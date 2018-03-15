«Обязательно вышлем»: как Россия ответила Британии

Глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос журналистов, готова ли Москва выслать британских дипломатов из России, сказал «обязательно», сообщает РИА «Новости». Кроме того, министр заметил, что российская сторона будет готова вернуться к сотрудничеству с ЕС, когда партнеры перестанут «следовать в русле американских русофобских тенденций, включая санкции и провокации».

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«И когда пропадет, конечно же, интерес мириться с теми возмутительными действиями, которые сейчас мы наблюдаем со стороны правительства Великобритании, и которые далеко выходят за рамки элементарных приличий», — добавил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства также связал действия Великобритании в деле об отравлении Скрипаля с неспособностью властей выполнять обещания по Brexit. «Мне кажется, очевидно, эта история (дело Скрипаля — «Газета.Ru») отражает, прежде всего, безысходность нынешнего правительства Великобритании, особенно в ситуации, когда они не могут обеспечить те обещания, которые давали своему населению в связи с выходом из ЕС», — заявил Лавров.

Министр также назвал обвинения британской стороны в адрес России «хамскими, бездоказательными и голословными».

О подготовке ответных мер по отношению к Великобритании заявил также и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Естественно, они не заставят себя ждать», — ответил Дмитрий Песков на соответствующий вопрос журналистов.

По его словам, предложения по таким шагам формулируются в министерстве иностранных дел и других ведомствах. Он подчеркнул, что итоговые решения будут наибольшим образом соответствовать интересам России.

Также Песков заявил, что Россия «с большим недоумением и непониманием» воспринимает позицию, которую заняла британская сторона. Он добавил, что позиция Лондона кажется «абсолютно безответственной», в том числе и в отношении возможности провести реальное расследование.

«Российская сторона не имеет никакого отношения к тому инциденту, который произошел со Скрипалем в Солсбери», — подчеркнул Песков.

Также он отметил, что в произошедшем инциденте присутствуют «все признаки провокации».

В среду, 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила перед парламентом страны с прямыми обвинениями в адрес России о причастности нашей страны к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим отравляющим газом класса «Новичок». Она также анонсировала ряд мер, которые Великобритания примет в отношении России в связи с этим инцидентом.

В первую очередь, Лондон намерен выслать 23 сотрудника российского посольства в Великобритании, среди которых, по данным СМИ, 6 военных и 17 дипломатов среднего ранга.

Им дается неделя, чтобы покинуть территорию Соединенного Королевства. Лондон также намерен приостановить двусторонние контакты с Россией и отозвал приглашение министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. Впрочем, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, сам Лавров это приглашение не принимал.

Также Лондон усилит проверки частных перелетов и проверку грузов, в первую очередь, из России, и как только у таможенников возникнут подозрения, что кто-то хочет нанести вред жителям Великобритании, британская стороны примет меры. Кроме того, Соединенное Королевство бойкотирует чемпионат мира по футболу в России: ни правительство, ни члены королевской семьи не будут присутствовать на соревнованиях.

Мэй заявила о готовящихся поправках к законодательству, в том числе к акту Магнитского, чтобы нанести удар по российским финансам в Англии. Кроме того, Мэй заявила, что страна совместно с ЕС продолжает искать возможность сокращения зависимости от российского газа.

В то же время, опасения о судьбе телеканала RT не подтвердились. Мэй отказалась запрещать вещание российского телеканала, объяснив это тем, что подобные решения находятся в юрисдикции британского медиарегулятора Ofcom.