Ядерные сделки: чего добивается от США саудовский принц

Визит Мухаммеда бин Салмана в Вашингтон, который продлится более двух недель — первый для саудовского принца, который взял в свои руки бразды правления государством в конце прошлого года. Поездку Салмана можно считать ответной, ведь Трамп совершил свой первый зарубежный визит в качестве президента именно в Саудовскую Аравию. Во время этого визита Эр-Рияд заключил с США крупный оружейный контракт, сумма которого составила $110 млрд.

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Заместитель главы Ассоциации российских дипломатов и экс-посол России в Саудовской Аравии Андрей Бакланов отмечает, что визит принца в США готовился долго. Речь даже идет о том, что он должен стать «историческим». «Будет поставлен вопрос о нахождении нового политического диалога», — уверен Бакланов. Как пояснил «Газете.Ru» бывший дипломат, речь идет о скорой смене посла США в Саудовской Аравии, а также о скором появлении в Госдепе специального представителя, который будет курировать отношения между двумя союзниками.

В ходе визита в США принц Салман и его многочисленные советники посетят несколько крупных американских предприятий, но главной частью программы принца, разумеется, станет встреча с самим президентом США Дональдом Трампом.

Ведущий аналитик Gulf State Analytics Теодор Карасик считает, что встреча Трампа с наследным принцем Саудовской Аравии должна рассматриваться как «оптический» взгляд США на весь ближневосточный регион в целом.

«Ближний Восток более оказывается в состоянии все большей дестабилизации, что потребует усиления координации между Вашингтоном и Эр-Риядом против терроризма и экстремизма. Эти первые шаги были предприняты в мае прошлого года на Риядском саммите», — отмечает эксперт.

Он добавил, что визит «происходит в судьбоносный момент как для Соединенных Штатов, так и для Саудовской Аравии». Сейчас обе страны сталкиваются с внешнеполитическими проблемами при общении с Ираном, однако и США, и саудитов также заботят определенные внутренние проблемы, в обеих странах происходят изменения, которые бросают вызов всем.

Принц технологического Госплана

Встреча с главным союзником Эр-Рияда важна для Салмана, ведь он надеется заручиться поддержкой своих американских друзей в модернизации саудовской политической системы. А ее, между прочим, считают самой консервативной в арабском мире.

В прошлом году принц Салман, в частности, запустил в стране ряд амбициозных реформ, направленных не только на преодоление «нефтяной зависимости» и развитие цифровой экономики, но и на определенную либерализацию в социальной сфере. Так, женщины королевства получили право водить машину и посещать спортивные мероприятия. Хотя на первый взгляд эти меры могут показаться «косметическим», они вполне могут стать предтечей более серьезных изменений.

Американская либеральная печать признает необходимость реформ, однако отмечает, что давление, оказываемое принцем Салманом на старую политическую элиту королевства, происходит достаточно жесткими методами.

Одним из примеров стало задержание и арест по приказу Салмана четырех действующих министров Саудовской Аравии, а также 11 саудовских принцев, которых обвинили в коррупции. Среди «разоблаченных» даже оказался один из самых богатых людей Ближнего Востока — член саудовской королевской семьи аль-Валид ибн Талал. В числе арестованных оказался и экс-министр нацгвардии королевства — принц Митеб бин Абдулла. При этом многие арестованные утверждают, что в обмен на свободу их заставили отдать значительную часть своих состояний.

Эти действия нынешнего принца вкупе с нарушениями в сфере прав человека, в которых зачастую обвиняют саудовские власти, создают для Эр-Рияда некоторые «имиджевые проблемы». Задача же молодого принца — улучшить мнение Вашингтона о Саудовской Аравии, разъяснил в интервью телеканалу Al Jazeera директор Центра Ближневосточных исследований Надер Хашеми.

С этим соглашается и Андрей Бакланов. Он отмечает, что принц хочет изменить мнение американцев о королевстве и дать США понять, что «самые старые союзники Вашингтона на Ближнем Востоке инициировали процесс, который позволит стереть многие различия между местным и западным обществом».

