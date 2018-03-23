Обращение Путина к россиянам. LIVE

Сегодня же, 23 марта, ЦИК России объявил окончательные результаты выборов президента России. Именно по этому поводу Владимир Путин выступит с телевизионным обращением, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«[Владимир Путин] продолжит принимать поздравления, проводить телефонные разговоры с главами ряда государств. Ряд обычных рутинных рабочих встреч предусмотрено. Как вы знаете, объявлены официальные результаты выборов президента ЦИКом. И в этой связи сегодня в 13.00 мск президент России выступит в обращением к гражданам страны», — пояснил представитель Кремля.