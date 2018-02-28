Президент Украины Петр Порошенко заявил, что примет от России оставшиеся в Крыму украинские корабли только вместе с полуостровом, являющимся российским регионом с марта 2014 года, передает ФАН.

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«Мы точно готовы принять корабли из Крыма, и речь идет не о том, есть ли там ремонт или комплектация. Мы готовы принять корабли из Крыма только вместе с Крымом. Для возвращения Крыма Киеву я готов принимать любые дипломатические, судебные и санкционные усилия», — добавил украинский лидер.

Вице-премьер Крыма Сергей Полонский назвал слова Порошенко «мечтательным бредом».

«Вопрос принадлежности Крыма давным-давно закрыт. Постоянные попытки выдавать свой собственный мечтательный бред за действительность уже просто не воспринимаются. Скоро эти выступления и мысли так называемых властей Украины будут исчезать из информационного пространства в момент их произнесения. Они неинтересны и неактуальны, так как все, о чем там говорят, не имеет абсолютно никакого значения», — сказал политик.

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара назвал это заявление Порошенко пустым, передает RT.

«Данное заявление господина Порошенко мы можем рассматривать как очередное сотрясание воздуха, очередную спекуляцию в отношении нашей республики. Киеву все тяжелее продолжать риторику по крымскому вопросу.

Все заявления, которые делались Порошенко либо представителями его администрации или правительства, ни разу не воплощались в жизнь, они не несут за собой реальных дел. Украина, очевидно, признает свое бессилие в отношении всех тех тем, на которых пытается спекулировать. То они пытались собрать «клуб друзей деоккупации Крыма» — эти инициативы остаются максимум в заявлениях СМИ и используются, чтобы отвлекать население от реальных проблем», — отметил депутат.

Двумя неделями ранее бывший исполняющий обязанности министра обороны Украины, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Михаил Коваль обвинил Россию в пиратском захвате украинских кораблей в Крыму. По его словам, Россия их еще и «раздербанила», передает НСН.

«Перед тем, как вернуть Украине брошенные Киевом в Крыму корабли, Россия должна отремонтировать их, восстановив до того состояния, в каком они находились на 2014 год», — добавил украинский политик.

Также он обвинил Россию в «донорском» использовании украинской военной техники и кораблей. Коваль заявил, что российские моряки неоднократно выходили в море на десантном корабле «Константин Ольшанский» и «загоняли» его.

«Нужно обратиться в Международный суд в Гааге, чтобы Россия передала Украине корабли в таком состоянии, в котором захватили — и не иначе», — подытожил Коваль.

О намерении передать Украине технику из Крыма президент России Владимир Путин рассказал 11 января на неформальной встрече с руководителями крупнейших российских СМИ.

«В свое время — в 2014 году — мы даже начали передачу военного имущества и техники. Несколько эшелонов было направлено из Крыма на Украину.

И украинская сторона неоднократно ставила вопрос о возврате военной техники с полуострова. Пользуясь случаем, хочу сказать: мы готовы продолжить этот процесс. Готовы передать военные корабли Украине, которые еще есть в Крыму, готовы передать авиационную технику, бронетехнику», — заявил российский лидер.

Путин подчеркнул готовность российской стороны содействовать перемещению техники на территорию Украины.

«Правда, техника находится в плачевном состоянии. Но это не наше дело. Она в таком состоянии практически и была. За эти годы она никем не обслуживалась. Но все-таки речь идет о десятках кораблей, десятках боевых самолетов. Что касается кораблей, думаю, будет лучше, если украинские военнослужащие приедут и заберут их. Мы готовы помочь им осуществить транспортировку судов в Одессу», — сказал президент России.

Четыре дня спустя глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что передавать Киеву оставленные в Крыму ВСУ и ВМСУ оружие и технику Россия начала еще весной 2014 года. Однако этот процесс остановился после начала военной операции против ополченцев в Донбассе, когда власти Украины «назвали террористами тех, кто никогда на них не нападал».

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что намерение передать Украине оставленную ВСУ в Крыму военную технику и корабли является жестом доброй воли. Этот шаг направлен на то, чтобы сдвинуть ситуацию «с мертвой точки», подчеркнул представитель главы российского государства.