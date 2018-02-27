Связь «России» с кокаином опровергли

Пресс-служба управления делами президента опровергла информацию о том, что самолет специального летного отряда «Россия» имеет какое-либо отношение к расследованию так называемого «кокаинового дела», сообщает РИА «Новости».

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Сведения, что на одной из фотографий в уголовном деле о раскрытии канала поставок кокаина из Аргентины в Россию можно увидеть борт летного спецотряда, появились в СМИ накануне. Однако, по словам пресс-секретаря управделами Елены Крыловой, эти данные неверны и «основаны лишь на некой фотографии».

По словам пресс-секретаря, самолет действительно совершал рейс в Аргентину, однако это было в рамках доставки в страну делегации из России.

«Кокаиновое дело» прокомментировали также и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не следят за сложившейся ситуацией, поскольку это прерогатива МИДа.

«Насколько я знаю, они (МИД России. — «Газета.Ru») предоставили всю необходимую информацию», — сказал Песков, отвечая на вопрос, следят ли за ситуацией вокруг «кокаинового дела» в Кремле.

Напомним, что в декабре 2016 года в одном из зданий посольства России в Аргентине были найдены мешки с кокаином. Впоследствии российские и аргентинские правоохранители провели спецоперацию и пресекли канал поставки наркотика в Россию.

В декабре 2017 года Тверской суд Москвы арестовал трех обвиняемых по этому делу. Еще один фигурант, по данным ФСБ, скрывается в Германии. Ему обвинения предъявлены заочно.

Накануне в СМИ стала появляться информация о том, что якобы для транспортировки наркотиков из Аргентины в Москву нелегально использовалась дипломатическая почта.

Эту информацию опровергла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, перевозкой запрещенных веществ занимался сотрудник технического состава, в то время как диппочту формируют дипломаты. «У технического сотрудника (который был задержан аргентинской полицией в составе преступной группы. — «Газета.Ru») не было ни дипломатического паспорта, ни допуска к формированию дипломатической почты», — подчеркнула она.

Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что информационные «вбросы», прошедшие в ряде СМИ в выходные, призваны бросить тень на работу российского посольства в «этом довольно сложном и необычно деле». Дипломат отметил, что «событийная канва» дела о кокаине сводилась к действиям уже не работавшего более в дипмиссии в Буэнос-Айресе технического сотрудника. Экс-сотрудник посольства оставил в одном из подсобных помещений посольской школы «некий груз», который планировалось после переправить в Россию.

Рябков подчеркнул, что наркосодержащие вещества были обнаружены только вследствие бдительности, проявленной российским послом и персоналом посольства.

«В подробности я вдаваться не буду, учитывая характер этого вопроса и тот факт, что необходимо и дальше обеспечивать строгое дозирование информации в интересах следствия и уголовного преследования виновных», — подчеркнул замминистра. Рябков также добавил, что после обнаружения запретного груза была организована «контролируемая поставка», а в Россию были вывезены в качестве приманки муляжи, а не настоящий наркотик.

Такую же позицию выразил и посол России в Аргентине Виктор Коронелли. «Я полностью отметаю версию о том, что предполагалось провезти наркотик под видом дипломатической почты, которая мелькает на страницах ряда СМИ. Это чушь полная, это абсолютно невозможно, потому что технические сотрудники наши к формированию и подготовке к отправке диппочты не имеют и никогда не имели ни малейшего отношения. Поэтому это глупость полная, и спекуляции на эту тему я считаю абсолютно безосновательными», — заявил посол.

Коронелли подчеркнул, что спецслужбы РФ активно участвовали в раскрытии преступления. Кроме того, посол отметил, что преступники скорее всего намеревались доставить партию кокаина не в Москву, а ориентировались на «европейские рынки».