Париж туда же: Макрон пообещал наказать Москву за Скрипаля

Лидеры Франции, Великобритании, США и Германии в совместном заявлении возложили ответственность за отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери на российскую сторону, передает РИА «Новости».

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«Великобритания подробно проинформировала своих союзников о том, что с высокой степенью вероятности Россия несет ответственность за нападение. Мы разделяем оценку Великобритании, что другого правдоподобного объяснения нет, и отмечаем, что отказ России отреагировать на законное требование британского правительства еще больше подтверждает ее ответственность», — говорится в тексте заявления.

Франция присоединилась к обвинениям России в причастности к отравлению в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Президент Эмманюэль Макрон пообещал, что Париж в скором времени объявит о мерах против России.

«Великобритания информировала Францию о собранных британскими следователями доказательствах и элементах, доказывающих ответственность России за это нападение. Франция согласна с Великобританией, что нет другого правдоподобного объяснения, и снова выражает свою солидарность со своим союзником», — приводит слова президента Франции агентство Reuters.

При этом ранее официальный представитель французского правительства Бенжамен Гриво уверял, что Франция не станет принимать серьезных мер до появления официальных выводов следствия о причинах произошедшего в Солсбери.

Гриво подчеркнул, что Париж «не занимается политической фантастикой по таким серьезным темам».

Напомним, 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй напрямую обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим отравляющим газом класса «Новичок».

«Мы дали России право объяснить произошедшее, но они продемонстрировали совершенное пренебрежение тяжестью произошедшего. Они не обеспечили никакого объяснения о том, как это вещество оказалось в Великобритании», — заявила Мэй, выступая перед британским парламентом.

Премьер Великобритании также анонсировала ряд мер, которые Лондон примет в отношении России в связи с отравлением Скрипаля. В частности, из страны будут в течение недели высланы 23 российских дипломата — это касается тех российских диппредставителей, которые были идентифицированы как незарегистрированные агенты разведки.

Сейчас в Великобритании работают 152 дипломатов из России. При этом высылке подлежат 6 военных и сотрудники среднего дипсостава. Главный военный атташе, старший советник и посол РФ в Великобритании останутся в Великобритании.

Глава МИД России Сергей Лавров уже пообещал, что Москва примет ответные меры. По его словам, Россия «очень скоро» вышлет британских дипломатов.

Министр также выразил мнение, что антироссийская риторика Лондона в связи с отравлением экс-полковника ГРУ связана с неспособностью британских властей выполнять свои обещания по Brexit.

«Мне кажется, очевидно, эта история [дело Скрипаля — «Газета.Ru»] отражает, прежде всего, безысходность нынешнего правительства Великобритании, особенно в ситуации, когда они не могут обеспечить те обещания, которые давали своему населению в связи с выходом из ЕС», — заявил Лавров.

О готовящемся ответе на действия Великобритании по отношению к России ранее сообщала и официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова — она заверила, что соответствующие меры находятся в стадии разработки и будут приняты в ближайшее время.

Захарова также сообщила, что Москва надеялась начать с Лондоном диалог по поводу расследования отравления Скрипаля, но на все запросы российский МИД получил лишь «ничего не значащие отписки». Она назвала действия Лондона «информационно-политическим шоу».

Намерение Кремля выслать британских дипломатов из-за ситуации вокруг отравления Скрипаля подтвердил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Естественно, они не заставят себя ждать», — сказал Песков, отвечая на вопрос об ответных мерах в отношении Лондона.

Накануне состоялось созванное британским премьером Терезой Мэй экстренное совещание Совбеза ООН по поводу якобы применения на территории Великобритании нервно-паралитического газа «Новичок»,

которым отравились бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Стоит отметить, что в ходе заседания далеко не все безоговорочно заняли позицию Великобритании и призвали к диалогу с целью расследовать инцидент. Россия также призвала британские власти к обсуждению произошедшего и вновь потребовала предоставить ей материалы расследования, как того требует Конвенция о запрещении химического оружия.