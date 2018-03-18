«Мандат ОБСЕ охватывает только голосование в России»

Москва и Киев должны самостоятельно решить вопрос голосования на выборах президента России на территории Украины. Международных стандартов в этой области не существует, заявили в Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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«В связи с отсутствием международных стандартов или соглашений об обеспечении голосования на зарубежных выборах я думаю, что такие процессы голосования определяются двусторонними соглашениями между двумя участвующими странами», — сообщил пресс-секретарь Бюро Томас Раймер.

Раймер добавил, что наблюдательная миссия ОБСЕ занимается только выборами, проводимыми на территории РФ. «Наш мандат на проведение наблюдения охватывает только процесс голосования в России», — заявил он.

На консульском учете на Украине стоят 72 тыс. россиян, свидетельствуют данные Центризбиркома. Сейчас, по информации посольства России в Киеве, украинские силовики продолжают блокировать входы на избирательные участки, организованные в посольстве России в Киеве. Также заблокированы здания российских консульств в Одессе, Харькове и Львове.

Отметим, что у консульства РФ в Киеве десятки националисты проводят акцию «Народное прекращение дипломатических отношений с Россией», передает ТАСС. Они также забросали здание яйцами.

Также местные СМИ сообщали, что неизвестные забросали пожилую женщину, пришедшую проголосовать на выборах президента России, квашеной капустой. Известно, что радикалы также включили музыку и развели костер в бочках для обогрева. Кроме того, у забора генконсульства РФ в Киеве появились люди с водкой в руках и в костюмах медведя с балалайкой. Ранее они поджигали сигнальные файеры.

Напомним, что 16 марта глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что рядовые россияне не смогут проголосовать на выборах президента в российских консульствах и посольствах на Украине.

«В воскресенье, 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины — в Киеве, Харькове, Одессе и Львове — не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан России для голосования на выборах», — сообщил Аваков на своей странице в фейсбуке. Он подчеркнул, что в консульства и посольства смогут попасть лишь лица с дипломатическим статусом.

Такое решение киевские власти приняли в связи с тем, что российские президентские выборы состоятся в Крыму и Севастополе, которые Украина считает своей временно оккупированной территорией. Депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко также отметил, что такие ограничения были приняты украинской стороной из-за того, что Москва «постоянно нарушает международные договоры».

В Центризбиркоме России раскритиковал решение Украины не пускать россиян на избирательные участки. «Такие факты надо в самой четкой форме документировать, надо собирать досье по всем этим моментам — ограничения и нарушения избирательных прав граждан РФ, находящихся на Украине», — заявил накануне член ЦИК России Василия Лихачева.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия украинских силовиков, заблокировавших входы в российские консульства и посольства, незаконными.

«Киевские власти задолго до 18 марта начали запугивать российских граждан, запуская информацию о погромах и провокациях на избирательных участках в российских загранучреждениях. Когда стало очевидно, что граждан России запугать не получается, и россияне, несмотря ни на что, все равно придут и проголосуют, киевский режим пошел на беспрецедентные меры — объявил о физическом недопуске граждан России в день голосования на избирательные участки», — сообщила Захарова.

Она добавила, что действующий в Украине режим не устроят результаты голосования россиян, проживающих или временно оказавшихся на территории соседнего государства.

«Граждане России, которые намеревались проголосовать на Украине, своими глазами видят, что там происходит. Поэтому их выбор был бы очевиден. Такой результат волеизъявления киевскую власть устроить никак не мог. Именно поэтому режим, совершенно беззастенчиво и беззаконно, воспрепятствовал участию российских граждан в голосовании», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

В российском Совете по правам человека при президенте отметили, что решение Киева нарушает нормы международного права.

«Я считаю, что это грубейшие нарушения норм международного права. Безусловно, я надеялся на то, что сегодня к утру страсти успокоятся, и россияне, находящиеся на территории Украины, смогут проголосовать в наших консульствах и посольствах. Еще раз обращаюсь к разуму украинских властей — подобные действия абсолютно недопустимы», — сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.

Напомним, что 21 февраля МИД Украины ноту заявил российскому внешнеполитическому ведомству о своем протесте и требовании не проводить выборы в Крыму и Севастополе, входящих в состав России. Голосование в консульствах и посольствах России в Украине будет организовано только при условии полного выполнения Москвой требований украинской стороны.

«МВД Украины приняло решение о невозможности проведения выборов, которые нарушают законы нашего государства, на территории дипломатических миссий РФ, расположенных на Украине», — заявили в МИД Украины.