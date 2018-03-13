Савченко нашлась в Страсбурге

Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко отвергла подозрения в своем побеге в Россию. В твиттере пресс-служба Савченко опубликовала фотографии, на которых она позирует в Страсбурге на полях сессии Европарламента.

«Продолжается рабочая поездка в Европейский парламента в Страсбурге, где проходит парламентская сессия. Основной темой встречи с европарламентариями главы политической партии «Гражданско-политическая платформа Надежды Савченко», народного депутата Надежды Савченко — освобождение украинских политзаключенных в РФ и плененных на оккупированных территориях»,

— говорится в заявлении пресс-службы нардепа Савченко.

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Ранее замглавы фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук заявил, что Надежда Савченко находится не во Франции, а скрывается от украинских властей в России. Он подчеркнул, что сделал это заявление как частное лицо и «гражданин».

«Утверждаю, что Надежда Савченко находится не в Страсбурге, а на территории страны-агрессора. Владимир Арьев, вице-президент ПАСЕ, подтвердил, что ее нет в составе делегации Украины», — заявил Тетерук. Нардеп при этом подчеркнул, что причиной «побега» Савченко в Россию могла стать ситуация с задержанием главы Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.

Ранее Служба безопасности Украины вызвала Савченко на допрос по делу Рубана, подозреваемого в подготовке террористических атак в Киеве. Допрос должен был состояться во вторник, 13 марта, но Савченко в этот момент не находилась на Украине.

При этом вице-президент ПАСЕ и глава украинской делегации Владимир Арьев заявил, что Надежду Савченко не приглашали на мероприятие. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подчеркнул, что Савченко не входит в число членов делегации в Европарламенте, хотя, конечно, имеет право туда поехать.

Сообщается, что 9 марта Савченко пришла на суд над руководителем ЦОП «Офицерский корпус» Владимира Рубана, которого подозревают в подготовке вооруженных нападений на украинских официальных лиц.

«Я искренне уважаю офицера Рубана за все, что он сделал в этой войне для Украины, для украинцев, для их освобождения. Не всем понять, насколько сложными могут быть операции, особенно глубинные операции, и ни журналистам, ни мировой общественности этого не понять. Есть люди, которые действительно рискую своей жизнью, рискуют свободой. Выражаю свое уважение вам, товарищ офицер», — заявила Савченко и отдала воинское приветствие.

По данным СБУ, теракт Рубан планировал совершить по идейным убеждениям. Преступление должно было произойти во время пребывания Порошенко и силовиков на заседании Верховной рады.

Стрельбу по зданию Верховной рады, администрации президента и жилым домам в правительственном квартале, по информации СБУ, задержанный планировал вести из минометов и гранатометов. В обвинении говорится, что при этом

Владимир Рубан планировал «убить государственных деятелей, народных депутатов», которые в то время находились бы в административном корпусе.

Напомним, что 8 марта сотрудники СБУ задержали руководителя «Офицерского корпуса» Владимира Рубана при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на территорию, контролируемую Киевом. Микроавтобус с большим арсеналом боеприпасов, на котором ехал Рубан, был перехвачен на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) в Майорске, находящемся на линии разграничения.

Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука отметил, что Рубан намеревался провезти через границу «целый арсенал оружия». В доказательство этого Тука опубликовал в фейсбуке фотоснимок, на котором видно десятки автоматов Калашникова и снаряды для РПГ.

«Там все было, далеко не только стрелковое оружие и боеприпасы». В микроавтобусе находились 120 мин, 80-мм миномет и несколько десятков автоматов, поведал Тука.

3 января Надежда Савченко заявила, что чиновники, пришедшие к власти «на крови», ответят за свои действия. По ее словам, если новая революция состоится, то нынешние чиновники заплатят своей кровью.

«Посмотрим, как будет развиваться путь Украины. Если революция возьмет реванш, то те, кто пришел во власть на крови, заплатят своей кровью. Надеюсь, что так и будет, потому что это справедливо», — подытожила Савченко.