Собчак попала в украинский «черный список»‍

Пресс-секретарь кандидата в президенты России Ксении Собчак Ксения Чудинова назвала странным слова главы украинского МИДа Павел Климкин о том, что обращенная к Киеву просьба Собчак разрешить ей посетить Крым является политической шизофренией.

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«Я не готова комментировать неостроумные и некорректные высказывания о «политической шизофрении». Это звучит довольно странно для человека на таком посту», — приводи слова Чудиновой НСН.

При этом, она зверила, что на полуострове, вошедшем в состав РФ по результатам референдума в марте 2014 года, Собчак не хотела заниматься политической пропагандой.

«Ксения Собчак из тех политиков, которые готовы встречаться с самыми разными людьми. Ни о какой агитации речи не было.

Характер миссии, заявленный в письме, которое было направлено миграционную службу Украины — копия была направлена в посольство Украины в Москве и администрацию президента Порошенко, был гуманитарный. Ксения Собчак как кандидат в президенты России хотела встретиться с людьми, в отношении которых совершаются правонарушения. Показывать пальцем, кто это может быть, я не буду, не уполномочена. Но эта история не случилась», — сказала представитель Собчак.

При этом представитель кандидата в президенты России подчеркнула, что Собчак будет ждать ответа Киева по своему запросу.

«Да, мы готовы, мы ждем ответа. Как только ответ будет получен, мы соберем команду, подготовим программу и обо всем сообщим журналистам. К нам обращаются люди, мы последовательно отстаиваем права самых разных людей, мы последовательно говорим о том, что творится в нашей стране», — указала Чудинова.

Днем ранее Собчак рассказала, что направила в посольство Украины запрос с просьбой разрешить ей въехать на территорию Крыма, передает RT.

«Я уже направила письмо в посольство Украины. Если я поеду в Крым, то только через Украину. Если я получу разрешение на этот въезд, я поеду туда», — указала Собчак.

Вскоре действия кандитата в президенты России прокомментировал глава украинского внешнеполитического ведомства.

«Меня все о Собчак и оккупированном Крыме спрашивают, как будто других тем нет. Придерживаться украинского законодательства для въезда в оккупированный Крым — это, конечно, позитив. Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании для нелегитимных выборов на оккупированной территории — это точно шизофрения, конечно, политическая», — написал он в твиттере.

Свое слово по поводу данной ситуации высказала и представляющая Крым депутат Государственной думы Наталья Поклонская, которая ранее занимала пост прокурора данного региона.

«Испрашивая соизволения киевских властей на въезд на территорию одного из субъектов Российской Федерации, Ксения Собчак публично демонстрирует, что не считает этот самый регион частью страны, президентом и верховным главнокомандующим которой она планирует стать.

Отсюда вопрос: как можно быть главой государства, не признавая при этом его территориальную целостность? Надеюсь, этот вопрос уже заинтересовал ЦИК», — отметила парламентарий.

По ее словам, Собчак уже была в Крыму, не спрашивая разрешения на поездку у киевских властей.

«Госпожа Собчак ранее была в Крыму, в апреле 2014 года, в том числе и у меня в гостях, это сразу после возвращения Крымского полуострова в состав России, и тогда никаких разрешений на Украине не просила. То есть последовательности в действиях кандидата не наблюдается», — добавила Поклонская.

Со своей стороны Госпогранслужба Украины сообщила, что приступила к проверке информации о посещении Крыма Ксенией Собчак без согласия Киева, заявил помощник главы ведомства Олег Слободян.

«Эту информацию мы видели и приняли к сведению. По своим источникам проводим проверку. И если эта гражданка будет ехать на Украину, мы будем проводить весь комплекс мер по безопасности», — сказал Слободян.

Он также отметил, что не обладает информацией о том, получало ли министерство иностранных дел Украины обращение со стороны Собчак с просьбой о предоставлении разрешения на посещение Крыма.

Не остался в стороне и собственно Крым. Министр внутренней политики, информации и связи регионального правительства Дмитрий Полонский заявил, что внесение Собчак в базу «Миротворца» является закономерным итогом ее деятельности, передает ФАН.

«Вот и получила свое, я поздравляю Ксению Анатольевну», — сказал политик.