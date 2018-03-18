Посол РФ: участок в США облили гадостью

Досрочные выборы президента России на территории США не обошлись без провокаций. О них рассказал посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, досрочное голосование было проведено в 19 городах. Он отметил, «все прошло нормально, демократично, в соответствии с российскими законами», однако также были зафиксированы некоторые инциденты.

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«Не могу вам сказать, что прошло на сто процентов так, как бы мы хотели, потому что, к сожалению, были факты провокаций. Наверное, об этом не надо скрывать. Были те люди, которые, я думаю, не понимают, что такое президентские выборы и насколько важно не мешать их проведению, а наоборот, каждому выразить свою твердую позицию», — сообщил Антонов.

Он добавил, что здание, в котором россияне должны были проголосовать за своего президента, облили «гадостью».

«Были и факты такие, когда к тем людям, которые дали добро на использование своих помещений для голосования, в их адрес раздавались угрозы, им создавали проблемы, и они были вынуждены отказаться от этого», — заявил посол.

Антонов отметил, что он разочарован этими обстоятельствами. «Каждая страна имеет свои демократические принципы, демократические свободы», — считает он.

По словам посла, американские правоохранители должны заинтересоваться попытками провокаций при проведении голосования. «Мы проинформировали наших американских коллег о наших планах, мы ничего не делали в закрытом режиме», — рассказал он.

Анатолий Антонов отметил, что представители российских дипмиссий в США строго соблюдают американское законодательство во время проведения выборов президента России.

В ЦИК ранее сообщили, что «антироссийские элементы» в Штатах — особенно в Сан-Франциско и Нью-Йорке – активно готовились к провокациям на выборах 18 марта. По информации члена Центризбиркома Василия Лихачева, каждый инцидент будет расследован. Он добавил, что комиссия изучает информацию о попытках срыва голосования на других зарубежных участках.

По словам зампреда комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, Москва не закроет глаза на бесцеремонные провокации в ходе выборов президента России в США.

«Я не сомневаюсь, что мы затребуем объяснения. Здесь налицо прямое нарушения законодательных прав, причем не пресекаемые властями. И об этом мы не дадим возможность умолчать», — заявил депутат.

Чепа напомнил, что американская сторона до сих пор обвиняет Россию во вмешательстве в избирательный процесс США, не предоставляя каких-либо доказательств.

Россиянка Елена, находящаяся в Вашингтоне, в разговоре с «Газетой.Ru» рассказала об обстановке на избирательном участке. Она заявила, что никаких провокаций там не наблюдала.

«У нас 11.00 утра, посольство открыто с 8 часов. Я была 42-й в списке. Народу немного, но идут. На входе проверяют паспорт, проходишь через металлоискатель. Сидят два наблюдателя, один от Собчак, другой от Явлинского. При этом, как мне сказал знакомый, они муж и жена. Каждого опустившего в бюллетень избирателя наблюдатели отмечают в табличке, потом, наверное, сравнят. Буфет есть, но бедненький: баранки, пряники и русские конфеты. На выходе дают кружки», — рассказала Елена.

Ранее сообщалось, что Вашингтоне и Нью-Йорке открылись первые избирательные участки для россиян, желающих участвовать в выборах российского лидера.

«Комиссию прошу сообщить об открытии участка в министерство иностранных дел России для передачи в зарубежную территориальную избирательную комиссию. Спасибо! Поздравляю вас с началом нашей работ», — заявил тогда посол России в США Анатолий Антонов.

На участке, который развернули в посольстве, находятся наблюдатели от различных партий, отметил посол. Перед открытием голосования Антонов провел беседу с наблюдателем от штаба кандидатки Ксении Собчак, которая, в свою очередь, отметила, что процедура статус наблюдателя она получила «достаточно просто».

Российский генконсул в Нью-Йорке Сергей Овсянников заявил, что россияне активно голосуют в этом городе. Он добавил, что на 16.40 по Москве на избирательном участке 8274, расположенном на Манхэттене, проголосовали 80 человек. На участке ожидают, что до закрытия там проголосуют еще до 1600 россиян.

«По сравнению с прошлыми годами утром никогда не было такого наплыва», — сообщил дипломат. В Брайтоне, по словам генконсула, за первые полтора часа открытия участка проголосовали 160 человек.

Россияне, проживающие на территории США, могут проголосовать за президента не только вашингтонской нью-йоркской дипмиссиях, но и в зданиях российского консульства в Хьюстоне и Сиэтле.