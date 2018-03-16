От Рябова до Памфиловой: 5 председателей ЦИК

Эмоциональный председатель: Элла Памфилова

Не всем известно, что одна из самых узнаваемых женщин в российской общественной жизни начинала свою карьеру как мастер по ремонту электронной аппаратуры. По образованию глава ЦИК — инженер электронной техники. После окончания школы в 1970 году Элла Памфилова пыталась поступить в МГУ им. Ломоносова на факультет журналистики, но провалилась из-за неуплаты комсомольских взносов и отсутствия публикаций — в итоге будущая политик поступила в Московский энергетический институт.

Илья Питалев/РИА Новости Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова во время презентации Информационного центра Центральной избирательной комиссии РФ в Москве, который будет работать в день выборов президента России 18 марта, 15 марта 2018 года

Элла Памфилова известна россиянам как первая женщина в истории страны, баллотировавшаяся на пост президента. Она выдвигала свою кандидатуру на президентских выборах в 2000 году и заняла седьмое место, набрав чуть более 1% голосов.

В 2002 году Памфилову назначили председателем Комиссии при Президенте РФ по правам человека, которая после реорганизации в 2004 году стала называться Советом при президенте по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека (также известен как Совет по правам человека, СПЧ).

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В 2010 году фотография Эллы Памфиловой попала на «аллею врагов народа» на молодежном форуме «Селигер-2010». Перед аллеей был развернут плакат «Здесь вам не рады» и выставлены шесты с фото правозащитников, а также российских и украинских политиков с касках с фашистской символикой. Организовавшее акцию движение «Наши» и до этого конфликтовало с Памфиловой и требовало ее отставки. В июле того же года Памфилова заявила об уходе с поста главы СПЧ — свое решение она пояснила тем, что «качественно изменить ситуацию с правами и свободами, в первую очередь политическими, уже невозможно».

Глава ЦИК известна своей эмоциональностью:

один из российских чиновников, работавших с Памфиловой, рассказывал «Газете.Ru», что в период экономических преобразований 1990-х годов, отстаивая социальные выплаты, она не смогла сдержать слез и растрогала тогдашнего премьера Егора Гайдара, который согласился с ее доводами.

О личной жизни председателя Центризбиркома известно немногое: у Памфиловой есть дочь и внучка, некоторые источники сообщали о пристрастии главы ЦИК к садоводству и кулинарии. Памфилова вообще не часто говорит о себе в интервью.

В беседе с «Коммерсантом» двадцатилетней давности она вскользь упоминала о своих музыкальных предпочтениях. «Еду в машине, слушаю музыку Вивальди, Рахманинова --восхищаюсь. Люблю Высоцкого, Окуджаву. Люблю танцевать по утрам — это заряд на весь день», — поделилась тогда Памфилова.

Председатель-волшебник: Владимир Чуров

Предшественник Эллы Памфиловой на посту главы ЦИК Владимир Чуров начинал свою политическую карьеру в комитете по внешним связям администрации Санкт-Петербурга. Главой Центризбиркома Чурова избрали в 2007 году, за время своего председательства он руководил проведением парламентских (2007, 2011) и президентских (2008, 2012) выборов.

За время работы на посту главы ЦИК к Чурову пристало прозвище «волшебник» — так его назвал в 2011 году Дмитрий Медведев.

Это случилось, когда Чуров в беседе с тогдашним президентом РФ похвастался, что его прогноз результатов выборов оказался точнее, чем у ведущих социологических компаний. «Вы же волшебник почти. Вас так некоторые лидеры партий называют», — пошутил в ответ Медведев.

Чуров обладает весьма необычным чувством юмора и полюбился россиянам своими «перлами». Так, однажды глава ЦИК поклялся, что если выборы пройдут нечестно, он сбреет бороду. Борода, кстати, является предметом гордости Чурова. «Борода заслуженная — ей 41 год», — заявил как-то глава Центризбиркома.

Максим Блинов/РИА Новости Председатель Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров на заседании Центральной избирательной комиссии РФ в Москве, 30 декабря 2015 года

Чуров весьма разносторонняя личность — на счету у экс-председателя ЦИК десятки научных работ и несколько сотен публикаций на различные общественно-политические темы. Он также является автором ряда исторических и научно-популярных книг. Кроме того, «волшебник» — заядлый коллекционер. В арсенале экс-главы ЦИК есть более тысячи моделей и фотографий танков, а также большая коллекция театральных программок.

