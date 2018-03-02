Новый президент: что изменится в Армении

Новым президентом Армении по результатам закрытого и тайного голосования, прошедшего в пятницу, 2 апреля, в армянском парламенте, стал экс-посол республики в Великобритании Армен Саркисян. Председатель временной счетной комиссии Гагик Меликян заявил, что в голосовании приняли участие 101 из 105 парламентариев.

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В поддержку кандидатуры Саркисяна выступили 90 депутатов, против проголосовали 10 человек, еще один бюллетень для голосования был признан недействительным. О поддержке кандидатуры Саркисяна заявили все парламентские фракции, кроме блока «Елк» (русск. «Выход» — «Газета.Ru»).

Стоит отметить, что Саркисян был единственным кандидатом на должность президента. Его кандидатура была предложена предшествовавшим ему президентом — Сержем Саргсяном

— от имени правящей Республиканской партии Армении. Саркисян был выдвинут от правительственной коалиции — республиканцев и Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн».

«Маленькая страна — великий народ»

Сам Саркисян заявил, что будет решать проблемы Армении, а также Нагорного Карабаха (Арцаха) и армянской диаспоры. «Сделаю все, чтобы стать президентом и для армян в диаспоре, с целью превратить нашу страну и народ в страну-нацию с единым будущим: маленькая страна — великий народ. Если мы сделаем все правильно, убежден, XXI век станет нашим», — подчеркнул Саркисян.

Согласно новому законодательству Армении, Армен Саркисян будет не главой государства, а «аполитичным гарантом» исполнения конституции страны, несущим представительские функции — в частности, подписание законопроектов.

Конституционная реформа предполагает, что Армения переходит к парламентской форме правления, и глава государства избирается депутатами Национального собрания.

Спикер армянского парламента Ара Баблоян заявил, что новый президент вступит в должность на заседании Национального собрания 9 апреля.

Армен Саркисян родился 23 июня 1953 года в семье архитектора в Ереване. В 1976 году Саркисян окончил физический факультет Ереванского государственного университета, а в 1979-м — аспирантуру кафедры теоретической физики физфака. Защитив кандидатскую диссертацию, Саркисян в 1984 году стал преподавателем Кембриджского университета в Великобритании.

В 1990 году он стал заведующим кафедрой сложных технологий и компьютерного моделирования Ереванского государственного университета. Наконец, дипломатическая карьера Саркисяна началась в 1992 году — он был направлен послом Армении в Великобританию. Год спустя Армен Саркисян представлял Армению в Европейском союзе, а с 1995 года был послом Армении в Бельгии. Также он руководил европейской католической общиной Армении, представлял горную республику в Ватикане и Люксембурге. С 1996 по 1997 годы Саркисян был главой правительства Армении, а с 1996 по 1997 годы — вновь представлял Армению в Лондоне.

Известно, что Армен Саркисян 11 лет являлся гражданином Соединенного Королевства.

«Я, будучи гражданином Республики Армения, обратился за получением британского гражданства в 2000 году, когда был освобожден от должности посла Армении. Данный шаг был продиктован деловыми соображениями, поскольку на тот момент я не думал о государственной службе, полагал, что буду двигаться по другому пути. Однако и тогда, и спустя два года при получении гражданства, я себя в действительности ощущал гражданином Армении», — заявил Саргсян в четверг, 1 марта.

По его словам, с 2011 года он более не является гражданином Великобритании.

Опыт жизни в Британии можно считать преимуществом нового президента, считает замглавы института стран СНГ Владимир Жарихин. «Известно, что у Армении влиятельная диаспора во многих зарубежных странах», — сказал он.

С недругом по-соседству

Избрание нового армянского президента проходит на фоне разрыва Арменией дипломатических отношений с Турцией. Действующий президент Армении Серж Саргсян подписал указ об аннулировании Цюрихских протоколов — не ратифицированных парламентами соглашений о дипломатических отношениях Еревана и Анкары. О своем решении он сообщил в четверг, 1 марта, на заседании Совета национальной безопасности Армении.

«Прошу министра иностранных дел проинформировать Турцию о нашем решении, после чего ни одно обязательство, которое мы взяли на себя в соответствии с протоколами, не будет иметь для нас юридической силы», — подчеркнул Саркисян.

Страны-посредники, чьи представители присутствовали при подписании протоколов — Россия, США, Франция, Швейцария и Европейский союз — уже поставлены в известность о его решении, сообщает пресс-служба президента Армении.

«Если завтра-послезавтра будут предложения, то мы готовы выслушать их и обсудить. А пока продолжим развиваться так, как развивались до сих пор, не имея дипломатических отношений с Турцией», — заявил Саргсян.

Саргсян, вероятно, никуда не уходит

После вступления в должность нового президента правительство слагает свои полномочия, и представители партий должны будут представить свои кандидатуры на пост премьер министра, который станет первым лицом государства. Премьером станет тот кандидат, который наберет более половины голосов всех депутатов.

Им с большей вероятностью станет уходящий президент Серж Саргсян, чья Республиканская партия Армении (РПА) имеет большинство.

Смена формы правления произошла на основе конституционной реформы 2015 года. Правда, на референдуме ее поддержали далеко не все граждане страны. Как отмечали ранее эксперты, превращение Армении из президентской в парламентскую республику понадобилось Саргсяну, чтобы продлить свое пребывание у власти.

В 2017 году Республиканская партия Армении (РПА) получила более 54% голосов избирателей и возможность сформировать правительство страны. Эксперты не ожидают каких-либо изменений в отношениях Армении со своими стратегическим партнером — Россией, так как давний партнер Москвы Саргсян остается во главе страны.

Кроме Армении, парламентской республикой является соседняя Грузия — там пост президента стал церемониальным в 2012 году, вскоре после ухода президента Михаила Саакашвили. В свою очередь, Азербайджан является государством с сильной президентской властью. Из республик Средней Азии парламентская система существует в Киргизии, и именно эту страну заместитель главы института стран СНГ Жарихин приводит как положительный пример парламентской республики на постсоветском пространстве.

«Кажется, что для постсоветских государств такая система может стать предвестником хаоса, но опыт Киргизии показывает, что она достаточно устойчиво работает», — отметил эксперт.