Харассмент идет во власть: как политики лишаются работы

Член правящей партии Южной Кореи и губернатор одной из провинций Ан Хи Чжон подал в отставку после обвинений в изнасиловании. Прежде его рассматривали как восходящую политическую звезду и прочили в победители на предстоящих в 2022 году президентских выборах в Южной Корее.

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Скандал вокруг Ан Хи Чжона разразился на фоне распространения в Южной Корее обсуждений на тему изнасилований и сексуальных домогательств на работе.

Политик принял решение об отставке после обвинений со стороны его помощницы Ким Чи Ын, которая рассказала сразу о нескольких эпизодах изнасилования, произошедших за последний год.

Поначалу в офисе политика пытались оспорить эти обвинения, утверждая, что, хотя между Ан Хи Чжоном и Ким Чи Ын действительно была связь, все происходило по обоюдному согласию. Тем не менее, последовавшее за этим заявление самого Ан Хи Чжона, опубликованное им в фейсбуке, аннулировало все эти отрицания. Политик, в частности, написал, что «это все его вина» и теперь он намерен покинуть свой пост губернатора в южнокорейской провинции Чхунчхон-Намдо.

После того как обвинения в изнасилованиях попали в телевизионные сюжеты и стали достоянием общественности, подававшего большие надежды южнокорейского политика исключили из Демократической партии.

Его помощница Ким Чи Ын выступила на одном из южнокорейских телеканалов, рассказав, что с июня Ан принуждал ее к сексу четыре раза. По ее словам, последний эпизод произошел 25 февраля — в тот день ее начальник пришел извиниться за предыдущие акты насилия, но все закончилось еще одним изнасилованием.

Пока непонятно, закончится ли эта история уголовным делом в отношении Ан Хи Чжона и светит ли ему тюремный срок. Южнокорейские законы требуют предоставления доказательств того, что обвиняемый в сексуальном изнасиловании принуждал к контакту с применением угроз или физической силы. По данным некоторых южнокорейских изданий, полиция уже начала официальное расследование.

Сторонники политика заявляют, что «шокированы» произошедшим. Что неудивительно — вплоть до понедельника его рассматривали как будущего преемника нынешнего президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

Харассмент шагает по миру

Отправной точкой череды подобных громких разоблачений условно считается секс-скандал вокруг знаменитого голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна. После этого случая обвинения в харассменте либо изнасилованиях (иногда — более чем десятилетней давности) посыпались на многих представителей шоу-бизнеса.

Сферу политики эта волна захлестнула несколько позже и активность на этом — достаточно обособленном — направлении заметно ниже. Тем не менее, случаи обвинений в адрес высокопоставленных политиков участились, и, как показывает недавний случай с южнокорейским губернатором, даже в Азии женщины начинают говорить об этой проблеме. Однако лидерами по количеству секс-скандалов в политике остаются США и Великобритания.

Американцев здесь, в общем-то, сложно переплюнуть — в США почти два десятка женщин рассказывали о приставаниях самого президента страны Дональда Трампа. Впрочем, американский лидер не особенно старается это отрицать. Но на какую-то «кару», видимо, рассчитывать не приходится.

За последнее время в харассменте в США были обвинены также сенатор от Миннесоты Эл Франкен, член Палаты представителей демократ Стив Либсок, демократический представитель от штата Колорадо Пол Розенталь и многие другие. Все они отрицают свою вину и непонятно, закончатся ли эти скандалы ответственностью для их фигурантов и понесут ли они наказание.

Кстати, интересно и то, как нынешняя волна борьбы с харассментом и акции вроде #MeToo заставляют женщин «переосмысливать» опыт, произошедший с ними много лет назад.

Напрашивается пример Моники Левински, которая в недавнем интервью для Vanity Fair заявила, что «переосмыслила» свой роман с Биллом Клинтоном, ставший достоянием США в 1990-е годы. Левински, в частности, говорит, что благодаря движению #MeToo осознала, что ее отношения с Клинтоном стали следствием «злоупотребления властью» со стороны президента.

При этом она подчеркивает, что о сексуальном насилии речи не идет, поскольку «интимные отношения были по обоюдному согласию».

Налицо высокая активность американок, когда речь заходит о приставаниях и домогательствах. По словам политолога Константина Калачева, отчасти это может быть связано и с тем, что в Соединенных Штатах харассмент стал «инструментом для сведения счетов».

