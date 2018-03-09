Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу 9 марта заявил об отсутствии в деле об отравлении в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля конкретных фактов, указывающих на причастность к инциденту российской стороны, передает РИА «Новости».

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«Что касается конкретного вопроса, который вы задали, то мы не слышали ни одного конкретного факта. Мы только смотрим репортажи по телевидению, где с такими серьезными лицами ваши коллеги с пафосом говорят, что если это Россия, то будет такой ответ, который Россия запомнит навсегда», — сказал дипломат.

По его словам, происходящее является «чистой воды пропагандой, чистой воды нагнетанием истерики и истерии». Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва готова при необходимости оказать Лондону содействие расследованию, передает RT.

«Если действительно нужна помощь со стороны России, то мы будем готовы рассмотреть такую возможность, если у нас действительно есть соответствующие данные», — пояснил Лавров.

Помимо этого, он указал, что сравнение данного случая со смертью экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, также погибшего в Британии, неуместно, передает «Интерфакс».

«Я смотрю телевидение, от этого никуда не уйдешь, но тут уже проводят параллели со смертью Литвиненко тоже в Соединенном Королевстве. Я хочу напомнить, что гибель Литвиненко, которую так же свалили на Российскую Федерацию, так до конца и не расследована», — заявил дипломат.

Чуть ранее исполняющий обязанности начальника полиции графства Уилтшир Кир Притчард рассказал, что в результате инцидента с отравлением Скрипаля медицинская помощь была оказана 21 человеку. Ряд пострадавших был доставлен в больницу — среди них сотрудник полиции города Солсбери Ник Бейли.

Сергей Скрипаль, который был осужден в Москве за шпионаж в пользу Великобритании и передан Лондону в рамках шпионского обмена в 2010 году, был отравлен в городе Солсбери (графство Уилтшир) «неизвестным веществом» 5 марта 2018 года.

По данным британской полиции, в воскресенье днем в торговом центре Солсбери 66-летний мужчина и 33-летняя женщина внезапно почувствовали себя плохо из-за воздействия неизвестного вещества. Они были обнаружены без сознания на скамейке в ТЦ, после чего были немедленно госпитализированы.

Пострадавшие по-прежнему находятся в критическом состоянии в реанимации под наблюдением экспертов Центра радиационного, химического и экологического мониторинга. Очевидцы сообщили прессе некоторые детали происшествия.

По словам одного из посетителей торгового центра The Maltings, «мужчина и женщина выглядели так, будто они приняли что-то довольно сильное». Свидетель, как сообщает Daily Mail, видел их на скамейке у торгового центра. Женщина находилась без сознания и как будто прилегла на мужчину, который, запрокинув голову, безумными глазами смотрел в небо и делал странные движения руками.

После этого ТЦ был закрыт, специальные службы в защитных костюмах провели полное обследование и обеззараживание всех помещений, а также прилегающей к магазину части улицы. Жители соседнего со Скрипалем дома сказал, что полиция прибыла к дому, где живет бывший разведчик, правоохранители по-прежнему находятся там.

Полиция пока воздерживается от обнародования каких-либо версий происшествия. По сообщению представителей сил правопорядка, «расследование пока находится в самой начальной стадии, полиция изучает все детали». Между тем, как сообщает The Telegraph, британские медики подозревают, что Скрипаль и его спутница были отравлены фентанилом, который является мощным опиоидным анальгетиком, передает ФАН.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон после ЧП заявил, что при обнаружении «российского следа» британское правительство может пересмотреть введенные против России санкции.

«Я знаю, что у членов парламента будут свои подозрения. В парламенте я скажу, что, если эти подозрения окажутся обоснованными, правительство примет все необходимые меры для защиты жизни и свобод людей в этой стране», — сказал дипломат.

Глава британского внешнеполитического ведомства также заявил, что Россия подрывает основы «международного порядка» и Великобритания продолжит решительно реагировать на подобные вызовы. Он также сказал, что Англия откажется от участия в Чемпионате мира по футболу в России.

Эти слова вызвали критику как в России, так и в самой Англии, в том числе – среди футболистов. Британскому премьеру Терезе Мэй пришлось выступать с заявлением, что Джонсона не так поняли. В свою очередь, глава МВД Великобритании Амбер Радд призвала избегать спекуляций в данном деле. США также заявили, что изучают данное дело, но пока от заявлений воздерживаются, передает НСН.

В ноябре 2006 года в Лондоне был смертельно отравлен Александр Литвиненко, который работал в 1988 — 1999 годах сначала в КГБ, а затем в ФСБ России. В 1998 году на пресс-конференции вместе с группой других сотрудников ФСБ он публично заявил, что начальство приказало им убить олигарха Бориса Березовского. В 2000 году после возбуждения в отношении него ряда уголовных дел бежал с семьей в Великобританию, где власти предоставили ему политическое убежище.

Впоследствии Литвиненко сотрудничал с британской разведкой MI6. Бывший силовик неоднократно критиковал политику российских властей. В ночь на 23 ноября 2006 года состояние здоровья Литвиненко резко ухудшилось. 23 ноября в 21.21 (00.21 24 ноября по московскому времени) он скончался в больнице Юниверсити-колледж Лондон от острой сердечной недостаточности. Тело Литвиненко долго не вскрывали из-за опасений облучения медиков радиацией. Полиция расследовала его смерть как «наступившую от необъяснимых причин».

В том же году ученые из Британского агентства здравоохранения (БАЗ) заявили, что Литвиненко умер от радиоактивного заражения. Согласно заявлению главы центра БАЗ по радиационным, химическим и внешним рискам Роджера Кокса, в анализах мочи были обнаружены следы радиации, вызванной, как предполагается, полонием-210 (Po-210).