«Я видела, как Парубий заводил снайперов в гостиницу «Украина»

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о намерении арестовать депутата Верховной рады Надежду Савченко, которую следствие заподозрило в подготовке теракта в Раде.

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«У следствия есть неоспоримые доказательства того, что Надежда Савченко, народный депутат Украины, лично планировала, лично вербовала, лично давала указания о том, как провести террористический акт здесь в этом в этом зале боевыми гранатами, уничтожив две ложи — правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной рады и автоматами добивая тех, кто выживет», — цитирует Луценко RT.

Он добавил, что внесет в Верховную раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко.

После выступления Луценко Верховная Рада исключила Савченко из состава комитета по нацбезопасности и обороны. За решение проголосовал 261 народный депутат.

На этой неделе Савченко неожиданно стала фигурантом по делу Владимира Рубана, руководителя украинского Центра освобождения пленных «Офицерский корпус», которому СБУ 9 марта предъявила обвинения в покушении на жизнь президента Украины Петра Порошенко и других чиновников.

По версии СБУ, Рубан планировал с использованием минометов, гранатометов стрелкового оружия и взрывных устройств осуществить вооруженное нападение на Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других с целью их убийства. Также Рубан планировал осуществить обстрел зданий парламента, администрации президента и жилых домов, находящихся в правительственном квартале столицы.

12 марта СБУ вызвала Савченко на допрос по этому делу. Допрос должен был состояться уже на следующий день, однако Савченко оказалась не на территории Украины. Нардеп с рабочей поездкой находилась в Европейском парламенте в Страсбурге, где проходила парламентская сессия. «Основной темой встречи с европарламентариями главы политической партии «Гражданско-политическая платформа Надежды Савченко», народного депутата Надежды Савченко — освобождение украинских политзаключенных в РФ и плененных на оккупированных территориях», — объяснили отсутствие нардепа в стране сотрудники ее пресс-службы.

В результате генпрокурор Луценко перенес допрос на 15 марта, заявив, что если Савченко на него не явится, СБУ поставит вопрос о лишении ее депутатской неприкосновенности.

В ночь с 14 на 15 марта Савченко вернулась на территорию Украины. Прибыв в Киев, нардеп сделала неожиданное заявление о том, что нынешний спикер Рады Андрей Парубий в 2014 году во время «евромайдана» привел снайперов в гостиницу «Украина» в центре Киева.

«Сейчас важно навешать ярлыков, обвинять, что везде есть рука Кремля. Это очень выгодно действующей власти. Преступления действующей власти начались задолго до даже Революции Достоинства. Преступления началось, когда власти начали становиться олигархами, когда грабила людей, когда они вместе были в Партии регионов. Преступления действующей власти начались задолго до всех революций, которые она спровоцировала и создавала », - сказала Савченко.

Она добавила, что преступления против Майдана никогда не будут расследованы, потому что это не выгодно нынешнему руководству Украины.

«Горбатюку не дают работать. Лично я давала ему свидетельства о том, что Луценко с трибуны призывал к тому, чтобы снести власть, и обещал людям, что будет на Майдане оружие. Я говорила, что видела, как подъезжала синяя машина, микроавтобус, как из нее выходы люди с оружием. Я говорила, кто эти люди. Эти люди в парламенте. Я видела, как Парубий заводил снайперов в гостиницу «Украина», - цитирует Савченко ФАН.

Она также обвинила генпрокурора Юрия Луценко в том, что он препятствует расследованию преступлений против Майдана.

«Генеральному прокурору Юрию Луценко нужно было стать генеральным прокурором, чтобы никогда в жизни не расследовались его преступления против украинского народа», - добавила Савченко.

«Война затянулась в коррупцию, и это известно каждому солдату на передовой. Там происходит еще череда преступлений», - отметила нардеп.