Посольство Российской Федерации в Вашингтоне обвинило врио заместителя госсекретаря США Хизер Нойерт в прямом вмешательстве во внутренние дела России. В своем твиттере посольство РФ в США опубликовало опровержение «фейковой новости», ранее размещенной Нойерт в своем микроблоге.

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Там замглавы Госдепа США написала, что Центральная избирательная комиссия России якобы отказалась предоставить статус независимого наблюдателя на выборах «более чем 5 тысячам СМИ». При этом никакого источника этой информации Нойерт не опубликовала.

«От имени России: представитель Госдепартамента продемонстрировала очередной пример вмешательства в наши внутренние дела. <…> Плохая попытка навредить российской демократии. Не сработает»,

— говорится в заявлении российских дипломатов. Также в посольстве РФ в Вашингтоне подчеркнули, что полная прозрачность выборов президента России гарантирована.

Свой ответ Нойерт посольство России сопроводило скриншотами публикаций американских СМИ, в которых говорится о недопуске иностранных наблюдателей по линии ОБСЕ на участки для голосования в штатах Техас и Алабама во время выборов президента США в 2016 году. В статьях указывается, что зарубежным наблюдателям, пытавшимся попасть на участки, угрожали насилием. Федеральные же власти США в ответ на протесты ОБСЕ заявили, что не могут ничего сделать с такой ситуацией в штатах, передает RT.

Член Центризбиркома России Евгений Шевченко ранее обратился к Вашингтону с призывом поучиться у Москвы прозрачности и открытости проведения всенародного голосования и выборов, а также напомнил, что на грядущие выборы президента РФ 18 марта были аккредитованы несколько сотен тысяч независимых наблюдателей.

Ранее МИД России заявил, что решение украинских властей на допускать россиян в консульства и посольства России для голосования на выборах президента не вызывает ничего, кроме возмущения. «Предпринятые шаги противоречат не только Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, но и международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве России.

Российские дипломаты также предположили, что киевские власти решили отыграться на гражданах РФ «в бессильной злобе». Также МИД напомнил, что даже в кризисные моменты отношений между двумя странами Москва не позволяла себе чинить препятствия проведению выборов президента и Верховной рады Украины в представительствах на своей территории. МИД также назвал подобное решение Киева открытым вмешательством в сугубо внутренние дела Российской Федерации.

Председатель ЦИКа Элла Памфилова выпустила обращение к регионам Российской Федерации, попросив «не допускать никаких препятствий для работы наблюдателей».

Ассоциация наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» будет информировать о ходе наблюдения за выборами президента РФ на площадке онлайн-марафона «Ночь выборов 2018». Информация от наблюдателей будет обновляться в день выборов 18 марта дважды в час. В прямой эфир будут выходить представители НОМ в регионах, международные наблюдатели.

В конце февраля Общественная палата (ОП) РФ получила более 100 тыс. заявлений от желающих поработать наблюдателями на выборах президента РФ. Об этом сообщил замсекретаря ОП РФ Александр Точенов. Он призвал коллег в регионах не допускать в рабочие группы палат по наблюдению за выборами членов избирательных штабов кандидатов. По его словам, для того, чтобы работа избирательных комиссий была прозрачной, эти две деятельности совмещать не стоит. Точенов отметил, что это «законно, но некорректно».

Выборы президента России пройдут в воскресенье, 18 марта 2018 года.