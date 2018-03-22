Комитет Рады отправил Савченко под арест

Регламентный комитет Верховной рады Украины единогласно принял решение привлечь к уголовной ответственности, задержать и арестовать депутата Надежду Савченко. Окончательное решение вопроса может состояться в украинском парламенте уже в четверг, 22 марта.

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Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обратился в комитет с соответствующими юридическими представлениями. Причиной тому стали подозрения Савченко в намерении совершить террористический акт в зале украинского парламента «с целью изменения конституционного строя силовым способом». Также

Савченко обвинили в подготовке покушения на жизнь президента Украины Петра Порошенко и содействии самопровозглашенной Донецкой народной республике.

Кроме того, Луценко обвинил Савченко в незаконном ношении, приобретении и передаче огнестрельного оружия. Незадолго до этого Надежда Савченко рассказала, что «увидела страх» в глазах украинского президента Петра Порошенко, когда пожимала ему руку.

«Я понимала, как меня там сильно хотят видеть. Желательно мертвой. И Порошенко испугался не тогда, когда ему начали докладывать, что возможен теракт. Он испугался, по первому взгляду видно, как только меня увидел, как только я ему пожала руку. Я такие испуганные глаза, как у него, видела только в зале [Верховной рады], когда кто-то пустил слух, что у меня есть гранаты», — подчеркнула Савченко.

Фоторепортаж: Опубликованы фото Савченко с гранатами в Раде __is_photorep_included11691697: 1

Ранее Савченко подтвердила, что явилась в Верховную Раду на сессию с наградным пистолетом. По ее словам, оружие ей вручил председатель Рады Андрей Парубий после ее возвращения из России, и она как офицер (Савченко — капитан запаса ВСУ) может его носить где угодно.

«Я знаю, где и куда его носить. Могу сказать, что я впервые увидела страх в их глазах»,

— подчеркнула депутат.

Вскоре после этого другой нардеп, Антон Геращенко, предложил не арестовывать Савченко, а отправить ее на прохождение принудительной психиатрической экспертизы в соответствующих медучреждениях Украины.

«По итогу изучения документов принял решение голосовать за снятие с нее депутатской неприкосновенности и не буду голосовать за ее задержание и арест», — заявил Геращенко в своем фейсбуке. Украинский парламентарий подчеркнул, что не хотел бы создавать вокруг Савченко жертвенный ореол и лепить из нее национального героя Украины.

Ранее в интернете была опубликована видеозапись, на которой депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко говорит: «Бабах! Что, страшно? А они нас боятся», стоя в зале заседаний парламента Украины.

Кроме того, на брифинге 20 марта Савченко рассказала, что коллеги-депутаты советовали ей отравить парламент Украины боевым газом. «В парламенте от коллег, когда я шутила на тему «а не двинуть бы сюда гранатой», коллеги посоветовали, что лучше в фильтровую систему запустить газа и сделать газовую камеру. Такие моменты тоже разрабатывались, такие сюрреалистические события тоже доносились», — подчеркнула она.

При этом начальник управления госохраны Украины Валерий Гелетей заявил, что в его ведомстве не могут дать подтверждений сообщениям о том, что депутат Надежда Савченко приходила в парламент с гранатами. Гелетей отметил, что

сотрудники государственной охраны не имеют права обыскивать депутатов Рады, и предположил, что у Савченко вполне мог быть с собой наградной пистолет.

«Никто его [наградной пистолет] не видел, и она его не демонстрировала, и она его не сдавала перед тем, как заходить в Верховную раду. Хотя есть соответствующее постановление, запрещающее народным депутатам заходить с оружием в Раду», — отметил силовик.

Действительно, вскоре после публикации ролика с «бабахом» президент Украины Петр Порошенко указом запретил проносить в здание Верховной Рады и другие административные здания Киева холодное и огнестрельное оружие. Кроме того, в эти здания запрещено проносить взрывчатые вещества, боеприпасы, муляжи оружия, горючие вещества и легковоспламеняющиеся предметы.

Ранее Савченко обвинили в попытке совершить теракт и убить Порошенко. Савченко отвергла обвинения в подготовке госпереворота, но сделала заявление, что подобные мысли есть у большинства украинцев: «Кто не думал взорвать Банковую или Верховную раду?

Мы что, живем в 1937 году, в сталинские времена, когда это [обсуждение] является преступлением? Об этом нельзя говорить на улице? У нас об этом не говорит только ленивый. Если мы хотим выжить в этой стране, нам нужна тотальная смена политической системы».

Также Надежда Савченко заявила, что многие военнослужащие Вооруженных сил Украины готовы к совершению военного переворота. «Даже против Януковича, когда он ставил нас охранять свои владения, были готовы взлетать вертолеты и бомбить Верховную раду. Военные — люди дела. Они мало говорят, много рассказывают анекдотов, и в этом их сила. Они часто тупые и исполняют приказы, но у них есть предел», — отметила парламентарий.

Савченко добавила, что таких военнослужащих «более чем достаточно» на Украине.