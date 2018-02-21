Умер Билли Грэм: баптист, который собирал «Олимпийский»

Билли Грэм умер в своем доме в Северной Каролине, сообщило Associated Press со ссылкой на родственников покойного. Знаменитый священник и телепроповедник Билли Грэм был «духовником» многих президентов США. К его наставлениям прислушивались Джимми Картер, Ричард Никсон, Рональд Рейган, а также президенты Джордж Буш-старший и Джордж Буш-младший.

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Буш-младший называл свои разговоры с ныне покойным пастырем «душеспасительными». В одном из интервью президент признался, что не стал бы главой американского государства, если бы не Билли Грэм.

К слову американского пастыря обращался и Билл Клинтон после скандала со стажеркой Моникой Левински, интрижка с которой поставила его на грань импичмента.

Грэм вырос в религиозной семье, он окончил теологический университет во Флориде, мечтал о карьере военного священника, однако заболел инфекционным заболеванием, и о службе пришлось забыть.

Тогда Грэм стал проповедником в лиге «Молодежь за Христа» и начал ездить с проповедями по Америке. Его харизма и речи привлекали огромное количество молодых людей. О священнике стала писать пресса, а его лицо стало появляться на обложках популярных журналов. Грэм активно ездил в зарубежные страны и провел за всю свою жизнь более 400 миссий на шести континентах.

Он также создал обширную сеть радиостанций и издательств, которые печатали библейскую литературу на многих языках мира. Во время подъема в США движения за гражданские права Грэм начал активно выступать в защиту чернокожего населения и привлекал к религиозной деятельности афроамериканских пасторов. Грэм оказывал поддержку и духовное наставничество лидеру борьбы за гражданские права Мартину Лютеру Кингу. Они стали близкими друзьями.

Массовой популярности священника в США способствовало телевидение, которое транслировало его проповеди на всю страну. В одном из интервью он говорил, что для Бога конфессиональная принадлежность не имеет значения: «Бог призывает людей из мира — неважно из мира ислама, христианства или из мира неверующих — все они вышли из тела Христова, так как Господь призвал их», — говорил Грэм.

Грэм не стеснялся встречаться ни с воинственными атеистами с которыми разговаривал о Боге, ни с людьми из Голливуда, которым он оказывал духовную поддержку.

В 1969 году он пришел в гости на телевизионную программу к режиссеру Вуди Аллену, с которым говорил о Боге. В свое время он дал интервью известной американской актрисе Мерлин Монро, которая довольно критически относилась к церкви и вере. Многие биографы Монро отмечают, что она умерла через неделю после встречи со священником, который был обеспокоен ее состоянием.

После террористических атак 11 сентября 2001 года Грэм выступил с проповедью в Национальном соборе Вашингтона, которую запомнили многие американцы. «Сегодня мы говорим тем, кто руководил этим жестоким замыслом, и теми, кто его осуществил, что дух этой нации не будет побежден их извращенными и дьявольскими схемами. Когда-нибудь виновные предстанут перед судом», — пламенно говорил священник. Его речь была предельно искренней.

«Меня спрашивали сотни раз, почему Бог допускает трагедию и страдания. Должен признаться, что я не знаю ответа. Я должен принять по вере, что Бог есть сущий, и что Он есть Бог любви и милосердия и сострадания среди страдания».

Имя Грэма было хорошо известно и многим в России и других странах бывшего СССР. В 1991 году он прибыл в СССР, где начали возрождаться религиозные традиции и был принят в Кремле президентом СССР Михаилом Горбачевым.

«Советский Союз являет прекрасный пример того, какую важную роль могут играть религиозные люди в решении больших проблем даже в обществе с нерелигиозным мировоззрением», — говорил Грэм во время визита.

Впоследствии он не раз приезжал в Россию с проповедями. Лозунг «Билли Грэм — человек, говорящий с людьми» несли на бортах запыленные московские троллейбусы в 1990-х годах:

«В апреле 1993 года американский проповедник, баптист, мастер массовых проповедей и распространения библии с помощью СМИ Билли Грэм вбил себе в голову в эти ненадежные времена укрепить веру русских. Москва была наводнена в течение нескольких недель рекламными сообщениями, плакатами, листовками, изречениями из Библии. Они были везде: на площадях и бульварах, в метро ...» — писали Роман Бергер и Инна Черкасова в книге «Россия за газетной строкой».

Будучи в Москве, священник выступал в спорткомплексе «Олимпийский», где его проповедь посетили 155 тыс. человек.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье покойного в своем твиттере. «Великий Билли Грэм умер. Не было никого, кто мог бы с ним сравниться. Это потеря, как для христиан, так и для представителей других религий. Особенный человек», — написал глава Белого дома.

Грэм и Трамп давно знали друг друга. Стоит отметить, что сын священника — один из лидеров христианских баптистов Франклин Грэм является активным сторонником Дональда Трампа. Ранее он рассказал в эфире телеканала Fox News, что в спецслужбах США существует заговор против президента.

В то же время внучка священника Джеруша Армфиелд выступила с критическими высказываниями в адрес президента США после того, как он назвал несколько стран Латинской Америки «грязными дырами». Она сказала, что президент должен извиниться за свои слова.