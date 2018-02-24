США снова обвинили Россию в сирийском кризисе

Президент США Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Австралии Малькольмом Тернбуллом заявил, что Россия и Иран несут ответственность за гуманитарную катастрофу в Сирии, сообщает РИА «Новости».

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«То, что Россия и Иран и что Сирия сделали недавно — это гуманитарное безобразие. Мы там с единственной целью — избавиться от ИГ (террористическая организация, запрещена в России – «Газета.Ru») и уйти домой. Мы не находимся там ни по одной другой причине. И в основном мы выполнили нашу цель. Но то, что эти три страны сделали людям за короткий промежуток времени — это позор», — сказал американский лидер.

Примечательно, что также в субботу 24 февраля Военные Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) доставили в одну из школ сирийского Хомса около 700 комплектов одежды и одеял, собранных в качестве гуманитарной помощи российскими военными и общественными фондами, передает ФАН.

«Сегодня здесь присутствуют дети тех, в чьих семьях были погибшие и раненые.

Плюс ко всему, сегодня Центром по примирению проводится медицинское обследование, врачи-профессионалы с российской стороны дают консультации детям, эти консультации в местных больницах очень дорогостоящие, поэтому в очередной раз российская сторона протягивает руку дружбы сирийскому народу», — рассказал представитель ЦПВС Дмитрий Неутолимов.

Для местных жителей такое событие стало настоящим праздником: российских военных встречал почетный караул из детей в национальных костюмах, во дворе школы их ждала культурная программа с акробатическими этюдами, танцами и песнями на русском языке. Праздник перекинулся и на балконы и крыши соседних домов. Школа, в которой проходила передача гуманитарной помощи, была восстановлена недавно — во время войны здание оказалось в эпицентре боевых действий.

Это, однако, не помешало официальному представителю Госдепартамента США Хизер Науэрт связать войну в Сирии и российское присутствие в стране, передает RT.

«Я бы призвала задать им этот самый вопрос: что они делают, чтобы остановить разрушения, смерть и убийства в Сирии. Мне интересно, что они ответят. Они точно могут сделать больше. Они точно несут уникальную ответственность, и мы бы хотели, чтобы они это делали», — сказала представитель американского внешнеполитического ведомства.

Интересно, что в тот же день постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в ходе выступления в институте политики университета Чикаго заявила, что Штаты не исключают применения военной силы против правительственных вооруженных сил Сирии, передает НСН.

«Военное решение не исключается в любой ситуации. Мы не хотим быть в центре сирийского конфликта, но мы хотим сделать все возможное, чтобы обезопасить людей от применения химоружия», — сказала дипломат.

Она отметила, что удары будут нанесены в случае, если предположения Белого дома о причастности нынешних властей Сирии к атакам на мирное население с применением химического оружия подтвердятся.

За день до этого официальный представитель Белого дома Радж Шах заявил, что президент Сирии Башар Асад при поддержке России совершил военные преступления.

«Я бы сказал, что Башар Асад уже совершал военные преступления: он применял отравляющий газ зарин против собственного народа. Он совершил ужасающие вещи, причем действовал, пользуясь поддержкой России. США не хотят продолжения подобной ситуации», — сказал Шах.

При этом, несколькими часами ранее возглавляемая Пентагоном военная коалиция в Сирии привела статистику, согласно которой в результате американских ударов в Ираке и Сирии с начала операции в 2014 году погиб 841 мирный житель.

«Основываясь на доступной информации, объединенный штаб операции считает, что по меньшей мере 841 мирный житель был непреднамеренно убит ударами коалиции с начала операции «Непоколебимая решимость», — указывалось в сообщении.

В сентябре прошлого года американские военные эвакуировали на вертолетах из провинции Дейр эз-Зор на востоке Сирии пятерых членов ИГ. По данным сирийских военных, увезенный с места боя главарь бандформирования курировал финансовые дела группировки, а также вопросы, связанные с нефтью. Вместе с ним из региона вывезли еще четверых членов «халифата».