Крымский мост рассмотрят в Гааге

Украина подала в Международный арбитражный суд в Гааге меморандум о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. По заверению Киева, эти нормы были нарушены тем, что Крым вошел в состав России (в 2014 году), строительством Крымского моста через Керченский пролив, а также деятельностью России на полуострове.

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«Мы подготовили распоряжение о представительстве Украины при рассмотрении Арбитражным трибуналом Конвенции ООН по морскому праву по абсолютно четкой позиции защиты интересов Украины в связи с нарушением Российской Федерацией суверенных прав Украины в Черном и Азовском морях и Керченском проливе», — так прокомментировал подачу иска президент Украины Петр Порошенко.

При этом он заявил, что экономическим интересам Украины нанесен серьезный ущерб тем, что в Крыму ведется добыча полезных ископаемых, а также посетовал на то, что Россия ведет строительство Крымского моста без разрешения Украины, передает RT.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что Меморандум является реальным результатом трехлетней работы международной команды, которая включает известных международных экспертов, юристов, ученых. Документ содержит около 500 приложений. Он добавил, что этот Меморандум стал первым подобным иском, а в июне Киев подаст еще два, касающихся других сфер.

Неделей ранее строители Крымского моста опровергли сообщения украинских СМИ о проблемах с металлическими пролетами автомобильного путепровода. Об этом сообщили в пресс-службе строительства объекта.

«Информация не соответствует действительности, — сообщили представители строительства объекта.

«На фото, которое неверно интерпретируют некоторые СМИ, стандартный технологический процесс. Надвинутая двухкилометровая нить металлоконструкций для установки в проектное положение разрезается на определенные отрезки (плети), после чего опускается на опоры. Работы по строительству моста ведутся в графике», — сказали в пресс-службе.

За три дня до этого депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик объяснил, что севастопольский дивизион С-400 в Крыму создают плотное кольцо ПВО без «мертвых зон».

Так он прокомментировал сообщение о том, что новый дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400, дислоцированный в Севастополе, будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском на границе с Украиной.

«Расположенные в разных частях полуострова подразделения С-400 «Триумф» создают плотное кольцо ПВО без «мертвых зон», — сказал парламентарий.

По его словам, разворачивание в Севастополе зенитно-ракетного дивизиона С-400 — это предупредительный сигнал украинским разработчикам ракетного оружия.

«Чтобы там не испытывали киевские тактики, любой объект, пересекающий воздушную границу полуострова без разрешения, будет гарантированно сбит — летит он в сторону Крымского моста или на евпаторийские санатории. Могу сказать одно: любая попытка прощупать нашу противовоздушную оборону закончится плачевно», — добавил Белик.

В конце декабря прошлого года бывший заместитель начальника генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что Крымский мост уязвим к авиации и ударам ракет, передает ФАН.

«Мост представляет собой стратегическую артерию, которая может обеспечивать соответствующую крымскую группировку противника, а также способствовать экономическому росту Крыма. Хотя с военной точки зрения, он является достаточно уязвимым для авиации, ракет, наземного и морского базирования», — сказал военный.

Занимавший тогда пост первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич ответил, что эти слова «не совсем адекватного» украинского генерала в отставке являются «детским лепетом».

«Сумасшедших, которые ходят в погонах на территории Украины, не так много. А что касается нормальных людей, то они понимают, что это контрпродуктивно и крайне опасно. Как только взлетит какая-то ракета или самолет с желанием нанести удар по Крымскому мосту — мы церемониться не будем, потому что это посягательство на нашу территориальную целостность и угроза для жизни граждан России», — сказал сенатор.