Тиллерсон ушел в отставку из-за Ким Чен Ына

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон отправлен в отставку, об этом американский президент Дональд Трамп сообщил в своем твиттере во вторник, 13 марта. Новым главой Госдепартамента станет теперь уже экс-директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майк Помпео. «Он будет фантастическим госсекретарем!» — уверен Трамп.

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Он также поблагодарил Рекса Тиллерсона за службу. По словам Трампа, причиной отставки Тиллерсона стало расхождение во мнениях по внешней политике США. В частности,

американский лидер назвал таким камнем преткновения иранскую ядерную сделку — по его мнению, она была «ужасной, но устраивала Тиллерсона».

Трамп подчеркнул, что долгое время обсуждал с Тиллерсоном их разногласия и отметил, что «хорошо поладил» с ним, но «не думал одинаково». Напротив, с Майком Помпео он находится на одной волне «с первой минуты», добавил Трамп. Новым директором ЦРУ станет Джина Хаспел — она станет первой женщиной на посту главы американской разведки, отметил Трамп. «Поздравляю всех!» — написал президент США.

Увольнение госсекретаря США Рекса Тиллерсона и назначение нового директора ЦРУ связаны с желанием американского президента Дональда Трампа сформировать новую команду до начала переговоров с Северной Кореей, заявил представитель Белого дома агентству Reuters.

«Трамп хотел быть уверенным, что у него сформировалась новая команда до старта грядущих переговоров с КНДР, а также разных переговоров в торговой сфере»,

— отметил источник.

Телеканал CNN сообщает, что значительным фактором, оказавшим влияние на решение Трампа, стало его несогласие с Тиллерсоном по вопросу о переговорах с Ким Чен Ыном. По версии телеканала, Тиллерсон считал подобные переговоры возможными лишь в случае кропотливой предварительной работы. Также уже экс-госсекретарь США считал стремление Трампа пересмотреть Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе «крайне рискованным шагом».

На пресс-конференции, посвященной его отставке, Тиллерсон заявил, что формальная процедура состоится 31 марта, но свои обязанности он прекратит исполнять уже с ночи на 14 марта. «Самое главное — обеспечить упорядоченный и плавный переход в течение этого времени, когда страна по-прежнему сталкивается с серьезными проблемами политики и национальной безопасности», — подчеркнул Тиллерсон.

Экс-госсекретарь заявил, что до 31 марта его обязанности будет исполнять заместитель госсекретаря США Джон Салливан.

Кроме того, в ходе своего финального брифинга в Госдепе Тиллерсон заявил, что российская политика приведет в итоге к изоляции РФ. Он также подчеркнул, что международная изоляция России «не соответствует ничьим интересам, и предстоит много сделать в отношении беспокоящего поведения Кремля».

Он также поблагодарил американский народ и своих сотрудников за хорошую работу, но не стал благодарить Трампа.

После окончания своего выступления Тиллерсон также не стал отвечать на вопросы прессы и покинул зал.

Рекс Тиллерсон был назначен на пост госсекретаря США 1 февраля 2017 года. До этого он на протяжении 11 лет занимал должность главы нефтяной корпорации ExxonMobil. Позиция Тиллерсона на посту госсекретаря США очень часто расходилась с позицией президента США Дональда Трампа. Кроме иранской ядерной сделки и корейского ракетного кризиса, экс-руководитель Госдепартамента выражал несогласие с позицией президента по Парижскому климатическому соглашению.

Член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков прокомментировал заявление Дональда Трампа о том, что директор ЦРУ Майк Помпео займет пост госсекретаря вместо Рекса Тиллерсона.

«Тиллерсон пытался вести свою независимую линию, любые его начинания наталкивались на стену преград, которая выстраивалась советниками Трампа и его зятем, господином Кушнером. Трамп занимал промежуточную позицию. Он и не поддерживал, и не мешал, но он не позволял ему набирать команду, Тиллерсон попросту был королем без свиты. Он пытался проводить политику, но она строилась по принципу «шаг вперёд, два назад», — цитирует RT политолога.

Вскоре после известий об отставке Тиллерсона СМИ сообщили о возможном увольнении ряда высокопоставленных американских чиновников. Так, свои должности могут потерять советник по нацбезопасности США Герберт МакМастер, начальник аппарата Белого дома Джон Келли и министр по делам ветеранов Дэвид Шулкин.