«Беспрецедентный раунд выдворений» российских дипломатов из стран Евросоюза начнется уже в понедельник — 26 марта. По информации британского издания The Times, в «скоординированной серии высылок» могут принять участие Польша, Германия, Франция, Нидерланды, Ирландия, Дания, Болгария, Чехия, Латвия, Эстония и Литва.

Реклама

Это связано с делом об отравлении в британском городе Солсбери бывшего полковника Главного разведывательного управления Минобороны России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором Запад обвиняет Москву, не предоставляя, при этом, никаких доказательств, передает ФАН.

В этой связи пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнул, что Москва испытывает дискомфорт в связи с непредсказуемостью ЕС в деле Скрипаля. При этом представитель Кремля подчеркнул, что Россия продолжит доносить до партнеров свою позицию.

«Конечно, это большой дискомфорт для нас иметь в качестве визави таких непредсказуемых и агрессивно настроенных партнеров. Но, тем не менее, это реальность, с которой надо существовать. Здесь, конечно, ни в коем случае нельзя сбавлять оборотов», — указал Песков.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что Совет национальной безопасности США также порекомендовал главе Белого дома Дональду Трампу выслать российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. По словам источника телеканала в Госдепартаменте, ответ станет «очень серьезным шагом», учитывая недавнее сокращение диппредставительств обеих стран.

Предполагается, что, если Трамп последует рекомендации, решение о высылке российских дипломатов может быть принято уже в начале следующей недели. Официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт не исключила возможного принятия санкций в отношении Москвы в связи с делом Скрипаля.

«США рассматривают разные варианты ответа на возмутительные действия России в Великобритании, чтобы и продемонстрировать солидарность с нашим союзником, и привлечь Россию к ответственности за явное нарушение международных норм и соглашений», — заявила представитель американского внешнеполитического ведомства.

По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома Раджи Шаха, Трамп «всегда рассматривает возможности привлечь Россию к ответственности в ответ на ее враждебные действия», передает RT.

«Соединенные Штаты поддерживают Великобританию в осуждении возмутительных действий России», — подчеркнул Шах.

По данным источников Bloomberg, перед высылкой дипломатов американский лидер хочет убедиться, что другие европейские страны примут аналогичные меры. Днем ранее Евросоюз принял решение отозвать на консультации своего посла Маркуса Эдерера из России.

«Мы договорились как ЕС... отозвать посла ЕС из России в Брюссель для консультаций. Отдельные страны Евросоюза будут решать в ближайшие дни, хотят ли они предпринять дополнительные действия», — сказал премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.

Во вторник, 20 марта, 23 российских дипломата покинули Великобританию в соответствии с требованием властей этой страны.

Сотрудники дипведомства с семьями — в общей сложности порядка 80 человек — улетели в Москву спецрейсом из аэропорта Стэнстед, передает НСН. Спустя три дня в Лондон из российской столицы также отправилась большая часть сотрудников британского посольства. Из-за высылки своих дипломатов посольство России в Великобритании временно сократило прием по консульским вопросам.

«В связи с безответственными действиями британского правительства, в результате которых из Великобритании выдворены 23 дипломата посольства России, включая ряд сотрудников консульского отдела, значительный ущерб нанесен консульскому обслуживанию граждан. Ввиду сказанного мы вынуждены временно сократить прием по консульским вопросам», — указывалось в сообщении.

Отмечалось также, что в данной ситуации сроки рассмотрения заявлений иностранных граждан на получение виз будут увеличены в рамках законодательства России: сроки рассмотрения срочных виз составят до трех рабочих дней, обычных — до 20 рабочих дней.

Посол России в Великобритании Александр Яковенко также рассказал о дальнейшем трудоустройстве российских дипломатов, высланных британскими властями.

«Во-первых, государство позаботилось о том, чтобы они достойно улетели: прислан прекрасный самолет, их встретят, они будут чувствовать себя достаточно комфортно. Второе: все дипломаты продолжат свою карьеру, по крайней мере, в тех местах, где они работали. Здесь два направления: Министерство обороны, потому что это касается военного атташата, а также Министерство иностранных дел. Так что все они вернутся на свои места», — сказал Яковенко.

По словам посла, они могут работать как в Москве, так и в других странах на выбор.

«Так что это дело нормальное, житейское. Настроение у всех очень хорошее», — добавил он.