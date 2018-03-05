«Калашников» после санкций: сделано в США

«АК-47 — это орудия войны, и они будут производиться на нашем заднем дворе, — заявил американскому изданию Newsweek Митчелл Столлберг, председатель местного отделения организации «Прогрессивные демократы Америки». — Тем тяжелее осознавать, что этим будет заниматься российская компания».

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Прогрессивные демократы в конце февраля организовали акцию против строительства завода по производству автоматов Калашникова, который должен появиться в штате Флорида. Среди плакатов — советский серп и молот и надпись: «Нет, не здесь!»

В марте в нескольких американских изданиях появились публикации о губернаторе Флориды Рике Скотте, который много лет активно сотрудничает с производителями оружия. Критик утверждают: флоридские власти не заботит волна нападений с применением карабинов и автоматов, которые совершают злоумышленники-одиночки в разных частях США.

Недавно выяснилось, что завод Kalashnikov USA (K-USA) все-таки появится в городе Помпано-Бич. В феврале за несколько десятков километров отсюда — в Паркленде — произошла очередная стрельба в школе. Это только подогрело страсти вокруг деятельности K-USA.

У этого проекта долгая и бурная история. Однако обвинения со стороны американских НКО в том, что «калашниковы» на территории США будет производить российская компания, — довольно грубое упрощение.

«Калашников» без скидки

История началась в 2015 году, когда американская RWC (Russian Weapons Company) объявила о планах резко сменить деятельность. С импорта российских вооружений от концерна «Калашников», — который стал невозможен из-за введения санкций против РФ, — компания решила перейти на производство.

«RWC была основана оригинальным концерном «Калашников» со штаб-квартирой в Москве для экспорта огнестрельного оружия в США. Но планы оказались сорваны антироссийскими санкциями президента Обамы», — утверждал в январе 2015 года американский телеканал CNN.

По тем же данным, именно RWC создала бренд Kalashnikov USA. На тот момент в планы компании входило строительство завода по производству оружия в штате Пенсильвания. CNN цитировала Томаса Маккроссина, гендиректора K-USA, который утверждал, что его бизнес удовлетворит высокий спрос на «калашниковы» среди американских любителей огнестрельного оружия.

Потом от идеи завода в Пенсильвании отказались и начали переговоры с властями Флориды. Губернатор Рик Скотт изначально даже предлагал K-USA скидку в $160 тыс. на строительство. Но сделка сорвалась. Сейчас выясняется, что завод все-таки появится, но без льготных условий.

Громкая дискуссия об ограничении свободной купли-продажи огнестрельного оружия в США, а также скандал вокруг «русских хакеров», очевидно, сильно усложнили старт американского производства «калашниковых».

История с K-USA изначально была связана с попытками российского бизнеса не потерять американский рынок, подтверждает российский информированный источник, знакомый с процессами в оружейной индустрии.

«У российского концерна «Калашников» были идеи создать в США компанию, которая могла бы, несмотря на введение антироссийских санкций, отстоять бренд, — рассказал источник «Газеты.Ru», знакомый с рынком огнестрельного оружия. — Кроме того, такая компания могла бы вытеснить с рынка конкурентов, кто продавал оружие на технологической базе АК и тоже использовал имя Калашникова. Однако по мере ужесточения санкций концерн от этой идеи отказался».

Отечественный концерн «Калашников» неоднократно подчеркивал, что американский производитель Kalashnikov USA (K-USA) не имеет никакого отношения с российской компании. Эта позиция не изменилась.

«На фоне антироссийских санкций все участники рынка, связанного с российским оружием в США, по понятным причинам, предпочитают отмалчиваться», — объяснил «Газете.Ru» оружейный эксперт, главный редактор журнала «Калашников» Михаил Дегтярёв. В январе он был в США и держал в руках продукцию K-USA.

По его словам, нет официальных данных, которые бы подтверждали, что Kalashnikov USA — это новое название для Russian Weapons Company, поменявшей свой профиль с импорта на внутреннее производство.

«Ясно только то, что RWC, если и занимается коммерческой деятельностью в настоящее время, как импортер российского гражданского оружия на территорию США в условиях санкций работать просто не может», — добавил собеседник «Газеты.Ru».

«Трачу деньги на что-то другое»

Тем не менее, проблемы у K-USA начались практически сразу. Завода до сих пор нет, со СМИ компания не общается, а в соцсетях не спадает волна возмущения недовольных клиентов.

Судя по комментариям в фейсбуке, K-USA не продает ни новых, ни старых моделей автоматов — только гладкоствольные KS-12 (клон самозарядного карабина «Сайга-12» отечественного концерна «Калашников»). Между тем, большинство американских энтузиастов ждут другого оружия — 9-мм пистолета-пулемета KR-9, на базе отечественного ПП-19 «Витязь». K-USA регулярно рекламирует этот автомат на американских оружейных выставках последние три года, но до сих пор не продает.

«Вы собираетесь выпустить что-нибудь, помимо гладкостволов? Каждый раз, когда я скапливаю достаточно денег на новую винтовку у вас, ребята, все это заканчивается тем, что я трачу деньги на что-то другое. Потому что вы только пустой болтовней занимаетесь», — пишет в фейсбуке пользователь Роберт Гомес.

«Kalashnikov USA, вы до сих пор не ответили ни на один из постов, требующих объяснений, — возмущается пользователь Мэтт Байтер. — В чем подвох? Вы разыгрываете людей или просто не воспитаны? Мы должны знать хоть что-то? Отвечайте, или люди начнут жаловаться на ложную рекламу».

Единственный свежий комментарий K-USA в соцсетях — это октябрьское сообщение: «Спасибо за понимание». Оно появилось в ответ на подбадривающий пост пользователя, который признавался в любви к карабинам компании и выражал надежду, что она в ближайшее время разберется со всеми проблемами.

«Нет никаких ноу-хау для того, незнание которых помешало бы выпускать те модели, которые рекламирует Kalashnikov USA сегодня, — считает Михаил Дегтярёв. — Устройство этого оружия хорошо известно, подобное производится в целом ряде стран. Одну и ту же деталь в нынешних условиях можно создать различными способами, в зависимости от объёма партий и прочих условий. Так что с точки зрения технологий проблем быть не должно».

«Для большинства российских патронных заводов американский рынок является основным. На территорию США уходит до 50% заказов, — рассказал «Газете.Ru» Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий. — Целый ряд отечественных производителей огнестрельного оружия хотел бы зарабатывать на американском рынке по примеру производителей патронов. Но этого не получилось из-за санкций».

Впрочем, K-USA стремится сохранять позитивный настрой. 9 февраля в одном из популярных оружейных блогов появилась публикация о том, что компания уже произвела первые детали долгожданного KR-9 на американской земле. Есть даже фотографии, которые якобы прислал автору блога гендиректор K-USA. Впрочем, имя гендиректора уже другое — Брайан Скиннер.