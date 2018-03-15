Англичанка высылает

23 российских дипломата, в том числе и представители военного атташата посольства РФ в Лондоне, будут вынуждены покинуть территорию Великобритании в течение семи дней, начиная со среды, 14 марта. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отметившая также, что Лондон уже передал Москве список имен высылаемых по дипломатическим каналам. По словам Захаровой, ответные действия России последуют в ближайшее время и «скоро будут переданы британской стороне».

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В посольстве России в Великобритании заявили, что высылка 23-х дипломатов повлечет за собой проблемы с выдачей виз британцам. Сейчас в дипмиссии изучают возможности по перераспределению служебных обязанностей «в рамках существующей кадровой ситуации». Дополнительная сложность заключается в отказе МИД Великобритании выдавать въездные визы российским дипломатам, которые могли бы заменить высланных коллег.

«Полагаем, что такие действия вписываются в общую линию Лондона по созданию трудностей в работе [российского] диппредставительства», — говорится в заявлении посольства.

В среду, 14 марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о высылке более двух десятков российских дипломатов в связи с отказом Москвы давать объяснения по делу об отравлении шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Британские власти идентифицировали этих 23 сотрудников посольства как «иностранных агентов». По сообщениям ряда СМИ, в их числе — 17 дипломатов среднего ранга и 6 офицеров Вооруженных сил РФ, сотрудников военного атташата. Посол России в Великобритании Александр Яковенко сохранит свой пост.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на следующий день, после истечения срока поставленного Мэй ультиматума, что Москва не имеет никакого отношения к инциденту с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем.

«Позиция Москвы хорошо известна, позиция Москвы была доведена по дипломатическим каналам до Лондона, она заключается в том, что Москва не имеет никакого отношения к происшествию, которое имело место в Великобритании», — подчеркнул представитель Кремля.

По словам Мэй, несмотря на ультиматум, российские власти решили «не обеспечивать никакого объяснения» тому, как отравляющее вещество «Новичок» оказалось в Британии.

«Мы дали России право объяснить произошедшее, но они продемонстрировали совершенное пренебрежение тяжестью произошедшего», — подчеркнула Мэй.

Кроме того, Лондон решил заморозить двусторонние контакты с Российской Федерацией. Также британский МИД отозвал приглашение главе МИД России Сергею Лаврову посетить страну с официальным визитом — однако, по словам представителя внешнеполитического ведомства РФ Марии Захаровой, Лавров и не соглашался приезжать в Великобританию. Также британские службы безопасности ужесточат проверки пассажиров и грузов при авиаперелетах из России. По словам Мэй, если у таможенников «возникнут хоть малейшие подозрения», что кто-то попытается навредить британским жителям — Лондон примет ответные меры еще раз.

Наконец, Британия объявляет бойкот чемпионату мира по футболу-2018. Члены королевской семьи и британского правительства не будут присутствовать на футбольных матчах в городах России. Кроме того, Тереза Мэй анонсировала финансовые удары по активам РФ в Британии и рассказала о совместной работе с Евросоюзом о возможностях снижения энергетической зависимости Европы от российского газа.

9 марта глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в деле об отравлении в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля нет конкретных фактов, указывавших бы на причастность к инциденту России. Помимо этого, он указал, что сравнение данного случая со смертью экс-офицера КГБ и ФСБ Александра Литвиненко, также отравленного в Великобритании, неуместно. Дипломат назвал происходящее «чистой воды пропагандой, нагнетанием истерики и истерии».

«Я смотрю телевидение, от этого никуда не уйдешь, но тут уже проводят параллели со смертью Литвиненко тоже в Соединенном Королевстве. Я хочу напомнить, что гибель Литвиненко, которую также свалили на Российскую Федерацию, так до конца и не расследована», — особо отметил Лавров.

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в состоянии крайней интоксикации в торговом центре Maltings в городке Солсбери 5 марта. После госпитализации медики предположили, что они были отравлены с помощью опиоида фентанила. Кроме того, от схожих причин пострадал работавший над делом полицейский. Состояние пострадавших оценивается как стабильно критическое.

Московский окружной военный суд в августе 2006 года вынес приговор полковнику ГРУ Сергею Скрипалю. Его признали виновным по статье 275 УК РФ в госизмене и шпионаже. Срок заключения в колонии строгого режима составлял 13 лет.

За передачу секретных сведений о войсках РФ Скрипаль получил от британской SIS порядка $100 тысяч, после каждой встречи получая $5-6 тысяч.

Свой срок Скрипаль отсидел не полностью — в 2010 году президент РФ Дмитрий Медведев амнистировал Скрипаля и ряд других шпионов, чтобы обменять их на российских разведчиков в США (в их числе была Анна Чапман). Скрипаль получил в Великобритании политическое убежище. После эмиграции Скрипаль продолжил передавать информацию о России MI6, сообщила газета The Financial Times. По данным источников, Скрипаль знал, принципы работы российской разведки и эти знания могли быть использованы SIS при подготовке английских агентов и контрразведчиков.