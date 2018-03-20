Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию

Главу МИД Венгрии Петера Сийярто возмутили планы Украины по восстановлению воинской части в закарпатском городе Берегово, расположенном в 30 км от венгерской границы. Сийярто особенно разозлила причина, по которой украинские власти решили размещать войска в Закарпатье — в Киеве заявили, что это необходимо «с учетом угроз территориальной целостности Украины».

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«Это означает, что Киев рассматривает венгерскую национальную общину как фактор угрозы. Это возмутительно, и именно поэтому Венгрия выступает категорически против», — сказал венгерский министр на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в Брюсселе.

В МИД Венгрии утверждают, что украинская сторона намерена снова развернуть батальон численностью от 800 до 1000 человек неподалеку от Берегова. Город расположен на границе Украины с Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией. Стоит отметить, что в закарпатской части Украины проживает большое количество венгров.

Решение о размещении на территории бывшей воинской части в Берегове отдельного батальона 128-й Закарпатской горно-пехотной бригады было принято 9 февраля. Сейчас подразделения этой бригады уже базируются в других крупных городах Закарпатья: Ужгороде, Мукачеве и Виноградове.

В ходе заседания городского совета уточнялось, что батальон может быть передислоцирован под Берегово уже к концу 2019 года. Ранее в окрестностях приграничного города располагался 315-й гвардейский механизированный полк ордена Богдана Хмельницкого. Однако в 2003 году часть расформировали, сейчас большинство зданий находятся в аварийном состоянии, а часть земли была распродана.

Сийярто предупредил, что в ответ на размещение войск Будапешт будет блокировать международные, европейские и евроатлантические устремления Украины. Он пообещал, в частности, что Венгрия не поддержит проведение встречи министров обороны ЕС-Украина, в апреле, и саммита НАТО-Украина этим летом.

«Будапешт поддержит проведение этих встреч только в том случае, если Украина будет выполнять свои международные обязательства и условия по удовлетворению прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье», — ставит условие венгерский министр.

Обстановка накаляется

Тем временем, в закарпатских городах, где проживают венгры, становится все неспокойнее. В феврале неизвестные дважды поджигали здание офиса Общества венгерской культуры Закарпатья, расположенного в Ужгороде. На эти инциденты даже обратила внимание ОБСЕ — из-за беспорядков организация решила усилить мониторинг в районе, в частности, в Ужгороде.

Ухудшение ситуации в Закарпатье заставило венгерский МИД предостеречь своих граждан от поездок в регион из-за возможных провокаций.

«Из-за чувствительной политической и общественной ситуации, во избежание возможных провокаций с 16 по 18 марта 2018 года мы не рекомендуем путешествовать в Закарпатье гражданам и туристическим группам из Венгрии, особенно в отдельные города (такие как Хушт, Ужгород)», — говорилось в сообщении ведомства.

Предупреждение было связано еще и с тем, что 15 марта в Закарпатье отмечали годовщину создания Карпатской Украины, а 17 марта в Ужгороде местные националистические организации проводили Марш cлавы героев Карпатской Украины.

Новых беспорядков избежать все равно не удалось — в ночь на 16 марта в Берегово неизвестные повредили девять автомобилей. При этом объектами нападения стали исключительно автомобили с венгерскими номерами, машины же с украинскими номерами, которые были припаркованы рядом, злоумышленники не тронули.

По словам директора Института стратегических оценок Сергея Ознобищева, есть вероятность, что за всей этой напряженностью последует эскалация. «Система безопасности в Европе оказалась конструкцией, не очень адекватной своему времени. В регионе все возвращается на какой-то уровень начала XX века. Напряженность есть, и из этого вполне могут вырасти провокации военного характера», — считает Ознобищев.

Политический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с ФАН выразил схожую точку зрения. «Если власти Украины будут продолжать свою авантюристическую политику, то они могут дождаться реальных боевых столкновений — право-националистическое правительство Венгрии введет войска в Закарпатье с целью защиты жизни и имущества живущих там мадьяр. Киеву не следует шутить с Будапештом», — предупредил Соловейчик.

В то же время эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер сомневается в вероятности военных провокаций. «Ситуация ни во что не выльется сейчас. Венгры, конечно, будут активно возражать, но возражать вербально», — отмечает эксперт.

Стоит отметить, что ухудшение отношений Киева и Будапешта происходит на фоне приближения всеобщих выборов в Венгрии, на которых, как ожидается, победит партия Виктора Орбана — по данным соцопросов, сейчас партию премьера поддерживают около 50% избирателей. В то же время в Закарпатье проживают приблизительно 130 тыс. венгров, которым Будапешт годами выдавал венгерские паспорта (на 2017 год было выдано уже 200 тыс.).

Закон об образовании

Выступая на заседании глав МИД ЕС, Петер Сийярто упоминал и другую болезненную тему в контексте отношений с Киевом. Глава МИД Венгрии вновь потребовал от украинских властей внести изменения в закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года. В Будапеште отмечают, что охотно вернутся к позиции поддержки Украины, если Киев будет гарантировать, что закон об образовании не вступит в силу в ближайшие пять лет, а в его текст будут внесены ощутимые изменения.

Напомним, скандальный украинский закон «об образовании», ставший причиной серьезного обострения отношений Будапешта и Киева, был подписан президентом страны Петром Порошенко 25 сентября 2017 года.

В соответствии с этим законом Киев ввел запрет на преподавание в средней и старшей школе (с 5 по 12 класс) на любом иностранном языке, включая венгерский.

Эти нововведения привели Будапешт в ярость — Венгрия сразу пообещала задействовать все рычаги для того, чтобы украинские власти отменили закон, который «жестоко нарушает» права национальных меньшинств, проживающих в стране.

Венгры не шутили — заседание комиссии Украина-НАТО не было включено в программу встречи министров обороны стран альянса, поскольку было заблокировано Венгрией. Министр обороны Украины Степан Полторак вообще не приехал на брюссельский саммит в знак протеста против антиукраинской риторики Венгрии в альянсе.

По словам эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, позиция венгров в ЕС и НАТО продолжит быть антиукраинской.

«Венгры будут всячески показывать, что Украина нарушает те принципы, которым должны следовать страны, собирающиеся вступать в НАТО и Евросоюз. И если в Европе и Атлантике будет желание полностью интегрировать Украину в эти структуры, то Венгрия примет на этот счет достаточно жесткую позицию», — считает Брутер.

По его мнению, своим поведением в ситуации с Закарпатьем Киев показывает европейцам, что вместе с Украиной они обретут крайне токсичного партнера, который вообще не способен соблюдать какие-то правила в своей стране.