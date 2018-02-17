«Неонацисты собираются поджечь здание Россотрудничества»

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе обязана отреагировать на «вопиющее проявление» агрессивного украинского национализма — нападение радикалов на здание Россотрудничества в Киеве.

По словам Лукашевича, представители РФ при ОБСЕ обратились в специальную мониторинговую миссию Организации, потребовав оперативно отреагировать на действия украинских националистов и «издать срочный доклад о произошедшем».

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Лукашевич подчеркнул, что попустительство Киева «оголтелому национализму» зашло слишком далеко, и об этом «варварстве» должны быть осведомлены все государства — чтобы не допускать подобных эксцессов в будущем. Постпред РФ при ОБСЕ также выразил надежду на то, что у Запада хватит благоразумия на адекватную и соответствующую оценку действиям киевских властей и радикалов. Он также добавил, что поощрение «пещерного национализма» весьма опасно и международное сообщество должно выдать «коллективную реакцию» на демонстрируемую радикалами опасность для мира.

«По имеющейся информации, 18 февраля еще одна неонацистская группировка «Организация украинских националистов» собирается поджечь здание Россотрудничества. Это недопустимо», — добавил Лукашевич.

Украинские националисты ворвались в здание Россотрудничества в Киеве в субботу, 17 февраля. По данным свидетелей погрома, в момент инцидента в здании находились дети из театральной студии, которые репетировали пьесу Николая Гоголя «Ревизор». Всего в здании РЦНК в тот момент находилось около 100 человек, из них примерно 50 детей.

Несмотря на прибытие сотрудников Национальной полиции Украины, радикалы продолжали ломать и пилить двери циркулярной пилой-болгаркой. Они расписали помещение Россотрудничества националистическими лозунгами и разбили экспозицию памяти русского певца Федора Шаляпина в одном из помещений РЦНК, погром продолжался около часа.

Константин Воробьев, руководитель РЦНК в Киеве, занимающегося вопросами гуманитарного сотрудничества и народной дипломатии, заявил, что обратился в нацполицию Украины из-за нанесенного материального ущерба.

По словам Воробьева, акция украинских националистов проходила под экстремистскими лозунгами, были призывы к физической расправе над сотрудниками и гостями центра. Глава киевского РЦНК подчеркнул, что все мероприятия были сорваны.

По его словам, в нападении участвовали радикалы из запрещенной в РФ организации «Правый сектор», а также члены националистической организации С14, которые требовали свернуть работу Россотрудничества на Украине.

«Полиция оперативно среагировала, приехала. Они активно не вмешивались в развитие событий и не препятствовали нанесению материального ущерба. Сейчас мы составили все необходимые протоколы, все заявления. Сюда, кстати, приехали представители мониторинговой миссии ОБСЕ», — отметил Воробьев.

В середине января украинские националисты из организации «Черный комитет» заблокировали вход в здание Российского центра науки и культуры в Киеве цепями и навесили на них замки, а также наклеили на здание РЦНК прокламацию антироссийского характера. Пресс-служба посольства России на Украине сообщает, что дипмиссия РФ возмущена «хулиганской выходкой», а провокации против РЦНК «приобрели системный характер».

Российские диппредставительства и центры культуры на Украине постоянно подвергаются нападениям со стороны украинских националистов. Так, в рождественскую ночь с 6 на 7 января неизвестные облили красной краской здание РЦНК и предприняли попытку разбить стекла на фасаде. Также здание Россотрудничества было обклеено антироссийскими листовками.

В конце августа 2016 года группа украинских националистов забросала здание Россотрудничества в Киеве дымовыми шашками и разрисовала стены представительства граффити со своей символикой.

8 апреля более двух десятков националистов из созданной на основе нацбатальона «Азов» украинской партии «Национальный корпус» заблокировали вход в представительство Россотрудничества. В Россотрудничестве подчеркнули, что неоднократно подавали соответствующие заявления в правоохранительные органы в связи с нанесением РЦНК материального ущерба.

Однако нацполицейские «разводят руками, говоря, что не удается установить нападавших», хотя украинские националистические организации открыто сообщают о своих антироссийских акциях в фейсбуке.