«Понятно, что харассмент не в политической среде возник. Но там и тогда, где институт репутации работает, где женские организации — реальная сила, где женская солидарность не миф, а мужчины на стороне жертв сексизма и маскулинности, харассмент воспринимается всерьез и может стоить политику карьеры. Возникает соблазн использовать тему для сведения счетов», — отметил эксперт.

Похожую мысль озвучивает и психолог Наталия Варская: «Обвинения обвинениями, но надо заметить, что все началось с актрис — они принадлежат к демонстративному психотипу. У них всегда получается очень достоверно обвинять в таких вещах. Я считаю, что не все случаи, о которых заявляли в последнее время, имели место — здесь разбираться и разбираться».

Вторым лидером по количеству обвинений сексуального характера в адрес политических деятелей стала Великобритания — осенью прошлого года целая череда секс-скандалов вспыхивала в британском парламенте, что порой приводило к трагическим последствиям. В ноябре в сразу несколько женщин обвинили в «неподобающем поведении» экс-министра правительства Уэльса и члена лейбористской партии Карла Сарджента.

После обвинений в домогательствах Сарджента лишили места в Уэльском правительстве и членства в Лейбористской партии — а через несколько дней политик был найден мертвым в собственном доме. Полиция заявила, что политик совершил самоубийство.

На волне борьбы с харассментом в Великобритании карьеры лишились министр обороны страны Майкл Фэллон, депутат-консерватор Чарли Элфике. Обвинения звучали и в адрес заместителя премьер-министра Дэмиена Грина. Количество жалоб о приставаниях со стороны британских политиков так велико, что этой проблемой всерьез озаботилась премьер Тереза Мэй, велевшая расследовать все случаи.

Впрочем, в других странах ситуация примерно та же: из-за обвинений в домогательствах работы лишились вице-спикер французской Национальной ассамблеи Дени Бопен, канадский министр спорта Кент Хахр, австралийский вице-премьер Барнаби Джойс — примеры есть во многих странах.

Россия в стороне

До недавнего времени секс-скандалы обходили стороной российскую политическую среду, однако буквально на днях прозвучали первые подобные обвинения в адрес политика. Депутата Госдумы Леонида Слуцкого обвинили в домогательствах сразу несколько журналисток «кремлевского пула».

Сам Слуцкий все обвинения отрицает, утверждая, что заявления журналисток — «бред», а руководство Госдумы и фракции ЛДПР должно разобраться в ситуации и дать «предельно жесткую оценку авторам этого поклепа».

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предусмотрительно решил дистанцироваться от истории с якобы приставаниями Слуцкого — как-никак, выборы на носу. В итоге, 27 февраля, лидер либерал-демократов заявил, что будет заниматься обвинениями в домогательствах в адрес соратника по партии только после президентских выборов 18 марта.

Кстати, накануне, 6 марта, Слуцкого попыталась разоблачить еще одна журналистка — корреспондент «Би-би-си» Фарида Рустамова рассказала, что чуть больше года Слуцкий предлагал девушке бросить журналистику и стать его любовницей.

Стоит отметить, что в западной практике

сам термин «харассмент» используется для обозначения слов, жестов, действий, которыми можно унизить человека, оказать на него психологическое давление, которые выглядят как назойливое приставание и домогательство.

При этом в России «харассмент» обычно воспринимается только как откровенное сексуальное домогательство.

Нетрудно заметить, что в российской политике случаи обвинений в подобном неподобающем поведении единичны и есть все основания полагать, что ни о какой ответственности или даже официальных обвинениях в адрес лиц, замеченных в приставаниях, речи не пойдет. По словам политолога Константина Калачева, проблемой является отсутствие в нормативных актах положений, раскрывающих понятие харассмента, регулирующие правовую защиту от него.

Кстати, с инициативой о введении в российское законодательство статьи о харассменте после ситуации со Слуцким выступила депутат Госдумы Оксана Пушкина. 27 февраля она заявила о подготовке поправок в закон, которые помогут регламентировать понятие «сексуальных домогательств». Правда, судьба законопроекта пока неясна.

Социальный психолог Наталия Варская в беседе с «Газетой.Ru» выразила мнение, что для российской политической среды харассмент не очень характерен. «Я думаю, что в России это явление не сильно распространено. Представьте — есть мужчина, политик, человек небедный. Ну какой ему смысл настолько упираться и преследовать какую-то даму, когда вокруг полно других девушек? Возможно, это есть, я этого не отрицаю. Но в относительно небольшом количестве», — считает психолог.