Западные комментаторы отмечают, что все это «агрессивное обаяние», нужно принцу, чтобы показать себя, как модернизатора, совсем не похожего на своих предшественников — консервативных монархов прошлых поколений.

Поездка наследного принца Мохаммеда бин Салмана в шесть городов США касается и двусторонних отношений стран в сфере бизнеса: будут обсуждаться различные ноу-хау, инвестиционные возможности, расширение прав и возможностей женщин и создание более толерантного климата отношений между США и королевством.

Экономические соглашения охватывают целый ряд различных сфер: от энергетики до технологий и образования, говорит Теодор Карасик. «Эта поездка будущего короля Саудовской Аравии призвана обеспечить новаторский межкультурный подход с Америкой для получения политических и экономических выгод для обеих стран, особенно в области инноваций, финансов и будущего», — поясняет Карасик.

Союз против Ирана

Принцу важно произвести хорошее впечатление на инвесторов из Силиконовой долины — а они весьма чувствительны к вопросам прав человека. А вот на встрече с Трампом Салман сможет чувствовать себя более спокойно. В отличие от своего предшественника-демократа Барака Обамы, Трамп спокойно относится к авторитарным государствам-союзникам США и предпочитает иметь дело с сильными личностями.

Главным вопросом на переговорах станет ситуация в регионе и, главное, тема Ирана — основного регионального противника Саудовской Аравии, к которому с негативом относятся и в Белом Доме.

О том, что разговор будет жестким, принц уже дал понять в интервью телеканалу CBS, которое он дал непосредственно перед визитом в Соединенные Штаты. Он, в частности, сравнил высшего руководителя Ирана Али Хаменеи с Гитлером, а также заявил, что иранская армия гораздо слабее армии Саудовской Аравии. Вдобавок принц заверил, что если Иран создаст ядерную бомбу, Саудовская Аравия последует примеру Тегерана.

Стоит отметить, что в мае конгресс США может принять решение об изменении условий ядерной сделки с Ираном, чтобы лишить страну возможности разрабатывать и создавать баллистические ракеты. Иран категорически против этого, а вот Саудовская Аравия действия США поддерживает.

В интервью CBS Салман дал понять, что Саудовская Аравия попытается убедить Вашингтон в необходимости сильнее давить на Иран. Практическое взаимодействие, считает Карасик, может заключаться в том, что США продаст королевству реакторы для мирной ядерной программы: «несмотря на внутреннюю оппозицию в Соединенных Штатах союз между двумя странами вступает во взаимный обмен для нужд экономики и геополитики».

Таким образом, оба государства окажутся на одном уровне в плане мирной ядерной программы, но в случае, если у Саудовской Аравии все сложится с модернизацией, страна сможет уйти вперед в развитии, оставив позади враждебный Иран. И хотя по иронии судьбы иранская система гораздо демократичнее, чем система Эль-Ряда, Тегеран пока не сильно преуспевает на пути модернизации. Карасик добавил,

что визит принца Салмана в США демонстрирует — над Ираном постепенно сгущаются тучи.

«Постоянное давление на Тегеран со стороны Вашингтона и Эр-Рияда повлияет на способность Ирана поддерживать то, что сейчас рассматривается как «старый порядок», — констатирует эксперт.

Однако несмотря на союзнические отношения у Вашингтона есть и рычаг давления на Саудовскую Аравию, который США получили благодаря закону от 2016 года. Тогда, несмотря на вето президента Обамы, конгресс принял документ, разрешающий жертвам терактов 11 сентября 2001 года подавать исковые заявления против Саудовской Аравии. Закон называется «Справедливость против спонсоров терроризма».

Он позволяет инициировать иски против государств, не включенных в американский перечень стран-спонсоров международного терроризма. Обама протестовал против его принятия, поскольку считал, что инициирование таких дел может угрожать национальной безопасности США. Бывший посол России в Саудовской Аравии Бакланов назвал принятый в США закон «пугалкой», отмечая, однако, что ситуация с ним до сих пор оставалась в «подвешенном состоянии».