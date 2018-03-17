ФБР: чистки продолжаются

«Второй человек в ФБР» Эндрю Маккейб был отправлен в отставку 16 марта решением генерального прокурора США и главы Минюста Джеффа Сейшнса. Причиной увольнения заместителя директора Бюро стали «неоднократная дача ложных показаний под присягой и разглашение засекреченной информации новостным изданиям». В опубликованном заявлении генпрокурора Сейшнса говорится, что «после всестороннего и честного расследования и в соответствии с процедурами минюста управление генинспектора представило доклад касательно утверждений о неправомерном поведении Эндрю Маккейба отделу профессиональной ответственности ФБР».

Полномочия Эндрю Маккейба были прекращены одновременно с публикацией доклада Минюста. Сам Эндрю Маккейб, известный активным участием в расследовании дела «о вмешательстве России» в президентские выборы в США в 2016 году, заявил, что его отставка стала результатом «войны», которую президент Трамп ведет против ФБР.

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Ранее Маккейб уже заявлял, что собирается уйти в отставку, последним днем его службы в Бюро должно было стать воскресенье, 18 марта. Однако, по данным газеты The New York Times, в отношении заместителя директора ФБР было начато расследование в связи с обвинениями в попустительстве разглашению сведений о том, как ведется расследование дела о благотворительном фонде экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.

Как сообщает телеканал CBS, теперь под вопросом стоит выплата прослужившему более 20 лет в Бюро Маккейбу положенной ему пенсии.

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере написал, что увольнение Маккейба ознаменовало «великий день для работящих мужчин и женщин в ФБР, великий день для демократии».

Он также подчеркнул, что Маккейб «похож на мальчика из церковного хора», потому что «знал о всех грязных делишках ханжи и лицемера Джеймса Коми [экс-директора ФБР]», но при этом молчал.

Конгрессмены и сенаторы от Республиканской партии вместе с президентом США Дональдом Трампом долгое время выступали с обвинениями в адрес Маккейба. Основной претензией была политическая предвзятость замглавы ФБР в делах, связанных с Хиллари Клинтон. Так, по версии Трампа и республиканцев, Маккейб саботировал расследование дела об использовании Клинтон частного почтового сервера при работе с секретными бумагами.

NYT также передает слова Маккейба о том, что почти десять лет он сражался с «русской организованной преступностью в Нью-Йорке», отвечал за национальную безопасности США и антитеррористические операции. По словам уже экс-замглавы ФБР, он и его семья стали мишенями для «безжалостной атаки» на их репутацию и его карьеру.

«Меня выделили и обращались со мной таким образом из-за того, какую роль я сыграл, какие действия предпринял и каким событиям был свидетелем после того, как был уволен Джеймс Коми», — подчеркнул экс-сотрудник ФБР.

По словам Маккейба, увольнение за сутки до его отставки выглядит «неимоверно несправедливым».

Увольнение Маккейба произошло на фоне «чисток» в Федеральном бюро расследований, которые, в свою очередь, связаны с расследованием дела о «вмешательстве» России в американские выборы главы государства в 2016 году и связанных с этим других дел.

В начале февраля 2018 года Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США опубликовал доклад, содержащий информацию о превышении полномочий сотрудниками ФБР и минюста США в расследовании дела о предполагаемых связях команды Трампа с Россией. В четырехстраничном документе содержатся показания высокопоставленного правительственного чиновника, который говорит, что без «досье на Трампа» ФБР не получило бы ордера на слежку за членами команды президента США.

3 февраля директор ФБР Кристофер Рэй выпустил заявление, в котором выразил поддержку своим подчиненным после публикации досье о нарушениях. «Слова стоят дешево. Работа, которую вы делаете — останется», — подчеркнул шеф ФБР. Он также заявил, что сохраняет приверженность независимой работе в соответствии с установленными правилами.

В тот же день уволенный Трампом экс-глава ФБР

Джеймс Коми в своем твиттере подверг резкой критике опубликованное республиканцами досье о нарушениях ФБР в рамках расследования по делу о якобы вмешательстве в выборы США.

«И это все? Неправдивый и вводящий в заблуждение меморандум расколол комитет по разведке, разрушил доверие к разведывательному сообществу, повредил взаимоотношениям с судами FISA (закона о надзоре за иностранными разведками) и недопустимо придал огласке засекреченное расследование», — написал Коми.

9 мая 2017 года Президент США Дональд Трамп внезапно уволил с поста главы ФБР Джеймса Коми. По информации издания The Wall Street Journal, увольнение директора ФБР произошло по рекомендации генерального прокурора США Джеффа Сейшнса, а также заместителя главы министерства юстиции США Рода Розенстайна. Причиной увольнения стало «сокрытие информации по делу о письмах Хиллари Клинтон».