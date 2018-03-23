«Обвинения в адрес России имеют под собой основание»

Франция готова поддержать жесткие и скоординированные санкции против России в связи с отравлением экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Об этом заявил президент Пятой Республики Эмманюэль Макрон на встрече Евросовета в Брюсселе.

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«Это [ситуация со Скрипалем] требует скоординированного и решительного ответа со стороны ЕС и его членов. Несколько стран, включая Германию и Францию, примут вскоре скоординированные решения», — добавил Макрон, добавив, что химическая атака в Солсбери является угрозой для всей европейской безопасности.

Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала обвинения в адрес Москвы. По ее мнению, они «имеют под собой прочное основание». Глава ФРГ отметила, что британский премьер Тереза Мэй представила лидерам европейских стран «определенные доказательства» причастности России к отравлению Скрипаля и его дочери.

«Мы, Германия и Франция, были едины во мнении, что необходима реакция дополнительно к отзыву посла», — заявила Меркель. Она добавила, что сейчас страны Евросоюза решают, какими могут быть дальнейшие меры.

Накануне премьер-министр Швеции Стефан Левен сообщил, что посол ЕС будет отозван из России. Такое решение было принято по итогам переговоров лидеров стран Евросоюза в Брюсселе.

Сейчас послом Евросоюза в России является немецкий дипломат Маркус Эдерер. Премьер Нидерландов Марк Рютте добавил, что Эдерера отозвали в штаб-квартиру ЕС в Брюсселе для консультаций. Этот шаг, подчеркнул Рютте, не относится к антироссийским санкциям.

Премьер Ирландии Лео Варадкар, в свою очередь, отметил, что посол вернется в Москву через два дня. При этом источник ТАСС в Брюсселе сообщал, что некоторые страны Евросоюза выступали против отзыва дипломата — в их числе были Греция, Словакия, Кипр и Италия.

Тем временем некоторые европейские страны не исключают возможности отозвать своих дипломатов из России или же, наоборот, выслать российских дипломатов в Москву. В частности, о готовности пойти на такой шаг заявили Франция, Польша, Эстония, Латвия и Литва.

В итоговом заявлении ЕС говорится, что Брюссель готов поддержать Лондон в деле об отравлении Сергея Скрипаля и осуждает атаку в Солсбери «в самой категорической форме». «Европейский совет самым решительным образом осуждает недавнее нападение в Солсбери, выражает свои глубочайшие соболезнования всем, чьи жизни были поставлены под угрозу, и поддерживает проводимое расследование. <…> Мы безоговорочно солидарны с Соединенным Королевством перед лицом этого серьезного вызова нашей общей безопасности», — подчеркнули в ЕС.

В сообщении также отмечается, что использование химоружия при любых обстоятельствах является полностью неприемлемым. «[Это] должно системно и строго осуждаться и представляет опасность для всех нас», — констатировали в ЕС.

Кроме того, европейские страны договорились координировать свои действия по возможным последствиям, которые могут возникнуть после ответа российских властей. Президент Литвы Даля Грибайскайте предупредила, что односторонние меры по делу об отравлении Скрипаля последуют от стран Евросоюза на следующей неделе.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Лондон делится материалами расследования дела Скрипаля со своими ключевыми партнерами. Это делается для того, чтобы убедить страны ЕС выслать российских дипломатов из своих стран, объяснил источник издания.

Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма в комментарии НСН объяснил, на какие консультации отправится посол ЕС в России.

«На мой взгляд, эта консультация связана с общей канвой и консолидацией усилий по дискредитации России. Там два сложных момента: с одной стороны, доказательства очень шаткие, с другой, можно ожидать новых обвинений, нагнетания истерии. Со стороны Евросоюза могут быть приняты меры санкционного плана. Правда, им сейчас будет сложно их выработать. Поэтому, скорее всего, будут какие-то демонстративные жесты. Отзовут часть дипломатического корпуса и так далее. Мы будем отвечать зеркально», — заявил эксперт.

В свою очередь, политолог Игорь Рябов считает, что борьба Евросоюза с Россией принимает «совсем уже беспомощные формы».

«Чем больше изобретается лжи, тем хуже становятся две вещи. Первая — наше разочарование в том, что мы долгие годы пытались наладить с западной цивилизацией доверительный диалог. Например, по тому же химическому разоружению — уничтожили все наши запасы. Теперь нас обвиняют в том, что мы «тайно» продолжаем производить химическое оружие. <…> Вторая вещь — конечно, эта ложь разъест лжецов изнутри. Возможно, мы присутствуем при смене эпох в Западной Европе. И катализатор этой смены эпох — беспомощность в отношении к России, с которой коллективная Великобритания просто ничего не может сделать», — сообщил эксперт ФАН.

Российско-британские отношения обострились на фоне отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое произошло в британском городе Солсбери 4 марта. Премьер Тереза Мэй заявила, что к инциденту причастна Россия.

По мнению британских властей, нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым якобы были отравлены люди, разрабатывала военная разведка СССР. В связи с этим Мэй выслала из Великобритании 23 российских дипломатов РФ и заморозила все двусторонние контакты на высоком уровне.

Москва категорически отрицает обвинения. Президент России Владимир Путин утверждает, что в стране нет того вещества, которым был отравлен Сергей Скрипаль. Он также напомнил европейским коллегам, что все химоружие в России было уничтожено под надзором зарубежных наблюдателей. Москва приняла зеркальные меры и выслала из страны 23 британских дипломата.