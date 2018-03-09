«Это похоже на сценарий дешевого американского боевика»

Глава СБУ Василий Грицак заявил о предотвращении терактов, запланированных в Киеве и других украинских городах. Об этом он сообщил на встрече с президентом Петром Порошенко.

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Уровень угрозы, по словам Грицака, был самым высоким за время независимости Украины. Он также напомнил, что 8 марта «с очень большим объемом средств поражения» был задержан руководитель украинского Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан. «Это оружие, взрывчатые материалы, пулеметы и другие военные средства поражения», — добавил глава СБУ.

Он отметил, что СБУ следила за преступной деятельностью Рубана и его сообщников в течение длительного времени. Благодаря этому спецслужбе удалось выявить детали подготовки преступлений.

Грицак также обвинил главу самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко и министра доходов Александра Тимофеева в причастности к подготовке терактов в столице Украины.

«Добыты достаточные доказательства, что Рубан, действуя по предварительному сговору с лидерами террористических организаций — Захарченко и Тимофеевым, а также другими лицами, планировали и совершили конкретные действия, направленные на подготовку совершения серии терактов в центральной части города Киева», — заявил глава СБУ.

Он отметил, что теракты в Киеве преступники планировали совершать в том числе с применением оружия из России. «Речь шла о тысячах погибших. И как говорили их кураторы из ДНР и из Москвы, «должно быть много трупов, много крови и должен быть хаос», — констатировал Грицак.

По словам главы СБУ, после совершения этих терактов на улицу должны были выйти люди, а из Донбасса в Киев — вернуться войска. Василий Грицак отметил, что все это планировалось сделать для демонстрации наличия гражданской войны в стране.

Грицак также считает, что разрешение на проведение терактов подозреваемые получили в Москве. «Вы верите в то, что Захарченко или Ташкент [Александр Тимофеев] взяли на себя ответственность, снарядили Рубана таким количеством оружия… для того, чтобы осуществить в Киеве теракты — и об этом не знали кураторы из Москвы? Что они не дали санкции на это?», —заявил глава украинской спецслужбы.

Лидер самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко, в свою очередь, сравнил данные СБУ со сценарием дешевого американского боевика.

«С Владимиром Рубаном встречался только по вопросам обмена пленными. Достаточно давно. Что касается сценария переворота, который представлен СБУ, то он похож на сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира», — сообщается в официальном заявлении Захарченко на его сайте.

В минобороны донецкой республики информацию украинских спецслужб назвали провокацией. «Скоро в Киеве будут стараться приписать нам любые свои промахи. Так ведь проще — найти внешнего врага и списывать на него свои неудачи, отвлекая тем самым внимание от проблем в стране», — заявили в военном ведомстве ДНР.

Напомним, что глава украинского Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан был задержан украинскими силовиками 8 марта при попытке выехать из ДНР на подконтрольную Украине территорию.

СБУ обвиняет Рубана по трем статьям УК Украины: «Незаконное обращение с оружием», «Приготовление к преступлению» и «Террористический акт».

По данным украинских спецслужб, в сговоре с сообщниками он планировал совершить покушение на президента Петра Порошенко и других представителей политической элиты Украины. Кроме того, Владимир Рубан якобыхотел устроить стрельбу из минометов и гранатометов по зданию Верховной рады, администрации президента и жилым домам в правительственном квартале. Преступление, по информации силовиков, должно было произойти во время пребывания Порошенко и силовиков на заседании Верховной рады.

Рубан был задержан на границе вместе с микроавтобусом. В нем, по данным СБУ, находился большой арсенал боеприпасов.

«Там все было, далеко не только стрелковое оружие и боеприпасы», — заявил источник «Громадського радио». Украинское издание «Страна.ua» сообщает, что в транспорте находились 120 мин, 80-мм миномет и несколько десятков автоматов.

Депутат Верховной Рады Украины Сергей Мельник, в свою очередь, добавил, что Рубан спрятал все снаряды в перевозимую из ДНР мебель. «С какой целью и что он перевозил, этим должна заниматься СБУ», — отметил он.

Сам Владимир Рубан во время судебного заседания в пятницу заявил, что не знал о найденном силовиками оружии в его микроавтобусе.

«О наличии этого оружия я не знаю. Это организованная такая операция, следственная группа выехала для моего задержания еще 5 числа», — заявил глава «Офицерского корпуса» телеканалу «112 Украина».

Сторона обвинения в суде требует ареста Владимира Рубана на два месяца — без возможности внести залог.

Рубан принимает участие в переговорах по обмену пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками с 2014 года. Он — лауреат премии «За мужество и патриотизм» украинской программы «Человек года». Тем не менее, его не раз критиковали за симпатию к самопровозглашенным ДНР и ЛНР.

Вместе с народным депутатом Украины Надеждой Савченко 24 февраля 2017 года он посетил ДНР, чтобы навестить украинских военнопленных. «Пообщались с ребятами. Условия ужасные, сырость, холод. Вещи от родных передали. Ждем до завтра. Обещали дать возможность посетить всех, кто в Минских списках», — заявила Савченко по итогам поездки.

После этого мероприятия сотрудники СБУ лишили Владимира Рубана разрешения на выезд в ДНР и ЛНР из-за нарушения порядка пересечения линии разграничения.