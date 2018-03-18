Отняли голос: Украина блокировала избирательные участки

Правоохранители и представители Национальной гвардии Украины оградили металлическим забором здание российского консульства в Киеве, Львове и в ряде других украинских городов, чтобы граждане России не смогли проголосовать на президентских выборах, передает RT.

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«Мы пропускаем только тех, кто работает в консульстве, и только по списку, который у нас есть. Больше никого не пускаем», — рассказал полицейский у здания дипмиссии во Львове.

Недалеко от посольства РФ во Львове расположились националисты, которые установили палатку и бочки у здания.

В ЦИК России уже подвергли критике факты недопуска россиян на избирательные участки, открытые на Украине, передает ФАН.

«Такие факты надо в самой четкой форме документировать, надо собирать досье по всем этим моментам — ограничения и нарушения избирательных прав граждан РФ, находящихся на Украине», — цитирует РИА «Новости» члена ЦИК России Василия Лихачева.

В Одессе доступ к зданию генконсульства России перекрыт полицией якобы из-за сообщения о минировании. Никаких пикетов или митингов возле здания не проходит, но недалеко от здания стоят несколько автозаков.

«На линию 102 поступило сообщение о минировании улицы. В связи с этим до окончания проверки журналистов и прохожих попросили покинуть территорию вблизи консульства», — заявили в местной полиции.

Перед генеральным консульством РФ в Харькове представители националистических организаций начали пикет. По словам участников акции, они намерены не допустить проведения голосования на территории консульства. Здание консульства оцеплено сотрудниками Нацгвардии и полиции. Движение транспорта на прилегающих улицах перекрыто. Как сообщили в полиции, сотрудники Генконсульства РФ уже находятся в здании.

«Участки открылись во всех наших представительствах в посольстве, в генеральном консульстве в Харькове, Одессе и Львове. В Киеве в ночь на 18 марта силы Нацполиции и Нацгвардии оцепили здание посольства, смонтировали металлические ограждения, заблокировали движение пешеходов и транспорта, квартал патрулируют усиленные наряды полиции», — рассказали в российском посольстве на Украине.

По словам российских дипломатов, граждан РФ в посольство не допускают, при этом сотрудников самой дипмиссии, в том числе членов избирательной комиссии, пропустили беспрепятственно. Аналогичная ситуация в генеральных консульствах.

«МИД Украины так и не отреагировал на ноту посольства в связи с блокированием МВД доступа российских граждан на участки. Звонки поступают постоянно, в том числе от российских граждан, от представителей прессы, которых сюда также не допускают», — резюмировали в посольстве.

Самые серьезные меры приняты в Киеве, передает НСН.

«Сегодня рано утром силы Нацгвардии и полиции выставили оцепление вокруг здания посольства России в Киеве. Здесь смонтированы металлические ограждения, блокируется движение пешеходов. Российских граждан в посольство не допускают.

Выездного голосования у нас на этот раз не проводится, потому что посольство оцеплено. В соответствии с регламентом, в 8 утра мы открыли избирательный участок. Но пока голосуют только сотрудники посольства, которые находятся в помещении. Снаружи местные правоохранители никого не пропускают», — рассказали в пресс-службе российского посольства.

В Совете по правам человека при президенте РФ назвали недопуск россиян на участки для голосования на Украине нарушением норм международного права.

«Я считаю, что это грубейшие нарушения норм международного права. Безусловно, я надеялся на то, что сегодня к утру страсти успокоятся, и россияне, находящиеся на территории Украины, смогут проголосовать в наших консульствах и посольствах. Еще раз обращаюсь к разуму украинских властей — подобные действия абсолютно недопустимы», — сказал глава СПЧ Михаил Федотов.

МИД Украины 21 февраля выпустило ноту, в которой заявило решительный протест МИД РФ и требование не проводить выборы в двух российских регионах — в Крыму и Севастополе.

Тогда же в украинском внешнеполитическом ведомстве отметили, что голосование в помещениях дипломатических и консульских представительств РФ на территории Украины будет возможно только при условии полного выполнения Москвой требований украинской стороны.

«МВД Украины приняло решение о невозможности проведения выборов, которые нарушают законы нашего государства, на территории дипломатических миссий РФ, расположенных на Украине», — заявили в ведомстве.