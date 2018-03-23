Обращение Путина к россиянам. LIVE

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Началось!
Пока что Владимир Путин пересказывает данные ЦИКа.
Тем более интересен такой формат тем, что буквально несколько недель назад — 1 марта — Владимир Путин уже выступил с посланием Федеральному собранию, в котором рассказал об основных направлениях развития социально-экономической жизни России, а также представил новейшие виды вооружений, которые находятся на разных стадиях испытаний. Тогда эта часть послания вызвала широкий резонанс по всему миру. Наверняка сегодня за выступлением президента будут следить не только в России, но и в зарубежных странах.
Вообще обращение Путина к россиянам чаще всего используется для того, чтобы дать экстренный комментарий самого высокого уровня относительно какого-либо конкретного события. Например, президент выступал с отдельным обращением по поводу крушения малазийского Boeing в небе над Донецкой областью в 2014 году.
Вообще формат телевизионного обращения к россиянам — не самый частый формат коммуникации с президентом России. Поэтому интерес к такому жанру достаточно высок.
Раз в год Владимир Путин напрямую общается с гражданами страны в рамках «Прямой линии с президентом», а также отвечает на вопросы журналистов в формате «Большой пресс-конференции».
По официальным данным, за Владимира Путина проголосовали 56 млн 430 тыс. 712 избирателей. Таковы данные ЦИКа после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий.
В процентном отношении результат исчиляется 76,69% голосов. На втором месте – кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,77%), далее — Владимир Жтириновский (ЛДПР, 5,65%). На четвертом месте — кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак (1,68%).
Явка на выборах составила 67,54%.
Сегодня же, 23 марта, ЦИК России объявил окончательные результаты выборов президента России. Именно по этому поводу Владимир Путин выступит с телевизионным обращением, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«[Владимир Путин] продолжит принимать поздравления, проводить телефонные разговоры с главами ряда государств. Ряд обычных рутинных рабочих встреч предусмотрено. Как вы знаете, объявлены официальные результаты выборов президента ЦИКом. И в этой связи сегодня в 13.00 мск президент России выступит в обращением к гражданам страны», — пояснил представитель Кремля.
Добрый день, дорогие читатели.
Сегодня президент РФ Владимир Путин обратится к россиянам по итогам выборов. О чем именно глава государства расскажет гражданам страны, пока неясно, но «Газета.Ru» обязательно расскажет вам о главных тезисах речи президента.
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