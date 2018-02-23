Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что у Лондона есть «обязательство» противостоять Москве в «решительной и взвешенной» манере, передает ФАН.

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«У нас есть обязательство противостоять России в решительной и взвешенной манере. Это означает сохранение наших связанных с Крымом санкций против России до тех пор, пока регион остается под контролем Кремля, и сохранение дальнейших санкций, пока минские Соглашения на востоке Украины не принимаются во внимание», — указал дипломат.

Заявление главы британского внешнеполитического ведомства приурочено к четырехлетию присоединения Крыма к России. Джонсон также сказал, что посмотрел документальный фильм «Крым. Путь на Родину» и в своем заявлении ссылается на сведения, которые он узнал из киноленты.

Неделей ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что взаимодействие между Киевом и Москвой станет возможно после того, как Украина восстановит свою целостность.

«На следующий день после того, как россияне заберут своих солдат с моей земли, с украинской территории, на следующий день, когда мы восстановим территориальную целостность моей страны, включая Крым, мы будем готовы начать переговоры по разным другим вопросам», — сказал украинский лидер.

В начале февраля посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что провел жесткую разъяснительную беседу с руководством немецкой политической парламентской партии «Альтернатива для Германии» из-за шестидневного визита ее членов в Крым.

«Пришлось выполнить малоприятную, но полезную миссию — вправил мозги руководству фракции AfD в парламенте Нижнего Рейна-Вестфалии за преступный вояж в Крым их авантюрных коллег: кажется, наш холодный душ подействовал. Партия публично отмежевалась от этого», — написал дипломат в своем твиттере.

В ответ на это депутат парламента Северного Рейна — Вестфалии Хельмут Цайфельд указал, что тон и подбор выражений Мельника неприемлем и ему следовало бы поучиться тому, как себя вести на такой должности, передает RT.

«Никто не имеет права говорить с нами в таком тоне. Слова посла Украины недипломатичны, господину Мельнику следует поучиться дипломатии у европейцев, и прежде всего в Германии», — сказал Цайфельда.

Немецкий политик также напомнил, что он вместе со своими однопартийцами является гражданином ФРГ, а не Украины, поэтому имеет право ехать туда, куда сочтет нужным. В немецкую делегацию вошли члены партии из трех региональных парламентов страны — Берлина, Бранденбурга и Северного Рейна — Вестфалии. В ходе поездки по полуострову зарубежные гости раскритиковали санкции Запада в отношении России и выказали готовность работать в Крыму.

«Санкции никогда не приводили к успеху, мы смотрим на них весьма критически. Немецкие фирмы сами должны решать, в каких регионах им работать. Введение антироссийских санкций было ошибкой, так как они оказывают негативное влияние и на Россию, и Германию.

Эта поездка позволит сделать некоторые рекомендации для немецких фирм по ведению бизнеса в Крыму», — заверили в немецкой делегации.

В прошлом году лидер либеральной Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер несколько раз выступил с призывом к Германии признать Крым российским — если не формально, то фактически.

С августа в интервью СМИ и официальных комментариях политик утверждал, что нынешнее международное положение Крыма стоит рассматривать как «долгосрочное временное решение», отделить эту тему от остальных направлений российско-германских отношений, отменить антироссийские санкции и на этой основе попытаться перезапустить контакты между Берлином и Москвой.

При этом позицию Линднера по Крымскому полуострову разделяет почти половина немцев — его слова, согласно данным опроса Civey, одобрили 44% населения страны.

Летом 2015 года Крым посетила делегация депутатов французского парламента во главе с парламентарием депутат французского Нацсобрания Франции Тьерри Мариани.

Восемь из десяти членов делегации представляли партию республиканцев, возглавляемую бывшим президентом Николя Саркози. Также к делегации присоединился член сената центрист Ив Поццо ди Борго, представляющий в верхней палате парламента столицу Франции.

Был среди приехавших и внучатый племянник бывшего президента Франции Франсуа Миттерана Жером Ламберт, входящий в левоцентристскую парламентскую группу.

Французские депутаты заявляли, что считают вхождение Крыма в состав России законным, а сам референдум о статусе полуострова легитимным, передает НСН.