Каддафи решил вернуть власть в Ливии

Сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам выдвинул свою кандидатуру на пост главы государства на предстоящих ливийских выборах, сообщил уполномоченный представитель Каддафи-младшего по политическим вопросам на пресс-конференции в Тунисе Айман Бурас.

«Сейф аль-Ислам Муаммар аль-Каддафи, выставляя свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, стремится не к власти, а к спасению страны», — объяснил представитель Каддафи.

Желание сына свергнутого и убитого ливийского лидера Муаммара Каддафи вызвало обсуждение в экспертном сообществе, поскольку его сын может стать символом прошлого процветания Ливии, эпоха которого завершилась с падением режима.

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Саиф аль-Ислам Каддафи является вторым сыном бывшего ливийского лидера. С детства проявлявший интерес к знаниям, он учился в лучших учебных заведениях Ливии и Швейцарии. Получил образование инженера, окончил Лондонскую школу экономики и политических наук, а также имеет степень доктора наук.

Каддафи-младший увлекался политикой и был сторонником реформ. В 1997 году он создал «Международный фонд сотрудничества в области благотворительности Каддафи», на базе которого вел активное участие в переговорах с повстанцами и талибами об освобождении заложников.

Благодаря Каддафи-младшему, который вел переговоры с Великобританией, Лондон возобновил торговые отношения с Триполи. Во время гражданской войны Каддафи-младший был на стороне своего отца, однако после его убийства Саифа Каддафи взяли в плен и посадили в тюрьму, где он подвергался пыткам.

Все время, пока Каддафи был в тюрьме, Международный уголовный суд требовал передать его под их юрисдикцию, однако вместо этого его судили в Ливии и приговорили к смертной казни. В 2017 году группировка «Абу Бакр ас-Сиддик» сообщила, что Саиф Каддафи был выпущен на свободу по всеобщей амнистии, которую приняла палата представителей.

Гражданский конфликт в Ливии

Гражданская война в Ливии, ставшая продолжением Арабской весны, началась в феврале 2011 года. Вооруженный конфликт продолжался между подконтрольными полковнику Муаммару Каддафи силами и вооруженными отрядами оппозиционного Национального переходного совета Ливии (НПС). НПС поддерживали многие страны — участники НАТО, Лига арабских государств, а также многие межгосударственные организации, а самих участников НПС называли «революционерами».

На основании резолюции Совбеза ООН 1973 западные страны и их арабские союзники вмешались в ливийский конфликт и вели там полномаштабнную военную операцию против режима Каддафи.

В результате гражданской войны были убиты сам Каддафи, несколько его сыновей и внуков.

Самого Каддафи убили повстанцы в октябре 2011 года в его родном городе Сирт. После свержения ливийского лидера была свергнута и ливийская Джамахирия — форма общественного устройства, которая была принята Муаммаром Каддафи в 1977 году, при которой власть должна была принадлежать «массам». При этом устройстве в стране не было Конституции, законодательным органом был Всеобщий народный конгресс, а «законом общества» был объявлен Коран.

По мнению доцента Института общественных наук РАНХиГС Сергея Демиденко, Джамахирия строилась Кадаффи для того, чтобы это устройство поддерживало все племена, которые есть в Ливии. «Каддафи планировал сделать государство как союз племен, а он главный шейх», — подчеркивает эксперт. Помимо этого, по словам Демиденко,

не стоит забывать, что в Ливии всегда существовали своего рода «две Ливии» — восточная и западная части, и на востоке Каддафи всегда не любили.

Восточная часть всегда возмущалась международными авантюрами ливийского лидера, а он иногда забывал «бросать средства на социальные нужны народа».

Судьба Ливии после свержения Каддафи

В результате гражданской войны власть над большей территорией Ливии получил Переходный национальный совет. В 2012 году ПНС передали свои полномочия Всеобщему национальному конгрессу (ВНК), который был сформирован по итогам парламентских выборов. В скором времени руководство ВНК перешло в руки исламистов. В 2014 году состоялись выборы в постоянный парламент — палату представителей, однако из-за того, что власть исламистов в ВНК была укреплена — ВНК отказался передавать полномочия палате представителей.

С тех пор в стране действует фактическое двоевластие — ВНК и Правительство национального спасения контролируют западную часть страны, а палата представителей и сформированное ею правительство контролирует восточную часть страны.

Стычки между противниками и сторонниками новой власти продолжались. Международное сообщество было обеспокоенно постоянными боями в Ливии, поэтому под эгидой ООН было сформировано Правительство национального единства (ПНЕ), которое международное сообщество признало единственной легитимной властью в Ливии.

В 2016 году кабинет правительства во главе с премьер-министром Фаизом Саранджем переместился в столицу — город Триполи, однако палата представителей отказалась признавать власть ПНЕ.

В итоге общий уровень жизни в стране снизился. Страна теряет доходы, полученные от экспорта нефти, которые были основными для страны до гражданской войны. ВВП на душу населения снизился вдвое. Из-за вооруженных конфликтов миграция из страны увеличилась, что не устраивает многих членов Евросоюза, на которых приходится большинство покидающих Ливию.

По мнению Демиденко,

Ливия перестала существовать как государство из-за того, что фактически в стране три правительства и несколько неофициальных центров силы (племена).

На фоне упадка страны, продолжает эксперт, авторитет в Ливии может снискать кто угодно. Каддафи-младшего поддерживают многие старейшины племен.

«Тот факт, что население хватается за любые символы прошлого, может сыграть за выдвижение Каддафи. Выиграть он не сможет, но скорее всего его выдвинут», — считает эксперт.