После ухода с поста главы Центризбиркома Чуров продолжил работать, но уже в сфере дипломатии — с 2016 года он является послом по особым поручениям МИД России.

Председатель-матрос: Александр Вешняков

До председательства в ЦИК профессиональная деятельность Александра Вешнякова была тесно связана с морской отраслью. Что неудивительно — Вешняков с самого детства жил рядом с Белым морем. Он получил образование в Архангельском мореходном училище и работал моряком на судах Северного морского пароходства.

Владимир Федоренко/РИА Новости Председатель Центризбиркома Александр Вешняков, 8 декабря 2003 года

До распада СССР Вешняков успел поработать секретарем Северного речного пароходства, секретарем Архангельского горкома КПСС и депутатом Архангельского городского Совета народных депутатов, а в 1993 году стал советником Департамента морского транспорта российского Минтранса.

Как рассказывал сам Вешняков, в ЦИК его позвал работать ее первый председатель Николай Рябов. Через пять лет после прихода в Центризбирком Вешняков возглавил комиссию, сменив на посту председателя Александра Иванченко.

Позднее в интервью Вешняков рассказывал, что был «помешан» на демократических выборах, это было очень важно для него. Он с гордостью утверждает, что провел «самые демократические выборы в истории нашей страны». При нем дважды проводились думские (1999, 2003) и президентские (2000, 2004) выборы.

После ухода из ЦИК Вешняков ушел в дипломатию и являлся чрезвычайным и полномочным послом России в Латвии с 2008 по 2016 год.

Председатель-милиционер: Александр Иванченко

Александр Иванченко вступил в должность председателя Центральной избирательной комиссии в 1996 году. До этого Иванченко служил в правоохранительных органах — он получал образование в Высшей школе МВД СССР и работал в московской милиции. Кроме того, Иванченко преподавал конституционное право.

ТАСС Председатель ЦИК РФ Александр Иванченко, 14 ноября 1996 года

Карьера Иванченко в сфере политики началась в 1988 году, изначально он работал в аппарате Верховного Совета России, где занимался вопросами организации и проведения выборов. В 1993 году он стал заместителем первого председателя ЦИК Николая Рябова, а спустя три года сам возглавил Центральную избирательную комиссию.

Интересен тот факт, что за три года председательства Иванченко в России не было проведено ни одних федеральных выборов.

Кстати, пока Иванченко единственный экс-глава ЦИК, который после ухода с поста председателя комиссии продолжил работать в сфере избирательных технологий. В 1999 году экс-глава комиссии стал председателем совета директоров Независимого института выборов, а после — руководителем Центра обучения избирательным технологиям при ЦИК. В 2003 году в интервью «Коммерсанту» Иванченко сказал, что, когда он был председателем, выборы были «намного демократичней».

«Когда я был председателем ЦИК, выборы были более демократичны и неожиданностей хватало. Но сейчас на выборах возникает все больше негативных прецедентов. И чем больше неприятных историй, тем пассивней избиратели — им кажется, что от них ничего не зависит, а все уже решено», — жаловался экс-председатель ЦИК.

Председатель-тракторист: Николай Рябов

До прихода в ЦИК Рябов успел поработать трактористом конезавода, инженером, преподавателем и заместителем Сальского сельскохозяйственного техникума. Его политическая карьера началась в 1990 году, когда он получил руководящую должность в комитете по законодательству Верховного Совета РСФСР. Он быстро двигался по карьерной лестнице и уже в 1992 году стал зампредом Верховного Совета России.

Юрий Абрамочкин/РИА Новости Председатель Центральной избирательной комиссии по выборам в Федеральное Собрание Российской Федерации Николай Рябов, 01 мая 1993 года

В сентябре 1993 года Рябов был назначен первым председателем Центральной избирательной комиссии. За три года в этой должности Рябов руководил проведением выборов в Государственную думу в 1993 и 1995 году, а также президентских выборов 1996 года, по итогам которых был переизбран Борис Ельцин.

После выборов 1996 года Рябова назначили чрезвычайным и полномочным послом России в Чешской Республике. Затем он работал послом РФ в Азербайджанской Республике, а последним пунктом его политической биографии стал пост чрезвычайного и полномочного посла РФ в Республике Молдова.