровне и высылке из страны 23 российских дипломатов. 20 марта они вернулись в Москву.

15 марта состоялось экстренное заседание Совбеза ООН по «делу Скрипаля», в ходе которого многие страны заявили о солидарности с Лондоном. Между тем нашлись и государства, потребовавшие сначала предоставить веские доказательства вины России.

19 марта специалисты ОЗХО прибыли в Солсбери и забрали образцы отравляющего вещества, из-за которого пострадали Скрипаль и его дочь. Собранный материал был направлен в лаборатории разных стран мира, результаты будут готовы примерно через неделю.