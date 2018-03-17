«Грубая некомпетентная ложь»

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила в интервью РИА «Новости», что обвинения врио заместителя главы Госдепартамента США Хизер Нойерт о недопуске «более 5000 журналистов» к наблюдению за ходом выборов президента России являются «грубой некомпетентной ложью». Памфилова подчеркнула, что уровень компетентности официально представляющих Госдеп лиц «вызывает насмешку».

«Госпожа Нойерт, очевидно, «плавает» в вопросе и плохо понимает, о чем она говорит», — отметила Памфилова. «Скорее всего, [Нойерт] просто услышала звон, и не поняла, что это за звон, откуда он и на чем основан, и в свою очередь тоже так же прозвенел»,

— заявила глава ЦИК.

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Председатель Центризбиркома добавила, что они не аккредитовали на выборы представителей двух медиа: «Левиафана», лишенного статуса СМИ, и «Молнии» — в их заявке были допущены ошибки при составлении.

Также Элла Памфилова подчеркнула, что отказ в аккредитации журналистов вовсе не означает, что ЦИК РФ «не допускает к выборам независимых наблюдателей». У избиркома, во-первых, нет полномочий в отказе наблюдателям, а, во-вторых, именно ЦИК выступил инициатором максимального расширения прав наблюдателей.

Ранее Посольство России в США обвинило врио заместителя госсекретаря Хизер Нойерт в прямом вмешательстве во внутренние дела РФ. В своем микроблоге российское посольство в Вашингтоне опубликовало опровержение «фейковой новости», ранее размещенной Нойерт в твиттере.

Там замглавы Госдепа США написала, что Центральная избирательная комиссия России якобы отказалась предоставить статус независимого наблюдателя на выборах «более чем 5 тысячам СМИ». Источник этой информации Нойерт приводить не стала.

Российская дипмиссия заявила, что

представитель Госдепа предприняла «плохую попытку» навредить российской демократии и этот демарш «не сработает». В посольстве РФ отметили, что полная прозрачность президентских выборов в России гарантируется.

Также посольство России ответило Нойерт вырезками из публикаций американских средств массовой информации времен президентских выборов в США в 2016 году — тогда наблюдателей от ОБСЕ не хотели пускать на избирательные участки в штатах Алабама и Техас, угрожая применением физической силы, и федеральное правительство в Вашингтоне не могло с этим ничего поделать.

Член ЦИК РФ Евгений Шевченко обратился к Соединенным Штатам с призывом «поучиться у Москвы» прозрачности и открытости проведения всенародного голосования и выборов, а также напомнил, что на будущие выборы президента РФ 18 марта 2018 года были аккредитованы несколько сотен тысяч независимых наблюдателей.

В конце зимы Общественная палата Российской Федерации получила более 100 тыс. заявлений от граждан, желающих стать наблюдателями на выборах президента, сообщил заместитель секретаря ОП РФ Александр Точенов. Чиновник призвал коллег в регионах России не допускать в рабочие группы палат по наблюдению за выборами членов избирательных штабов кандидатов. По словам Точенова, для обеспечения транспарентности работы избирательных комиссий эти две деятельности не должны совмещаться. При этом Точенов отметил, что совмещение работы в штабе и наблюдателем на участке «законно, но при этом некорректно».

Более 80 млн избирателей России смогут проголосовать на 43 271 избирательных участках, оборудованных системами видеонаблюдения и трансляции изображения в интернет, сообщает официальный сайт Центризбиркома.

Системы видеонаблюдения уже установлены во всех территориальных избирательных комиссиях страны. Трансляция изображения в территориальных избирательных участках (ТИК) начнется в 20:00 по местному времени.

Зрители смогут увидеть прием протоколов УИК об итогах голосования, суммирование данных, составление протокола об итогах голосования на соответствующей территории и увеличенную форму сводной таблицы ТИК.

Также тестирование и ввод в эксплуатацию прошел портал онлайн-трансляции нашвыбор2018.рф — на нем трансляции доступны без регистрации всем пользователям интернета.

Тем временем, выборы президента России уже начались — первым проголосовавшим на избирательном участке в Новой Зеландии стал местный житель города Окленд. В Новой Зеландии выборы начались на час раньше, чем в Петропавловске-Камчатском.