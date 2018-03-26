Процесс пошел: поляки и прибалты вызвали российских послов

Послы Российской Федерации были вызваны в понедельник, 26 марта, в Министерства иностранных дел в странах Балтии: Литве, Латвии и Эстонии. Также российского посланника Сергея Андреева вызвали в МИД Польши.

Официальные представители внешнеполитических ведомств пока не комментируют синхронный вызов послов России.

Вместе с тем глава дипмиссии в Польше Сергей Андреев заявил, что внешнеполитическое ведомство страны проинформировало его о решении по высылке российских дипломатов, однако подробностей не привел. «Решение принято. Об этом проинформирует польская сторона», — цитирует РИА «Новости» посла.

Реклама

Ранее польские СМИ сообщили о задержании «российского шпиона», интересовавшегося деятельностью польского Министерства энергетики. Также он «поддерживал контакты» с сотрудниками российской разведки, которые якобы «работали под дипломатическим прикрытием».

Незадолго до этого польские СМИ сообщали, что Варшава может пойти на выдворение российских сотрудников дипмиссии в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Ранее стало известно, что

в «скоординированной серии высылок» российских дипломатов могут принять участие Германия, Франция, Нидерланды, Ирландия, Дания, Болгария, Чехия, а также балтийские республики и Польша.

В этой связи пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнул, что Москва испытывает дискомфорт в связи с непредсказуемостью ЕС в деле Скрипаля. При этом представитель Кремля подчеркнул, что Россия продолжит доносить до партнеров свою позицию.

«Конечно, это большой дискомфорт для нас иметь в качестве визави таких непредсказуемых и агрессивно настроенных партнеров. Но, тем не менее, это реальность, с которой надо существовать. Здесь, конечно, ни в коем случае нельзя сбавлять оборотов», — указал Песков.

В субботу, 24 марта, стало известно о намерении президента США Дональда Трампа последовать примеру своих европейских союзников и тоже выслать ряд дипломатов-россиян на родину. Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что по делу Скрипаля может быть принят новый пакет антироссийских санкций. Представитель Белого дома Радж Шах заявил, что Трамп всегда готов ответить на «враждебные действия России».

Также он подчеркнул, что Вашингтон поддерживает позицию Лондона по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Во вторник, 20 марта, 23 российских дипломата покинули Великобританию в соответствии с требованием властей этой страны.

Сотрудники дипломатического ведомства с семьями, в общей сложности порядка восьми десятков человек, улетели в Москву специальным рейсом из аэропорта Стэнстед. Спустя три дня в Лондон из столицы России также отправилась большая часть сотрудников британской дипмиссии. Из-за высылки своих дипломатов посольство России в Великобритании временно сократило прием по консульским вопросам.

«В связи с безответственными действиями британского правительства, в результате которых из Великобритании выдворены 23 дипломата посольства России, включая ряд сотрудников консульского отдела, значительный ущерб нанесен консульскому обслуживанию граждан. Ввиду сказанного мы вынуждены временно сократить прием по консульским вопросам», — указывалось в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что

обвинения Лондона в адрес Москвы выглядят надуманными — по его мнению, если человека сбивает автомобиль британского происхождения, то нельзя обвинять в этом правительство Великобритании.

Он отметил, что первые обвинения в адрес России выдвинули именно политические деятели, причем спустя всего лишь пару-тройку часов после инцидента.

«Сразу же стали говорить о том, что Россия с «высокой вероятностью» несет ответственность за покушение. А теперь мы слышим слова экспертов из ОЗХО о том, что даже предварительный анализ отравляющего вещества займет около трех недель. Противоречие налицо», — указал пресс-секретарь российского лидера.

Песков также добавил, что до сих пор непонятно, почему в принципе начали обвинять именно Российскую Федерацию.

Накануне, 21 марта, начальник департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел России Владимир Ермаков заявил, что Москва считает атаку на Сергея и Юлию Скрипалей террористическим актом против российских граждан на территории Великобритании. Ермаков подчеркнул, что либо британцы не в состоянии обеспечить на своей же территории защиту от террористических актов, либо же они «напрямую или косвенно» выступили режиссерами нападения на российскую гражданку Юлию Скрипаль.

66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были обнаружены в британском городке Солсбери в состоянии интоксикации, по данным британских властей, нервно-паралитическим агентом «Новичок» советско-российского происхождения. При этом Лондон отказывается предоставить формулу яда, обвиняя Москву в организации покушения на перебежчика — с середины 1990-х годов Скрипаль продавал SIS секретные сведения о российских спецслужбах. В 2006 году он был арестован и приговорен судом к 13 годам тюремного заключения, в 2010-м стал объектом обмена на российских разведчиков в США. Получил политическое убежище в Великобритании.