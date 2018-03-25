«Буду свидетелем в суде над Порошенко»

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили ответил президенту Украины Петру Порошенко на слова о разоблачении «в подготовке государственного переворота в интересах России», передает НСН.

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«Дешевый врун без чести и достоинства! Если они меня разоблачили, доведите свое «разоблачение» до конца. Пустите меня на Украину и докажите свои подозрения в суде!», — написал Саакашвили на своей странице в фейсбуке.

Также грузинский политик спрогнозировал судебный процесс над самим украинским лидером.

«Сначала буду защищаться в суде, а в следующем году буду свидетельствовать в суде над бывшим президентом Порошенко. И за меня пусть не переживает, я уже в учебниках истории, а этому недоразумению светит только попасть в криминальную и судебную хроники», — резюмировал Саакашвили.

Ранее Порошенко заявил, что в течение последних двух месяцев СБУ (служба безопасности Украины — «Газета.Ru») провела две масштабные операции, которые «достойны страниц в учебниках для будущих спецслужбистов», передает RT.

«Сначала была блестяще разоблачена и легально задокументирована связь «лагеря протеста» под Верховной радой (который возглавлял Саакашвили — «Газета.Ru») с малороссийской политической эмиграцией в России ... Получены убедительные доказательства и перекрыт финансовый канал между Днепром и Москва-рекой, которой они переправляли эти 30 серебренников», — сказал украинский лидер.

По мнению президента, Савченко и Саакашвили готовили государственный переворот, который они называли «теорией управляемого хаоса».

Ровно неделю назад – в воскресенье 18 марта — сторонники Саакашвили вышли на майдан Независимости в центре Киева с требованием отставки Порошенко. В митинге приняли участие около 2 тыс. человек, а также несколько автобусов с полицейскими и сотрудниками нацгвардии. Активисты выступили также на импровизированной сцене, призывая отправить в отставку украинского лидера.

Марш проходил без участия самого Саакашвили, поскольку ранее он был выдворен украинскими пограничниками за пределы Украины.

Колонну сторонников «Движения новых сил» возглавил ближайший соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе, народный депутат Верховной рады от фракции «Самопомощь» Егор Соболев и ряд других оппозиционных политиков. Маршрут манифестации проходил параллельно Крещатику по Владимирской улице, и завершился «народным вече» на Михайловской площади. Движение колонны началось из парка Тараса Шевченко, передает ФАН.

«Это мы выбросим Порошенко на мусорку истории и сделаем все, чтобы ни один президент Украины не издевался над своим народом и не унижал его», — заявил Сакварелидзе.

Свою речь, которую он произнес для митингующих по телефону, Саакашвили транслировал в фейсбуке.

«Приветствую вас. Я очень горжусь теми, кто собрался сейчас на площади. Люди выходят не за Саакашвили, люди выходят за Украину <...> Украинский народ уже ничем не остановить», — сказал Саакашвили.

Он также подчеркнул, что планирует представить кандидата в президенты Украины «от народа».

Накануне в интервью австрийскому изданию Die Presse Саакашвили заявил, что Украине грозит скорый развал.

«Украина превращается в мафиозное государство из-за больших экономических интересов олигархов. 70% экономики принадлежат семи олигархам, и самые главные из них — это [президент Украины] Петр Порошенко и Ринат Ахметов, которые вместе владеют половиной этой части. Институты очень слабые, и государство практически не работает», — заявил Саакашвили.

Он также отметил, что в стране «орудуют полувоенные формирования», которые используют глава государства и глава МВД Арсен Аваков. Саакашвили указал на экономическую деградацию восточных и южных регионов Украины, иммиграцию украинцев, а также на «сепаратистские настроения» в Черновицкой Буковине и Закарпатье. По его мнению, все это может привести к распаду украинского государства.

Саакашвили был арестован группой спецназа в киевском ресторане «Сулугуни». Как рассказывают сотрудники ресторана и очевидцы события, около 25 человек с оружием и нашивками на форме ДПСУ (пограничная служба Украины) ворвались ресторан, где в этот момент на втором этаже ресторана обедали сам Саакашвили и его окружение. Из всей компании был задержан только Саакашвили. В тот же день грузинский политик был депортирован в Польшу.