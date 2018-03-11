Скрипаль станет как Магнитский: в Лондоне пишут список

Как сообщает британское издание The Telegraph, власти Великобритании решили разработать новый пакет антироссийских санкций, аналогичный «закону Сергея Магнитского». Известно, что глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон договорился с министром внутренних дел Эмбер Радд о новых ограничениях.

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В их числе – заморозка и арест активов 49 российских чиновников, подозреваемых в коррупции и нарушении прав человека.

Кроме того, Лондон планирует прекратить выдачу виз занесенным в список россиянам. Газета сообщает, что разработка законопроекта началась после отравления бывшего полковника ГРУ и британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии — этот инцидент Форин-офис связывает с Москвой, хотя конкретных доказательств в пользу этой версии не приводится. Если версия об участии российских спецслужб в отравлении Скрипаля будет подтверждена, то премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявит о новых санкциях в отношении Москвы.

Пока что, сообщает воскресный выпуск The Telegraph, по словам источников в законопроект «списка Скрипаля» не внесены пункты, делающие его легитимным, однако кабмин уже дал согласие на разработку этого пакета персональных санкций.

Лондон в ближайшее время собирается обсудить вопрос об отравлении Скрипаля на встрече с союзниками по блоку НАТО, заявил заместитель министра обороны Великобритании Тобиас Эллвуд. По его словам, спешить с выводами пока не стоит, но необходимо «дать полноценный ответ» на отравление перебежчика из России.

Тем временем, по делу об отравлении шпиона и его дочери было установлено более двух сотен свидетелей. По словам главы британского МВД Эмбер Радд, в расследовании участвуют более 250 сотрудников антитеррористической полиции, обнаружено 240 вещдоков. Также установлено, что в ресторане Zizzi, где Скрипаль обедал с дочерью за несколько часов до обнаружения в состоянии интоксикации, были найдены следы отравляющего вещества.

Глава контртеррористического отела Скотланд-Ярда заявил, что отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля было квалифицировано как покушение на убийство. Силовик отметил, что отравление было совершено при помощи нервно-паралитических отравляющих веществ, но «подробнее рассказать об их происхождении он не может».

По словам британских врачей, обследовавших Скрипаля и его дочь сразу после госпитализации, отравление было совершено с помощью мощного опиоидного препарата — фентанила.

По версии издания Daily Mail, отравляющее вещество могло содержаться в букете цветов, которые незадолго до происшествия Скрипаль оставил на могиле жены. Источник, близкий к расследованию, рассказал журналистам, что «сейчас все крутится вокруг цветов», и возможно, что они были доставлены к нему домой с запиской. Газета сообщает, что в записке могла содержаться просьба отнести эти цветы на могилу жены.

Инцидент с отравлением Скрипаля произошел в понедельник, 5 марта. Посетители торгового центра Maltings в Солсбери обнаружили пожилого мужчину и молодую женщину, находившихся в состоянии явной интоксикации, но «не выглядевших как наркоманы» на скамейке.

Мужчина «простер руки к небу и медленно вращал глазами», а женщина без сознания склонилась ему на плечо. После госпитализации и первых анализов медики выяснили, что пострадавшие были отравлены. На место немедленно выехал отряд полицейских в костюмах химической защиты. Неподалеку был обнаружен защитный пакет из нескольких слоев пленки с неизвестным веществом внутри.

Сейчас состояние Скрипаля и его дочери оценивается как критическое, но стабильное. Также от вещества пострадал один полицейский, однако он спустя пару дней пришел в сознание.

Московский окружной военный суд в августе 2006 года вынес приговор полковнику ГРУ Сергею Скрипалю. Его признали виновным по статье 275 УК РФ — Скрипаль был объявлен государственным изменником и британским шпионом. Срок заключения в колонии строгого режима изначально составлял 13 лет. За передачу секретных сведений о российских войсках Скрипаль получил от британской SIS порядка 100 тысяч долларов.

В 2010 году президент РФ Дмитрий Медведев амнистировал Скрипаля и ряд других шпионов, чтобы обменять их на российских разведчиков в США (в их числе была знаменитая Анна Чапман). Скрипаль и несколько других шпионов получили в Великобритании политическое убежище.

После переезда в Великобританию Скрипаль продолжил передавать информацию о России иностранным спецслужбам, сообщает газета The Financial Times. По данным источников издания, Скрипаль знал, всю подноготную российской разведки и эти знания могли быть SIS и MI6 при подготовке английских контрразведчиков.