Курсы валют$ 56.97 (+0.104) 70.25 (+0.158)
ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
2018
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт

Комитет Рады отправил Савченко под арест

Комитет Рады поддержал арест Надежды Савченко

Члены регламентного комитета Верховной рады проголосовали за задержание, арест и привлечение к уголовной ответственности народного депутата Надежды Савченко. Решения приняты единогласно, вопросы были отправлены в украинский парламент на утверждение. Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Савченко подозревается в намерении совершить теракт в зале Рады.

Регламентный комитет Верховной рады Украины единогласно принял решение привлечь к уголовной ответственности, задержать и арестовать депутата Надежду Савченко. Окончательное решение вопроса может состояться в украинском парламенте уже в четверг, 22 марта.

Реклама

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обратился в комитет с соответствующими юридическими представлениями. Причиной тому стали подозрения Савченко в намерении совершить террористический акт в зале украинского парламента «с целью изменения конституционного строя силовым способом». Также

Савченко обвинили в подготовке покушения на жизнь президента Украины Петра Порошенко и содействии самопровозглашенной Донецкой народной республике.

Кроме того, Луценко обвинил Савченко в незаконном ношении, приобретении и передаче огнестрельного оружия. Незадолго до этого Надежда Савченко рассказала, что «увидела страх» в глазах украинского президента Петра Порошенко, когда пожимала ему руку.

«Я понимала, как меня там сильно хотят видеть. Желательно мертвой. И Порошенко испугался не тогда, когда ему начали докладывать, что возможен теракт. Он испугался, по первому взгляду видно, как только меня увидел, как только я ему пожала руку. Я такие испуганные глаза, как у него, видела только в зале [Верховной рады], когда кто-то пустил слух, что у меня есть гранаты», — подчеркнула Савченко.

Фоторепортаж: Опубликованы фото Савченко с гранатами в Раде

__is_photorep_included11691697: 1

Ранее Савченко подтвердила, что явилась в Верховную Раду на сессию с наградным пистолетом. По ее словам, оружие ей вручил председатель Рады Андрей Парубий после ее возвращения из России, и она как офицер (Савченко — капитан запаса ВСУ) может его носить где угодно.

«Я знаю, где и куда его носить. Могу сказать, что я впервые увидела страх в их глазах»,

— подчеркнула депутат.

Вскоре после этого другой нардеп, Антон Геращенко, предложил не арестовывать Савченко, а отправить ее на прохождение принудительной психиатрической экспертизы в соответствующих медучреждениях Украины.

«По итогу изучения документов принял решение голосовать за снятие с нее депутатской неприкосновенности и не буду голосовать за ее задержание и арест», — заявил Геращенко в своем фейсбуке. Украинский парламентарий подчеркнул, что не хотел бы создавать вокруг Савченко жертвенный ореол и лепить из нее национального героя Украины.

Ранее в интернете была опубликована видеозапись, на которой депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко говорит: «Бабах! Что, страшно? А они нас боятся», стоя в зале заседаний парламента Украины.

Кроме того, на брифинге 20 марта Савченко рассказала, что коллеги-депутаты советовали ей отравить парламент Украины боевым газом. «В парламенте от коллег, когда я шутила на тему «а не двинуть бы сюда гранатой», коллеги посоветовали, что лучше в фильтровую систему запустить газа и сделать газовую камеру. Такие моменты тоже разрабатывались, такие сюрреалистические события тоже доносились», — подчеркнула она.

При этом начальник управления госохраны Украины Валерий Гелетей заявил, что в его ведомстве не могут дать подтверждений сообщениям о том, что депутат Надежда Савченко приходила в парламент с гранатами. Гелетей отметил, что

сотрудники государственной охраны не имеют права обыскивать депутатов Рады, и предположил, что у Савченко вполне мог быть с собой наградной пистолет.

«Никто его [наградной пистолет] не видел, и она его не демонстрировала, и она его не сдавала перед тем, как заходить в Верховную раду. Хотя есть соответствующее постановление, запрещающее народным депутатам заходить с оружием в Раду», — отметил силовик.

Действительно, вскоре после публикации ролика с «бабахом» президент Украины Петр Порошенко указом запретил проносить в здание Верховной Рады и другие административные здания Киева холодное и огнестрельное оружие. Кроме того, в эти здания запрещено проносить взрывчатые вещества, боеприпасы, муляжи оружия, горючие вещества и легковоспламеняющиеся предметы.

Ранее Савченко обвинили в попытке совершить теракт и убить Порошенко. Савченко отвергла обвинения в подготовке госпереворота, но сделала заявление, что подобные мысли есть у большинства украинцев: «Кто не думал взорвать Банковую или Верховную раду?

Мы что, живем в 1937 году, в сталинские времена, когда это [обсуждение] является преступлением? Об этом нельзя говорить на улице? У нас об этом не говорит только ленивый. Если мы хотим выжить в этой стране, нам нужна тотальная смена политической системы».

Также Надежда Савченко заявила, что многие военнослужащие Вооруженных сил Украины готовы к совершению военного переворота. «Даже против Януковича, когда он ставил нас охранять свои владения, были готовы взлетать вертолеты и бомбить Верховную раду. Военные — люди дела. Они мало говорят, много рассказывают анекдотов, и в этом их сила. Они часто тупые и исполняют приказы, но у них есть предел», — отметила парламентарий.

Савченко добавила, что таких военнослужащих «более чем достаточно» на Украине.