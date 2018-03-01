А судьи кто: Россия может выйти из ЕСПЧ

Власти РФ изучают возможности выхода из Европейской конвенции по правам человека и прекращения сотрудничества с ЕСПЧ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в профильных ведомствах. Это может произойти в случае, «если нынешняя линия суда, в результате которой появляются направленные против интересов России решения ЕСПЧ, не будет скорректирована».

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Собеседники агентства отметили, что политизация решений суда возрастает: «Суд отказывается учитывать особенности российской правовой системы и нормы международного права, и зачастую прибегает к практике «двойных стандартов».

Если Россия откажется от Европейской конвенции по правам человека и выйдет из-под юрисдикции ЕСПЧ, членство России в Совете Европы также будет прекращено.

Российские власти рассматривают возможность такого решения еще и во многом из-за проблем в отношениях с Советом Европы. Поскольку с 2014 года российские депутаты не участвуют в деятельности Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), российские представители не принимают участия в выборе судей ЕСПЧ.

«Соответственно, вопрос легитимности избрания этих судей и принятых ими решений применительно к Российской Федерации остается открытым», — говорят собеседники агентства.

Об идее заморозить членство России в ЕСПЧ еще в октябре 2017 года заявил замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Депутат тогда уточнил, что пока преждевременно говорить о сроках принятия подобного решения. «Основано оно на действиях европейских парламентариев, которые нас исключили из всех возможных площадок дискуссионных», — пояснил он. По мнению Чепы, «это все звенья одной цепи», так что такой вариант в отношении ЕСПЧ возможен.

Судья ЕСПЧ от России Дмитрий Дедов, комментируя слова Чепы, назвал описанный им сценарий развития событий полностью нереалистичным.

«Я думаю, что Россия не выйдет из ЕСПЧ. Это интересный сценарий, который, я думаю, нереалистичен на 100%», — сказал Дедов.

Тогда же спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предупредила, что Россия не будет признавать решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) до тех пор, пока не сможет вернуться к работе в ПАСЕ.

«Они уже хорошо осознают, что без участия российской делегации в голосовании все эти лица не будут полностью легитимными», — подчеркнула Матвиенко. Она добавила, что Москва будет придерживаться аналогичной позиции и касательно нового главы ПАСЕ, поскольку он был выбран без участия российской делегации.

Разногласия между РФ и ПАСЕ начались в 2014 году после референдума, в результате которого Крым вновь вошел в состав России. В 2014-2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях ПАСЕ и возможности участвовать в работе уставных органов организации из-за позиции по Крыму. Из-за этого с 2016 года Россия перестала направлять документы, необходимые для аккредитации своей делегации.

В конце июня 2017 года Москва заявила, что приостанавливает уплату взносов в Совет Европы в связи с неучастием российской делегации. При этом российская сторона продолжает работу по ратификации документов Совета Европы.

В январе текущего года генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что Россия имеет обязательства и должна заплатить взнос в феврале нынешнего года. В этот же день представитель группы либерал-демократов в ПАСЕ датчанин Майкл Ааструп Йенсен обвинил Россию в шантаже. По его словам, Москва шантажирует СЕ путем неуплаты взноса.

В ответ на эти заявления вице-спикер Госдумы Петр Толстой отметил, что единственным условием продолжения выплат Москвой членских взносов в СЕ является возвращение России к полноправной работе в Парламентской ассамблее Совета Европы со всеми соответствующими полномочиями.

«Мы не покупаем билеты на фильмы, на которые не ходим», — добавил парламентарий.

Аналогичную позицию тогда выразил и Алексей Чепа: «В данном случае просить от нас взнос и не давать нам возможности работать — это абсурд. Нас лишили права голоса, и при этом хотят получать деньги. Мы считаем, что это неразумно и нелогично, осуществлять такие действия. Наш взнос будет проплачен, как только будут сняты ограничения, связанные с лишением права высказывать свою точку зрения».