Даже слышать не хотят: как соседи России забывают русский

Правительство Латвии одобрило поправки к закону об образовании, предполагающие постепенный переход учебных заведений национальных меньшинств на латышский язык. За принятие законопроекта проголосовали 58 депутатов, 18 выступили против.

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Согласно новым правилам, в начальной школе не менее 50% предметов будут преподаваться на латышском языке, в седьмом-девятом классах на государственном языке будет происходить 80% учебного процесса, а в старших классах (с 10 по 12-й) преподавание будет осуществляться только на латышском. Исключение сделают лишь для дисциплин, связанных с родным языком.

При этом русскоязычные составляют порядка 34% населения Латвии, а в подавляющем большинстве школ нацменьшинств преподавание осуществляется на русском языке.

Накануне принятия поправок к закону об образовании на улицы Риги вышли тысячи человек, скандируя: «Руки прочь от русских школ!». Мэр Риги Нил Ушаков, в свою очередь, назвал решение правительства о полном переводе школ на латышский язык «огромной ошибкой».

Из стран Балтии Латвия — самый яркий пример дискриминационной политики в отношении русскоязычных меньшинств. По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, это связано с тем, что в Латвии проживает наибольшее количество русских, которые к тому же очень активны политически.

«Это однозначно попытка давления на Россию. Тем самым власти Латвии надеются вывести Россию из равновесия, заставить активно вмешиваться в защиту прав русских в других странах», — отмечает эксперт.

По его словам, в Эстонии и Литве ситуация обстоит намного лучше. «Я думаю, что в разных странах бывшего Советского Союза русский язык ожидает разная судьба. В некоторых странах русский язык защищают и сохраняют, в некоторых он активно выдавливается», — констатирует Брутер.

Русскому языку не рады в Балтии

Хотя в Эстонии и Литве вопрос о притеснении русскоязычного населения стоит не так остро, тревожные прецеденты встречались и в этих странах. Так, в сентябре 2015 года эстонское правительство не позволило реальной школе и Русской гимназии в Таллине осуществлять преподавание на русском языке на гимназической ступени обучения. В том же месяце власти запретили использовать русский язык как основной еще пяти таллинским гимназиям.

Действия Эстонии вызвали негодование в Москве — официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение правительства республики запретить преподавание на русском языке сразу в нескольких эстонских школах дискриминацией. При этом у Москвы были основания возмущаться — русскоязычное меньшинство является крупнейшим в Эстонии и составляет около 30% населения страны.

В Литве русскоязычное меньшинство значительно уступает в процентном отношении — в 2012 году оно составляло всего 5,3% населения. В то же время в Вильнюсе русские составляют 12% населения, а 27% жителей литовской столицы — русскоязычные.

Тем не менее, в Литве русский язык неуклонно сдает свои позиции. Среди причин — эмиграция литовцев в другие европейские страны и негативный имидж России на международной арене.

С каждым годом в бытовом общении и делопроизводстве все меньше жителей Литвы используют русский язык, сильно сокращается количество учеников в русскоязычных школах. При этом еще в 2012 году русским языком владели более 90% населения.

Казахстан отрекся от кириллицы

В октябре 2017 года Казахстан решил отказаться от использования кириллического алфавита. 20 февраля Астана утвердила новый казахский алфавит, основанный на латинице, хотя идею о переходе на латинскую графику отчаянно критиковали и эксперты-лингвисты, и сами жители страны.

Программа перехода на новый алфавит рассчитана на период до 2025 года. Отказ от кириллицы дорого обойдется Казахстану — только на профессиональную переподготовку педагогов уйдет порядка $2 млрд.

В свое время на латинскую графику перешли и другие республики бывшего Советского Союза: Туркменистан, Узбекистан и Азербайджан. Тем самым они желали подчеркнуть свою независимость от Москвы. Многие приписывают этот же мотив и решению Астаны, однако сам Назарбаев такую версию всячески отрицает и уверяет, что латинизация ни в коем случае не заденет интересов русскоязычного населения.

Между тем российские эксперты восприняли идею Казахстана отказаться от кириллицы с недоумением. «Объективной потребности в этом не было», — уверен замдиректора Института стран СНГ Владимир Евсеев. Эксперт приводит пример Монголии — эта страна не менее, чем Казахстан, пытается выстраивать отношения с Западом, и тем не менее пользуется кириллицей.

Менять алфавит — это суверенное право Казахстана, но в Астане должны думать и о том, поможет ли им это в развитии собственных территорий. Я в этом не очень уверен», — отмечает Евсеев.

26 февраля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев также заявил о необходимости продолжить работу по повышению статуса казахского языка и призвал парламент и правительство работать на государственном языке.

«Деятельность парламента и правительства должна осуществляться на государственном языке. В то же время нельзя ущемлять права граждан в этом вопросе. Для этого есть возможности синхронного перевода», — отметил Назарбаев.

Тотальная украинизация назло всем

25 сентября 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал скандальный закон «об образовании», в соответствии с которым был введен запрет на преподавание в средней и старшей школе (с 5 по 12 класс) на любом иностранном языке, включая русский.

Украинский закон вызвал негодование в России и Венгрии — обе страны подчеркивают, что он нарушает права нацменьшинств. Закон об образовании вызвал беспокойство и у международного сообщества — Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, призывающую украинские власти пересмотреть отдельные его положения.

Сферой образования Киев не ограничился — 15 марта стало известно о новой законодательной инициативе украинских депутатов. На этот раз Верховная рада намерена рассмотреть закон об обязательной украинизации всех сфер жизни.

Законопроект под названием «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» уже поддержали десятки парламентариев из разных фракций. Согласно нему украинский язык может стать обязательным во всех сферах жизнедеятельности. Несоблюдение грозит штрафами и, возможно, даже тюремным заключением. В случае принятия закона все сотрудники государственных и коммунальных организаций, предприятий и банковских учреждений будут обязаны общаться на рабочем месте только на украинском языке.

Комментируя идею украинских депутатов, главред портала «Украина.ру» Александр Чаленко подчеркнул, что насильственная украинизация приведет не просто к расколу внутри украинского общества, но и к интеллектуальному обнищанию населения.

«Большинство из тех, кто сейчас так истово борется против русского языка, сами не говорят по-украински. Послушайте, как говорит по-украински [президент Украины Петр] Порошенко или, например, [глава МВД Украины Арсен] Аваков», — отмечает Чаленко.

Он утверждает, что насильственная украинизация — преступление против гуманитарных ценностей. «А в совокупности с штрафами или административной ответственностью это превращается в настоящую травлю», — заключил эксперт.